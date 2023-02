PM: Details zu den Gameplay-Funktionen von MLB The Show 23 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

MLB The Show 23 enthält einige umfassende Gameplay-Updates und Neuerungen– erfahre unten mehr dazu!

Ein hoher Fielding-Wert ist ausschlaggebender denn je. Der Unterschied zwischen Spielern mit hohem und niedrigem Fielding-Wert ist nun deutlich spürbarer. Spieler mit niedrigem Fielding-Wert zeigen weit häufiger schlechtere Startübergangsanimationen bei Schlägerkontakt als solche mit hohem Fielding-Wert.

Bezüglich der Benutzeroberfläche beim Wurf können Spieler je nach Spielerfertigkeiten und Handlungsrate aus mehreren wählen. Unsere spielerfreundlicheren Benutzeroberflächen, „Tasten“ und „Analog“, sind stark vom Armgenauigkeitswert abhängig, der so angepasst wurde, dass er genauer die MLB-Statistiken widerspiegelt. Hebe dein Spiel auf die nächste Stufe – mit der Tastengenauigkeits-Anzeige, bei dem du die volle Kontrolle über deine Würfe bekommst.

Bei Verwendung der Wurfbenutzeroberfläche mit Tastengenauigkeit skaliert der grüne Bereich der Anzeige (der einen präzisen Wurf zum Fielder angibt) basierend auf dem Armgenauigkeitswert, genau wie im vorherigen Titel. Allerdings hat sich die Funktionalität der Anzeige geändert. Grundsätzlich ist die Geschwindigkeit der Anzeigenadel langsamer als in den Vorjahren. Das ist Absicht, da diese Maßnahme dabei helfen wird, kommende Änderungen zu vereinfachen. In vorherigen „The Show“-Titeln war die Anzeige konsistent, was bedeutet, dass der grüne Punkt stets mittig ausgerichtet war. Das wiederholte Einsetzen dieser Mechanik führte für viele Spieler dazu, dass sich eine gewisse Behäbigkeit einstellte. Ab jetzt wird sich der grüne Abschnitt der Anzeige bei schwierigeren Innenfeldspielzügen und langen Außenfeldwürfen dynamisch bewegen. Diese Änderung trägt zum Realismus des Spiels bei und verlangt Spielern in der Abwehr noch mehr ab.

Bei Force Throws auf die erste Base werden Spieler den gelben Abschnitt der Anzeige sehen. Dieser Abschnitt steht für den Infield-Bodenabschnitt der Anzeige und führt dazu, dass ein Ball auf den Infield-Boden geworfen wird. Die Spielfrequenz basiert dabei auf dem Fielding-Wert des First Baseman. Spiele den Modus für benutzerdefiniertes Üben, um dich mit den Änderungen am Fielding und an Würfen vertraut zu machen und sie zu meistern.

Für die Abwehr wurden zwei neue Eigenschaften („Quirks)“ hinzugefügt bzw. überarbeitet. Hierbei handelt es sich um Break Outlier und Pick Off Artist. Ein Pitcher mit der Eigenschaft „Break Outlier“ verliert langsamer Break als Spieler ohne. Ein Pitcher mit der Eigenschaft „Pick Off Artist“ besitzt eine doppelt so hohe Chance auf einen erfolgreichen Pick-up.

Die Pitcher-Batter-Dynamik ist dank der überarbeiteten, auf kompetitives Spielen ausgelegten Engine jetzt besser als jemals zuvor. Aber keine Sorge, liebe Fans von „Casual“ und „Simulation“: Diese Spielstile haben wir ebenfalls angepasst und ausbalanciert.

Eines der großen Attributs-Updates von MLBTS23 umfasst die Überarbeitung des Kupplung-Attributs. Bei Runnern in Platzierungsposition ersetzt das Kupplung-Attribut direkt das Ruf-Attribut. Das trägt zu höherem Realismus bei. Das Duell zwischem dem Ruf-Attribut eines Schlagmanns und dem H/9-Attribut eines Pitchers wird durch Kupplung sowohl für Schlagmänner als auch Pitcher mit RISP ersetzt.

Im Angriff wurden zwei neue Eigenschaften („Quirks“) hinzugefügt. Hierbei handelt es sich um Bad Ball Hitter und Table Setter. Ein Schlagmann mit der Eigenschaft „Bad Ball Hitter“ brilliert darin, außerhalb der Strike Zone Pitches zu schlagen. Ein Batter mit der Eigenschaft „Table Setter“ liefert hervorragende Leistungen ab, wenn sich auf den Bases keine Runner befinden.

