PM: Spielekatalog von PlayStation Plus für Februar: Horizon Forbidden West, The Quarry, Resident Evil 7 biohazard und mehr (Sony Playstation Blog)

Wir freuen uns, heute die monatlichen PlayStation Plus-Spiele für Februar 2023 anzukündigen. Alle Spiele werden am Dienstag, dem 21. Februar verfügbar sein. Legen wir los!

Horizon Forbidden West | PS4, PS5

Begleite Aloy auf ihrer Reise in den Verbotenen Westen – ein majestätisches, aber gefährliches Grenzland, in dem sich geheimnisvolle neue Bedrohungen verbergen. Erkunde ferne Länder, kämpfe gegen größere und furchterregendere Maschinen und triff auf überraschende neue Stämme, wenn du in Horizons post-apokalyptische Welt der fernen Zukunft zurückkehrst. Triff alte Freund, schmiede Bündnisse mit neuen Fraktionen und entschlüssle das Geheimnis einer vergessenen Vergangenheit– und sei dabei einem neuen und scheinbar unbesiegbaren Feind immer einen Schritt voraus.

The Quarry | PS4, PS5

Eine spannende Teenager-Horrorgeschichte, in der deine Entscheidungen den Verlauf der Nacht bestimmen. Als die Sonne am letzten Tag des Ferienlagers untergeht, veranstalten die Betreuer von Hacketts Quarry eine Party. Die Dinge nehmen schnell einen üblen Verlauf… Gejagt von blutüberströmten Einheimischen und etwas noch weitaus Unheimlicherem entwickeln sich die Partypläne der Teenager zu einer unvorhersehbaren Horrornacht. Jeder der neun Betreuer und Betreuerinnen spielt eine Rolle in einer spannenden, filmischen Geschichte, in der jede Entscheidung Auswirkungen hat.

Resident Evil 7 biohazard | PS4

Die fauligen Wände des verlassenen Farmhauses im Süden der USA triefen nur so vor Gefahr und Isolation. „7“ markiert einen Neuanfang für den Survival-Horror und einen kompletten Wechsel zur beängstigenden und immersiven „Isolated View“-Spielerperspektive. Angetrieben von der hochmodernen RE-Engine erreicht der Horror neue fotorealistische Höhen– so überwältigend, dass er dich voll und ganz in seinen Bann ziehen wird. Betritt eine erschreckende neue Welt des Grauens und versuche, zu überleben.

Outriders | PS4, PS5

Begib dich auf eine kooperative Sci-Fi-Shooter-Reise von People Can Fly, den Entwicklern von Bulletstorm.

In den Schützengräben von Enoch blutet die Menschheit aus. Erstelle deinen eigenen Outrider und reise quer über einen feindseligen Planeten. Im Laufe der komplexen Geschichte, die eine vielfältige Welt umspannt, lässt du die Slums und Elendsviertel der First City hinter dir und durchquerst Wälder, Berge und Wüsten auf der Suche nach einem geheimnisvollen Signal.

Scarlet Nexus | PS4, PS5

Erlebe eine komplexe Geschichte voller Verbindungen, Mut und Heldengeist von den Schöpfern des kultigen Tales of Vesperia. In einer weit entfernten Zukunft steigen grausame Mutanten, die als Andere bekannt sind, vom Himmel herab. Da sie gegen herkömmliche Angriffsmethoden äußerst resistent sind, kann die Menschheit nur von Leuten verteidigt werden, die über ausgeprägte übersinnliche und psychokinetische Fähigkeiten verfügen– die sogenannte Psionik. Du beginnst dein Abenteuer entweder mit Yuito Sumeragi, einem energischen Rekruten aus einer angesehenen politischen Familie, oder mit Kasane Randall, der geheimnisvollen Späherin, deren Kraft und Fähigkeiten ihr unter den OSF viel Respekt eingebracht haben. Erst wenn sich ihre Wege kreuzen, kannst du die ganze Geschichte aufdecken.

