PM: Gameplay-Infos aus der ersten Mission von Destiny 2: Lightfall (Sony Playstation Blog)

Am Ende des Lichts ist Dunkelheit. Und am Ende der Dunkelheit ist Licht. Um diesen Konflikt dreht sich alles in Lightfall – der vorletzten Erweiterung der epischen Saga um Licht und Dunkelheit in Destiny 2. Gemeinsam mit eurem Feuerteam stellt ihr euch The Witness und Calus’ finsterer Schattenlegion. Es steht alles auf dem Spiel – denn schon bald könnte sämtliches Leben ausgelöscht werden. Es ist die monumentalste Weiterentwicklung des inzwischen sechsjährigen Titels, und das talentierte Team von Bungie wird euch diese Grandiosität mittels Storyline und neuer Gameplay-Optionen heftig spüren lassen.

Im Rahmen eines Vorschau-Events für die bevorstehende Erweiterung konnten wir ein Stück der ersten Mission sowie eine Handvoll wundervoller neuer Überraschungen erleben, die sowohl erfahrene als auch neue Destiny 2-Spieler*innen erwarten. Unten findet ihr die aufregendsten Infos, die wir über Lightfall erfahren haben.

Du wirst diese Last tragen: Lightfall verspricht, eine der machtvollsten und emotionsgeladensten Storys im Destiny-Universum zu werden. Euch als Hauptcharakter (bekannt als Hüter) fällt die Retterrolle zu, denn ihr müsst nichts Geringeres tun, als das Ende der Welt zu verhindern. Der verstärkte Fokus und Druck, der auf euch als Helden der Story lastet, macht die Lage nicht einfacher, denn eure Aktionen haben dadurch einen viel größeren Stellenwert als in früheren Erweiterungen.

Einführung von The Witness: Der ultimative Erzfeind der Licht-und-Schatten-Saga von Destiny 2, The Witness, nimmt endlich physische Gestalt an, wodurch Lightfall noch mehr an Dringlichkeit gewinnt. Dieses Wesen ist anders als alle, die euch bisher begegnet sind. In seiner Gier nach der absoluten Kontrolle demonstriert euch The Witness sofort, dass es der kühlste, berechnendste und gleichzeitig reservierteste Gegner ist, dem sich die Hüter je stellen mussten.

Ein wunderschönes neues Ziel: Lightfall zeigt die Welt von Destiny in neuem Licht. Die Cyberpunk-artige Stadt Neomuna ist einer der visuell ansprechendsten Orte in der Geschichte des Spiels. Die Architektur ist aerodynamisch gestaltet – ein Prinzip, welches das Team auf alle Aspekte übertragen hat, indem es beispielsweise Elemente hinzugefügt hat, die wie Finnen und Segelschiffe anmuten. Das Bild wird durch die lebhaften Neonfarben der Stadt vervollständigt, die eine fürs Destiny-Universum völlig neue Ästhetik entstehen lassen, und sie zum ausgezeichneten Hintergrund für die Abenteuer in Lightfall macht.

Neue Charaktere betreten die Bühne: Ihr könnt das Ende der Welt nicht allein verhindern, und so findet ihr euch in Lightfall an der Seite einiger neuer Gesichter wieder. Da wären zum Beispiel der weltmüde Veteran Rohan und Rookie Nimbus, zwei Mitglieder der Wolkenschreiter, denVerteidigern von Neomuna.

Eine neue Macht erwacht im Innern: Neben neuen Abenteuern bietet Lightfall auch eine neue Subklassen-Kraft. Sie nennt sich Strang– ein kosmisches Netz des Lebens, das mit allem um euch herum verbunden ist. Es ist ein Faden des dunklen Lebens, der von jeder Klasse auf einzigartig funktionelle Art und Weise manipuliert werden kann und den harten Kämpfen von Destiny Abwechslung und Innovation beschert. In der ersten Mission wird Strang eingesetzt, um schnell verschiedene Standorte aufzusuchen, sich an Fahrzeugen festzuhalten, um Gegnern zu entrinnen und um aus der Ferne anzugreifen.

Schwingen wie eine Spinne: Strang gewährt Zugriff auf die neue Greifen-Fähigkeit, die den Granaten-Slot ersetzt. Ihr könnt euch damit nicht nur durch die Welt schwingen wie ein gewisser Spinnenheld, sondern sie kommt auch im Nahkampf von Destiny 2 zum Einsatz. Schwingt den Strang-betriebenen Greifhaken durch die Luft und ergreift eure Gegner, die dadurch betäubt werden und sich auf diese Art als perfekte Ziele für Nahkampfangriffe oder eine Projektilsalve aus der Ferne anbieten.

Aktualisierte Waffenherstellung: Waffenherstellung ermöglicht es Hütern, ihr Arsenal anzupassen, und Lightfall bietet Spieler*innen einen frischen Blick auf Waffenfortschritt und -auswahl. So können insgesamt zwar weniger Waffen hergestellt werden, aber viele neue Waffen haben dafür dauerhafte Quellen. Obendrein winken Boni aus zufälligen Vorteilen. Nicht-herstellbare Waffen können zudem verbessert werden, wodurch ihr zufällig bestimmte Waffen hochleveln könnt – ein ähnliches System bei der Waffenherstellung.

Eine neue Herausforderung: The Witness ist nicht der einzige neue Gegner in Lightfall; die Tormentors sind ebenfalls bereit, euch herauszufordern. Mit ihnen wollte das Bungie-Team die bislang erschreckendsten und einschüchterndsten Gegner des Destiny-Universums erschaffen. Die Tormentors schwingen Riesensensen, setzen Leere-Energie ein und werden euch ein unvergessliches Kampferlebnis bescheren.

Jede Hüterklasse hat neue Dunkelheit-Kräfte, die Strang auf besonders interessante Art und Weise einsetzen. Diese Fähigkeiten bescheren euch noch mehr Freiheiten, was die Kampfgestaltung angeht.

Jäger Threadrunner: Mithilfe von Strang können Jäger „Silk Strike“ einsetzen. Diese Peitschen-Fähigkeit ermöglicht es euch, gleichzeitig permanent anzugreifen und in Bewegung zu bleiben. So betont sie den Jäger-Fokus auf Beweglichkeit und Kraft auf eindrucksvolle Art.

Titan Berserker: Der Titan Berserker setzt die Macht des Strang sehr viel brutaler ein. Klingen aus Dunkelheit entstehen in seinen Händen und ermöglichen neue Nahkampf-Komboattacken sowie einen schweren Hieb, der Schockwellen aus Strang-Energie verursacht.

Warlock Sprossweber: Warlocks kontrollieren gewebte Lakaien namens „Fädlinge“. Außerdem haben sie Zugriff auf ein Super, das explosive Nadeln auf Gegner in der Nähe feuert.

Bereitet euch auf einen Kampf gegen alle Widrigkeiten vor, wenn Destiny 2: Lightfall am 28. Februar 2023 erscheint.