Wir haben Hunderte neuer Animationen hinzugefügt, von Foul-Ballraub, Dives und Hot-Shot-Varianten in den Ecken bis hin zu Animationen für Dringlichkeit und Effizienz.Wir haben über 5000 Gameplay-Animationen in MLB The Show 23 hinzugefügt! Von Foul-Ballraub, Dives, neuen Schlagmannhaltungen und Hot-Shot-Varianten in den Ecken bis hin zu Animationen für Dringlichkeit und Effizienz.

Gameplay-Stile sind dafür gedacht, einzigartige Erfahrungen für alle Spieler zu schaffen. Die Anpassungen an den Gameplay-Stilen für die Modi „Casual“ und „Simulation“ erfolgt kontinuierlich. Eine der größten Änderungen in Bezug auf die Gameplay-Stile betrifft jedoch das kompetitive Gameplay.

Der kompetitive Gameplay-Stil ist der Standardstil für alle Spieler-gegen-Spieler-*-Matches und alle Diamond-Dynasty-*-Modi. Der kompetitive Gameplay-Stil kann außerdem über die Gameplay-Einstellungen eingesehen werden. Unter „Allgemeiner Schwierigkeitsgrad“ kann der Gameplay-Stil geändert werden.

Das Ziel dieses Gameplay-Stils ist es, mithilfe beständig guter Eingaben stetig mehr gute Ergebnisse und mit schlechten Eingaben schlechte Ergebnisse zu erzielen, ohne sich dabei zu weit von den Grundlagen der Baseball-Richtlinien und -Strategie zu entfernen. Spielern wird auffallen, dass mehr Schläge danebengehen und weniger Pop-ups und Chopper auftauchen. Die Schläge, die ins Spiel gehen, haben eine leicht höhere Qualität. Dadurch wird der Umstand, dass insgesamt weniger Schläge ins Spiel gehen, wieder wettgemacht.

Es wurden Änderungen an den Anzeigen im Spiel vorgenommen. Der größte Fokus bei visuellen Änderungen lag darauf, die Lesbarkeit für Spieler zu erhöhen.

Das Schlag-Feedback ist eine visuelle Anzeige, die nach einem Schlagversuch unten links im Bildschirm erscheint. Dieses Feedback zeigt Schlagmann-Attribute, die Pitch-Position, den Pitch-Typ, das Schlag-Timing und die Indikator-Platzierung auf der Plate an. Es soll dabei helfen, das Ergebnis des Schlags zu verdeutlichen. Auch wenn es schwierig ist, mithilfe dieser Anzeige perfekte Schläge zu liefern, wurden einige Schritte unternommen, um die Präzision und Genauigkeit dieser Anzeige zu verbessern. Vorgängerversionen des MLBTS-Schlag-Feedbacks zeigten auf der linken Seite die Schwungeingabe und auf der rechten Seite die Ergebnisse an. Jetzt ist das Schlag-Feedback ein Bericht, der von links nach rechts und von oben nach unten gelesen werden kann.

Die Links-Eingabe auf dem Steuerkreuz zeigt jetzt aktuelle STATCAST-Werte an. Die Rechts-Eingabe auf dem Steuerkreuz zeigt hingegen wichtige Pitcher/Batter-Matchups an und soll nach Möglichkeit alle Faktoren präsentieren, die das At-Bat beeinflussen. Das schließt wichtige Attribute ein, die sich dynamisch ändern, sowie alle aktiven Eigenschaften. Die Oben-Eingabe des Steuerkreuzes behält dieselbe Funktion wie in vorherigen MLBTS-Titeln, erhält jedoch kleinere Funktionalitätsanpassungen, darunter etwa die Möglichkeit, einen aufgewärmten Pitcher einzuwechseln, ohne zurück in den Bullpen navigieren zu müssen.

Die Terminologie, Organisation und Beschreibungen in den Einstellungen wurden aktualisiert, um Spieler besser darüber zu informieren, welche Funktionen die verschiedenen Einstellungsoptionen übernehmen. Es gibt nun zwei Einstellungen, die erweiterte Anpassungsmöglichkeiten für die Darstellung von Pre-Pitches für Abwehr und Angriff bieten. Diese neuen Einstellungen können unter „Anzeige“ gefunden werden und sind darauf ausgerichtet, erhöhte Kontrolle über die auf dem Bildschirm dargestellten Informationen vor einem Pitch-Throw zu bieten. Bei den beiden Einstellungen handelt es sich um die Pitch-Auswahlanzeige und die Batter-Kontrollanzeige.