Borderlands 3 | PS4, PS5

Kehre in dieser lang erwarteten Fortsetzung der gefeierten FPS-Serie zurück in die überdrehte Welt von Borderlands. Spiele einen von vier brandneuen, individuell anpassbaren Kammerjägern– den ultimativen, krassen Schatzsucher der Borderlands. Passe deinen Kammerjäger mit zahlreichen Personalisierungsoptionen an und nutze die verschiedenen Fertigkeitsbäume, um deine Fertigkeiten an deinen bevorzugten Spielstil anzupassen. Spiele jederzeit online oder im Koop-Modus mit geteiltem Bildschirm, unabhängig von deiner Stufe oder Missionsfortschritt. Stelle dich Feinden und Herausforderungen als Team und ernte dabei Belohnungen, die nur dir allein gehören– niemand kommt zu kurz.

Tekken 7 | PS4

Hoch die Fäuste: Mach dich bereit für das epische Ende der 20 Jahre andauernden Mishima-Blutfehde, während du ihre Beweggründe für ihren unaufhörlichen Kampf entschlüsselst. Tekken 7 nutzt Unreal Engine 4 und bietet atemberaubende, filmische 3D-Kämpfe und intensive Duelle mit innovativen Kampfmechaniken. Begleiche alte Rechnungen und kämpfe mit über 30 spielbaren Charakteren um die Kontrolle über ein globales Imperium. Wählen deinen Lieblingscharakter aus einer beeindruckenden Liste von Fanlieblingen wie King und Nina Williams und brandneuen Kämpfern wie Lucky Chloe, Shaheen und Akuma aus der Street Fighter-Serie.

Ace Combat 7: Skies Unknown | PS4

Setz dich in das Cockpit einiger der beeindruckendsten Kampfflugzeuge der Welt, gleite durch den Himmel und erlebe waghalsige Stunts und nervenaufreibende taktische Luftkämpfe. In Ace Combat 7: Skies Unknown schlüpfst du in die Rolle eines Ace– eines Elite-Kampfpiloten, der den Auftrag hat, das offenste und gefährlichste Gebiet der Welt zu überwachen: den Himmel. Wähle aus einer Reihe authentischer moderner und futuristischer Flugzeuge und bestücke sie mit einem Arsenal modernster Superwaffen, während du dich in immer gefährlichere Luftkämpfe stürzt.

Earth Defense Force 5 | PS4

Kämpfe in diesem Arcade-Shooter in der dritten Person gegen gigantische Käfer und andere riesige Gegner. Spiele alleine, schließe dich mit einem Freund im lokalen Koop-Modus zusammen oder nimm den Kampf online mit vier Spielern auf und setze dabei über tausend verschiedene Waffentypen in einhundert Missionen ein.

Oninaki | PS4

Dieses Action-RPG von Square Enix erzählt die Geschichte eines Wächters, der sich auf eine Reise begibt, um das Leben nach dem Tod zu schützen. Das Spiel bietet Hack-and-Slash-Kämpfe mit detaillierten Anpassungsmöglichkeiten für deine Dämonen und Waffen, zu denen du immer wieder zurückkehren wirst. Erlebe einzigartiges Action-Gameplay in Kombination mit einer tiefgründigen Geschichte.

Lost Sphear | PS4

Lost Sphear bietet eine neue Interpretation des klassischen RPG-Gameplays. Eine ominöse Macht bedroht das Gefüge der Realität. Schlüpfe in die Rolle von Kanata und mach dich mit seinen Kameraden auf, um die Welt vor dem endgültigen Verschwinden zu bewahren und die Macht der Erinnerungen zu erwecken. Erlebe spannende Bosskämpfe und baue die Welt wieder auf.

I am Setsuna | PS4

Das Kampfsystem und die Charakterdesigns dieses JRPGs sind von früheren Genreklassikern inspiriert. Erlebe die Geschichte von Setsuna, einer jungen Frau mit unglaublicher innerer Stärke, und dem Opfer, das sie bringen muss, um die Menschen in ihrem Land zu retten. In ihrer Heimat wird jedes Jahrzehnt einem Ungetüm ein Opfer dargebracht, um den Frieden zu wahren. Dieser Brauch erfährt ein abruptes Ende, als das Ungetüm früher als gewöhnlich gewalttätig wird. Die Inselbewohner versuchen, es wieder zu beruhigen, indem sie es Setsuna darbieten, die aufgrund ihrer Zauberkräfte ausgewählt wurde. Jetzt muss sie sich mit ihren Beschützern auf den Weg in das ferne Land machen, wo die Opferzeremonie stattfinden soll.

