Multiversus: Spielerzahlen um 99% zurückgegangen

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Sich mit Superhelden und Comic-Charakteren auf die Mütze geben kann richtig Laune machen, insbesondere wenn es ein Free-to-play-Titel wie Multiversus ist. Zur Veröffentlichung letztes Jahr zeichnete sich für den Titel zumindest eine solides Spielerinteresse ab. Etwa 150.000 Spieler waren einen Tag nach dem Release bei der virtuellen Klopperei dabei. In der ersten Season kamen außerdem fünf neue Charaktere dazu, darunter Black Adam sowie Rick und Morty.

Dennoch sind die Spielerzahlen von Multiversus über die vergangenen Monate um 99% zurück gegangen und erreichten laut VGC am Montag ein neues Tief von 986 Spielern. Dieser Rückgang in den letzten sieben Monaten könnte mehrere Gründe haben. In der zweiten Season, die im November 2022 startete, wurde nur Marvin der Marsianer als neue Spielfigur hinzugefügt. Auch die im Shop kaufbaren Skins sind mit bis zu 15 US-Dollar teilweise sehr teuer. Die Verschiebung der dritten Season mit der Begründung, die Spieler sollen mehr Zeit für ihren Battlepass haben, hat ebenfalls eher nicht zur Zufriedenheit der Fans beigetragen.