Die Runner-Fenster, oben rechts für die First-Base-Runner und oben links für die Third-Base-Runner, sind nicht länger vorhanden. Die Kamera ist jetzt während des Pre-Pitch oben rechts im Baserunning-Diamanten positioniert. Welcher Runner auf der Kamera gezeigt wird, hängt davon ab, welcher aktuell der relevanteste Runner abhängig von der Zahl der aktuell besetzten Bases ist. Da durch diese Änderungen oben links im Bildschirm Platz freigeworden ist, werden dort nun wichtige Informationen eingeblendet, wie etwa die „Road to the Show“-Base-Gain-Zunahme oder -Abnahme, die Momentverfolgung sowie Aktualisierungen der Dynamischen Schwierigkeitsstufe.

Wir haben einige wichtige, funktionale Updates bezüglich des Benutzerdefinierten Übens hinzugefügt. Dementsprechend gibt es einige relevante Neuheiten. Während des Schlagens können Spieler jetzt spezifische Pitch-Punkte in der Strike Zone genauer unter die Lupe nehmen und bearbeiten. Das ist ein nützliches Werkzeug für alle, die ihren Blick schärfen und sich in spezifischen Problemzonen verbessern möchten. In den Vorjahren konnten Spieler lediglich ausgewählte Pitches aus- und anwählen. Diese Funktionalität wurde erweitert, sodass Spieler jetzt die Frequenz der geworfenen Pitches über einen Regler einstellen können.

MLB The Show fährt mit einer ganzen Reihe an Attributen auf, und wenn du neu im Franchise bist, weißt du womöglich noch nicht, was sie alle genau bedeuten. Sieh dir deshalb auf jeden Fall das Handbuch/den Strategieleitfaden an, der im Pausenmenümenü des Spiels einsehbar ist. Die Attributsbeschreibungen können ab jetzt auch im Diamond-Dynasty *-Handbuch gefunden werden. Diese Beschreibungen gewähren einen nützlichen Einblick darin, wie jedes Attribut funktioniert und mit dem Gameplay interagiert. Hiermit wird sichergestellt, dass allen Spielern sämtliche Informationen zur Verfügung stehen, um die bestmöglichen Entscheidungen treffen zu können, wenn es darum geht, ein Team aufzustellen oder eine wichtige Entscheidung im Spiel zu treffen.

Um auf diese Beschreibungen zugreifen zu können, können Spieler das Menü über Diamond Dynasty*> Home > Beliebtheit, Statistiken & Verlauf > Handbuch > Attributsbeschreibungen aufrufen.

Wir haben die passiven Eigenschaften in MLB The Show 23 aus dem Spiel entfernt. Das Eigenschaftssystem zu vereinfachen schien die beste Lösung zu sein, da es Spielern schwerfiel, die Wirkung von aktiven und passiven Eigenschaften zu unterscheiden. Wir hoffen, dass diese Änderung jetzt für mehr Klarheit sorgt, da jetzt lediglich die Eigenschaften angezeigt werden, die das Gameplay beeinflussen.

Die Musik und das Artwork des Options Explorer wurden aktualisiert. Der Options Explorer ist ein großartiger Bereich für Spieler, die sich mit den Mechaniken von MLB The Show vertraut machen möchten. Generell lässt sich sagen, dass je mehr Kontrolle Spieler über eine Mechanik haben, desto weniger kann die CPU Einfluss auf das Gameplay nehmen.

Änderungen an Extremen Links-Shifts und Extremen Rechts-Shifts sind jetzt in MLB The Show 23 implementiert. Diese Änderungen bieten eine gute Grundlage, werden allerdings noch weitere Anpassungen, basierend auf echten Strategien, über den Verlauf der MLB-Saison benötigen.

Wir arbeiten kontinuierlich an Verbesserungen der Online-Stabilität, um allen Spielern das bestmögliche Spielerlebnis bieten zu können.

Für unsere Koop-Spieler bietet Play Now Co-Op* jetzt die Möglichkeit, die Durchwechselmuster vor dem Laden im Spiel einzustellen. Die Teams können jetzt zusätzliche Durchwechselmuster wählen, anstatt wie bisher in die abwechselnden Rollen beim Inning der Abwehr und beim At-Bat des Angriffs zu wechseln.