The Forgotten City | PS4 PS5

Erkunde in diesem geheimnisvollen Abenteuer eine antike römische Stadt in einer offenen Welt. Kämpfe sind zwar möglich, aber mit Gewalt wirst du nicht weit kommen. Nur wenn du eine bunt zusammengewürfelte Gemeinschaft von Charakteren befragst, dir die Zeitschleife geschickt zunutze machst und moralisch schwierige Entscheidungen triffst, kannst du dieses epische Rätsel lösen.

The Legend of Dragoon | PS1

Entdecke ein fantastisches Abenteuer voller Edelmut, Täuschung, magischen Kämpfen und Vergeltung. Schließe dich dem Schwertkämpfer Dart und seinen Gefährten an und nutze die Kräfte der Drachen, um über das Böse zu triumphieren. Verwandle dich in einem einzigartigen und innovativen taktischen Kampfsystem in Dragoons und entfessle ihre außergewöhnlichen Kräfte. Spiele in diesem unvergesslichen Rollenspiel mit einer Vielzahl an Charakteren, die über einzigartige Waffen und Dragoon-Angriffe aller Elemente verfügen.Erlebe The Legend of Dragoon, das ursprünglich für PS1 erschienen ist, mit Hochrendering, einer Rückspulfunktion, einer Schnellspeicherfunktion und benutzerdefinierten Videofiltern.

Wild Arms 2 | PS1

Es geht um eine Welt, die am Abgrund steht. Ein Held muss sein Herz für den Frieden opfern. Mut und Angst, Liebe und Niedertracht, Helden und Schurken gehen Hand in Hand. Hier gibt es eine Macht, die das menschliche Wissen übersteigt. Es ist weder ein Traum noch Realität. Es ist der Stoff, aus dem Legenden gemacht sind. Erlebe Wild Arms 2, das ursprünglich für PS1 erschienen ist, mit Hochrendering, einer Rückspulfunktion, einer Schnellspeicherfunktion und benutzerdefinierten Videofiltern.

Harvest Moon: Back to Nature | PS1

Das etwas andere RPG für die ganze Familie. Als Kind hast du immer die Farm deines Großvaters besucht– bis deine Urlaubspläne ins Wasser gefallen sind. Kehre auf den Bauernhof zurück, an dem viele Kindheitserinnerungen versteckt sind, und erwecke seine lange vernachlässigten Felder wieder zum Leben. Kümmere dich um dein Vieh und interagiere mit über 50 Charakteren. Während du dich bemühst, aus der Farm etwas zu machen, auf das dein Großvater stolz gewesen wäre, bleibt nur eine Frage: Was ist aus dem kleinen Mädchen geworden, das du vor einem Jahrzehnt kennengelernt hast?

Harvest Moon: Back to Nature ist ursprünglich für PS1 erschienen. Diese Version wurde durch Hochrendering, eine Rückspulfunktion, eine Schnellspeicherfunktion und benutzerdefinierte Videofilter verbessert. Das Spiel wurde für PS4- und PS5-Konsolen angepasst und bietet einige neu hinzugefügte Funktionen. Daher kann es vorkommen, dass sich der Titel anders spielt als die PS1-Version oder dass einige Elemente nicht richtig funktionieren. Diese Version unterstützt keine Peripheriegeräte der PS1, daher könnten einige Funktionen nicht verfügbar sein.

Destroy All Humans! | PS4

Der Klassiker kehrt zurück Erfülle die Menschen auf der Erde der 1950er Jahre in der Rolle des bösen Außerirdischen Crypto-137 mit Angst und Schrecken. Ernte DNA und stürze die US-Regierung im PS4-Remake des legendären PS2-Action-Abenteuers. Vernichte die mickrigen Menschen mit einer Auswahl an außerirdischen Waffen und übersinnlichen Fähigkeiten. Und lege ihre Städte mit deiner fliegenden Untertasse in Schutt und Asche.