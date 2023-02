PM: Tales of Symphonia Remastered – Hochgelobter RPG-Klassiker in neuem Gewand (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Nach 9 Jahren dürft ihr den JRPG-Klassiker ein weiteres Mal in modernem Gewand erleben: “Tales of Symphonia” kommt am 17. Februar – also diesen Freitag – auf die PlayStation! Was ihr hiervon erwarten könnt und welche Verbesserungen geboten werden, erfahrt ihr in diesem Beitrag.

Dieses Mal dürft ihr Lloyds Reise in Full-HD genießen. Wer einem farbenfrohen Cel-Shading-Stil nicht abgeneigt ist, dürfte mit der Optik voll zufrieden sein. Und Anime-Fans werden sich an den filmischen Zwischensequenzen kaum satt sehen können. Zudem hat Bandai Namco minimale Verbesserungen am Gameplay vorgenommen, um ein reibungsloseres Spielerlebnis zu bieten.

Erst einmal zur Story: Im Mittelpunkt steht der junge Schwertkämpfer Lloyd Irving, der sich mit der Auserwählten und anderen Begleitern auf eine schicksalsträchtige Reise begibt. Gemeinsam wollen sie um jeden Preis ihre sterbende Heimatwelt Sylvarant retten. Bedauerlicherweise hängt davon das Schicksal der Parallelwelt Tethe’alla ab. Sollte die Auserwählte Sylvarant erneuern, ist Tethe’alla offenbar dem Untergang geweiht…

Wie von einem klassischen RPG gewohnt, werden die Story und die Beziehungen der Charaktere durch jede Menge Dialoge erzählt. Nahezu alle davon sind textbasiert – manche sind vertont, beim Rest klickt ihr euch lediglich durch.

Durch die vielen Gespräche lernt ihr die Helden immer besser kennen. Findet heraus, was sie antreibt und welche Zweifel sie in sich tragen. Durch optionale Gespräche mit verschiedensten Figuren erfahrt ihr wiederum mehr über die Welt und was in ihr vor sich geht.

Oft führen die Protagonisten tiefgründige Gespräche miteinander. Ab und an wird die ernste Handlung jedoch von humorvollen Momenten aufgelockert. Für ein bisschen Spaß sind Lloyd und seine Freunde also zu haben.

Ihr habt die mitreißende Handlung schon einmal erlebt? Dann seid ihr nicht gezwungen, alle Cutscenes noch einmal anzusehen: In der Neuauflage lassen sich die Sequenzen problemlos überspringen.

Ihr selbst entscheidet, ob ihr stur der Mainstory folgt oder euch zusätzlich den diversen Sidequests widmet. Entscheidet ihr euch für Ersteres, solltet ihr dennoch mindestens 45 Stunden Spielzeit einplanen. Eine laaange Reise liegt vor euch, auf der ihr die liebenswürdigen Charaktere in euer Herz schließen werdet.

Möchtet ihr noch viel mehr erleben, könnt ihr zahlreiche weitere Stunden einplanen. An Umfang mangelt es definitiv nicht! Außerdem hält das Spiel so einige Trophäen für euch bereit.

Kommt ihr in freier Wildbahn mit einer feindlichen Kreatur in Berührung, öffnet sich eine Art Arena. Das kann ab und an mal nervig werden, wenn ihr lange Reisewege zurücklegen müsst. Schließlich stellen sich euch ständig Monster in den Weg.

Aber:Durch geschicktes Fortbewegen könnt ihr viele von ihnen umgehen. Einige Konfrontationen sind allerdings unausweichlich. Und natürlich solltet ihr euch regelmäßig Kämpfen stellen, um euer Level zu erhöhen und nützliche Items zu ergattern.

Das Kampfsystem ist actionbasiert, zeichnet sich aber durch ein paar taktische Elemente aus. So könnt ihr beispielsweise einstellen, ob eure drei Teamkameraden offensiv vorgehen oder schützend agieren. Jederzeit lässt sich das Menü aufrufen, um Items einzusetzen, Ausrüstungsteile zu wechseln oder die Mates bestimmte Attacken ausführen zu lassen. Übrigens könnt ihr die Spielfigur außerhalb von Kämpfen im Menü wechseln.

Am Anfang kommt ihr gut mit wildem Button-Mashing durch, später müsst ihr strategischer vorgehen. Wichtig ist hierbei immer, den gewünschten Gegner anzuvisieren, da ihr euch mit dem Stick nur von links nach rechts bewegen könnt.

Ebenfalls nützlich: Seid ihr unterlegen oder habt es gerade eilig, könnt ihr die Flucht ergreifen. Unnötige Tode solltet ihr vermeiden, da es stets zum aktuellen Speicherstand zurückgeht. Liegt euer letztes Speichern etwas zurück, ist das durchaus frustrierend.

Nicht nur Action hat “Tales of Symphonia” zu bieten. Auch euer Grips wird gefordert! Hin und wieder müsst ihr Rätsel lösen, vor denen ihr aber keine Angst haben müsst. Viele lassen sich relativ schnell bewältigen und sollten euch somit nicht lange aufhalten.

Während ihr euch durch die Spielwelt kämpft, sammelt ihr haufenweise Gegenstände ein. Darunter befinden sich Waffen, Heilgegenstände, Kochzutaten und wertvolle Sammlerstücke. Nutzt sie zu eurem Vorteil oder verkauft sie in Shops, an denen ihr im Laufe eures Abenteuers vorbeikommt. Dadurch verdient ihr euch Gald (Währung im Spiel), das ihr gleich für nützliche Items oder sonstiges ausgeben könnt.

Zwischen den abwechslungsreichen Dungeons wandert ihr nicht nahtlos hin und her. Stattdessen betretet ihr zuerst ein Feld, wo ihr als überdimensionale Figur durch die Landschaft wandert. Doch Vorsicht: Auch hier seid ihr nicht vor Feinden sicher. Immerhin könnt ihr auf dem Rücken des Vierbeiners Noishe zügig voranschreiten.

Ein prägendes Element der “Tales of”-Reihe ist das Kochen. Auch hier dürft ihr demnach verschiedene Rezepte zubereiten, um Lloyd und Co. zu stärken. Zutaten dafür bekommt ihr durch gewonnene Kämpfe oder lassen sich in Shops kaufen. Je höher euer Level ist, desto besser sieht eure Erfolgsrate aus. Das bedeutet: Mehr Zutaten und Effekte für euch.

Ein Genuss für die Ohren ist der atmosphärische Soundtrack des Spiels. Jedes Areal und jede Sequenz wird mit einem passenden Musikstück unterstrichen. Egal ob ihr euch in einem idyllischen Dorf, einer finsteren Ruine oder einer sonnigen Hafenstadt befindet: Der Sound zieht euch in seinen Bann.

Das hilft euch dabei, tief in die magische Welt von Sylvarant einzutauchen – und euch von der emotionalen Handlung mitreißen zu lassen.

Im Übrigen habt ihr die Möglichkeit, gegen die gefährlichen Kreaturen mit euren Freunden anzutreten. Mit dabei ist nämlich ein lokaler Multiplayer für drei Spieler, in dem ihr eure mächtigen Angriffe und Zauber miteinander kombinieren könnt.

Interesse geweckt? Beim Kauf habt ihr die Wahl zwischen der Standard- und der Chosen Edition. Letzteres besteht neben dem Spiel aus einem Metallgehäuse, mehreren Sticker und künstlerischen Grafiken. Genau das Richtige für eingefleischte “Tales Of”-Fans! Alle anderen können die Standard-Version vorbestellen oder im PS Store auf die Wunschliste setzen.