PM: Seid dabei und nehmt an unserem PlayStation Plus Fest der Spiele teil (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Bei PlayStation sind wir immer bestrebt, bedeutungsvolle und fesselnde Erlebnisse zu schaffen, die unsere Spieler begeistern. Für PlayStation Plus startet der Monat mit der Aufnahme von Horizon Forbidden West in unseren Spielekatalog. Mitglieder von PlayStation Plus Extra und Premium/Deluxe können in eine postapokalyptische Welt eintauchen, in der es ferne Länder zu entdecken, beeindruckende Charaktere zu treffen und riesige, furchterregende Maschinen zu bekämpfen gilt. Zu den weiteren Blockbuster-Titeln gehören Resident Evil 7 Biohazard, Borderlands 3 und weitere, die nächste Woche in den Spielekatalog aufgenommen werden. Zusätzlich zu diesen Spielen gehen wir in diesem Monat noch einen Schritt weiter: Wir möchten uns eine Woche lang mit zahlreichen Aktivitäten bei euch für eure Unterstützung bei unserer PlayStation Plus-Reise bedanken.

Von heute bis zum 24. Februar können PlayStation Plus-Mitglieder während des PlayStation Plus Fest der Spiele an einer Reihe von Aktivitäten teilnehmen – vom Verdienen digitaler Sammlerstücke über die Teilnahme an Turnieren bis hin zu exklusiven doppelten Rabatten auf ausgewählte beliebte Spiele im PlayStation Store. Auch für diejenigen, die keine PlayStation Plus-Mitglieder sind, werden Aktivitäten angeboten.

(für PlayStation Plus Premium-/Deluxe-Mitglieder)

Ab dem 15. Februar

Taucht mit Kratos und Atreus in die Neun Reiche ein, um nach Antworten zu suchen, während sich die Streitkräfte Asgards auf die prophezeite Schlacht vorbereiten, die das Ende der Welt bedeuten wird. Als PlayStation Plus-Mitglied habt ihr ab dem 15. Februar Zugriff auf God of War Ragnarök mit einer 3-stündigen, zeitlich begrenzten Testversion. Trophäen und Speicherfortschritt aus der Testversion werden übernommen, wenn ihr euch für den Kauf des vollständigen Spiels entscheidet.

(für PlayStation Plus-Mitglieder)

15. Februar – 24. Februar

PlayStation Stars ist ein kostenloses Treueprogramm, für das keine PlayStation Plus-Mitgliedschaft erforderlich ist. Ihr erhaltet diesen Monat während des PlayStation Plus Fest der Spiele einzigartige digitale Sammlerstücke, darunter:

PlayStation Plus-Mitglieder erhalten ein digitales Sammlerstück mit dem Titel “Festival of Play Partyzubehör”, wenn sie sich bei der Aktion “Ein Geschenk von PlayStation Plus” anmelden und ein beliebiges Spiel spielen.

Horizon Forbidden West wird ab dem 21. Februar in den PlayStation Plus-Spielekatalog aufgenommen. Ihr könnt das digitale Sammlerstück “Ein Geschenk aus der Vergangenheit” erhalten, indem ihr die Kampagne “Willkommen im Verbotenen Westen” beginnt und die folgenden Trophäen erlangt. Diese Kampagne steht nur PlayStation Plus Extra- und Premium/Deluxe-Mitgliedern zur Verfügung, die diese Trophäen noch nicht erhalten haben.

“Den Schrecken gerettet”

“Der Gesandtschaft beigewohnt”

“3 Streifen in einem Jagdgebiet erhalten”

“Färbeblumen verwendet”

“Erstes Rebellenlager abgeschlossen”

“Ersten Langhals überbrückt”

(für PlayStation Plus-Mitglieder)

15. Februar – 24. Februar

Diese Woche erhalten PlayStation Plus-Mitglieder doppelte Rabatte. Schaut euch hier unsere Angebote an.

Zur Erinnerung: Wenn ihr sowohl PlayStation Plus- als auch PlayStation Stars-Mitglied seid, könnt ihr bei berechtigten Einkäufen im PlayStation Store PlayStation Stars-Punkte sammeln.

(keine PlayStation Plus-Mitgliedschaft erforderlich)

15. Februar – 24. Februar

Wir veranstalten ein neues Gewinnspiel, bei dem ihr die Chance habt, einen Sony 55A75K Bravia XR OLED-Fernseher, eine HT-A5000 Dolby Atmos Soundbar und Sony WH-1000XM5 kabellose Kopfhörer mit Noise Canceling zu gewinnen. Die Teilnahme erfolgt durch Beantwortung von drei Fragen zu PlayStation Plus auf unserer Website. Ihr habt bis zum 24. Februar um 23:59 Uhr Ortszeit Zeit, die Fragen zu beantworten.

Teilnehmende Regionen: USA, Kanada, Brasilien, Argentinien, Mexiko, Japan, Australien, Neuseeland, Vereinigtes Königreich, Tschechische Republik, Dänemark, Deutschland, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Griechenland, Zypern, Frankreich, Ungarn, Irland, Slowakei, Slowenien, Südafrika, Schweden, Belgien, Polen, Portugal, Spanien, Schweiz, VAE

(keine PlayStation Plus-Mitgliedschaft erforderlich)

18. Februar – 19. Februar

Das Wochenende vom 18. bis 19. Februar ist ein Online-Multiplayer-Wochenende, an dem ihr auch ohne PlayStation Plus-Mitgliedschaft online gegen andere Spieler antreten könnt.

Außerdem können PlayStation Stars-Mitglieder ein spezielles digitales Sammlerstück zur Erinnerung an das Online-Multiplayer-Wochenende erhalten, wenn sie an diesem Event teilnehmen. Schaut euch auch die Kampagne “PlayStation Stars: Kostenloser Online-Multiplayer ist live” an.

(für Spieler mit oder ohne PlayStation Plus-Mitgliedschaft)

18. Februar – 19. Februar

In diesem Zeitraum finden eine Reihe von PlayStation-Turnieren statt, darunter FIFA 23, NBA 2K23 und Guilty Gear. Da unser Online-Multiplayer-Wochenende im selben Zeitraum beginnt, können auch alle ohne PlayStation Plus-Mitgliedschaft an den Turnieren teilnehmen, die in diesem Zeitraum stattfinden. Unter allen teilnehmenden Spielern wird eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft verlost.

Weitere Informationen zum PlayStation Plus Fest der Spiele findet ihr hier.

Wir möchten uns noch einmal bei allen unseren Spielern für ihre jahrelange Unterstützung bedanken. Dank eurer Unterstützung ist PlayStation Plus ein voller Erfolg. Wir freuen uns sehr über das Feedback und die Begeisterung, die wir von allen unseren Spielern erhalten haben. Wir hoffen, dass euch das PlayStation Plus Fest der Spiele und alle Spiele, die wir diesen Monat für den Spielekatalog ausgewählt haben, gefallen werden.

Viel Spaß beim Spielen!