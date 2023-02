The Wreck: 3D Visual-Novel mit emotionalem Inhalt

PC Switch MacOS

Am 14. März veröffentlicht Pixel Hunt die neue 3D-Visual-Novel The Wreck. Die Macher von Bury Me, My Love haben sich für ihren neuesten Titel erneut ein emotionales Thema ausgesucht. In der Geschichte geht es um eine jungen Frau, deren Mutter nach einem Aneurysma in kritischem Zustand ist. Dadurch gerät auch das Leben von Junon endgültig aus den Fugen und ihr Geisteszustand verschlechtert sich.

In Visonen und Erinnerungen aus ihrer Vergangenheit, durchlebt ihr diese erneut und habt die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen die sich vielleicht auf die Geschichte auswirken. Im angefügten Trailer ist außerdem ein Unfall zu sehen, der zwischen den hüpfenden Erinnerungen von Junon auftaucht. Auch die Gedanken der Protagonistin tauchen in weißer Schrift auf dem Bildschirm auf und geben erneut den Hinweis einer veränderbaren Zukunft.