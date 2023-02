PM: Pharaoh: A New Era – Remake des beliebten Aufbauklassikers erscheint heute für den PC (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Pharaoh: A New Era – Das Remake des Genre-definierenden Aufbauklassikers feiert sein Erscheinen mit einem Overview-Trailer

– Entdeckt einen der Meilensteine der Computerspielegeschichte erneut oder zum ersten Mal – inklusive 15% Launch-Rabatt –

PARIS – 15. Februar 2023 – Publisher Dotemu und das Entwicklungsteam von Triskell Interactive haben heute Pharaoh: A New Era, ein vollständiges Remake eines der beliebtesten Aufbauspiele aller Zeiten, via Steam zum Preis von 22,99€ für den PC veröffentlicht. Wer sofort mit dem Planen des eigenen Reiches starten will, kann das Spiel noch bis zum 28. Februar mit einem Rabatt von 15% erwerben.

Der heutige Trailer zeigt die Herausforderungen von Pharaoh: A New Era und hilft dabei, als Königin oder König des Nils erfolgreich zu sein. Das Remake umfasst die Inhalte des ursprünglichen Spiels von 1999, sowie die Inhalte der im Jahre 2000 erschienenen Erweiterung: Königin des Nils: Kleopatra. Triskell Interactive hat das Remake mit viel Liebe zum Detail und mindestens ebenso viel Liebe zur ägyptischen Geschichte erstellt. Dabei wurden sie von einer Ägyptologin unterstützt, sodass das alte Ägypten so realistisch wie nur möglich dargestellt wird. Genießt den Anblick von Jahrtausenden ägyptischer Geschichte in wunderschönem 4K – Sowohl im heutigen Trailer, als auch in den über 50 Missionen des Spiels.

Pharaoh: A New Era bringt einige neue Features und “Quality of Life”- Verbesserungen mit sich, die die Aufbauerfahrung ganz subtil verbessern und das Planen, Errichten und Verwalten der Städte intuitiver gestalten. Diese Veränderungen geben euch eine bessere Übersicht und mehr Kontrolle über das Spielgeschehen und machen Pharaoh: A New Era zum ultimativen Pharao-Erlebnis.

Pharaoh: A New Era Features:

Dieses Video-Tutorial bietet einen tieferen Einblick und einen perfekten Einstieg in die Welt von Pharaoh: A New Era .

Über Dotemu

Dotemu ist eine französische Videospiel-Firma, die sich auf moderne Veröffentlichungen von beliebten Retro-Spielen spezialisiert hat. Unsere Mission ist einfach: Allen Spielerinnen und Spielern Zugang zu den klassischen Videospielen von gestern auf den heutigen Plattformen, einschließlich PC, Handy, Konsole und mehr, zu geben. Das Dotemu-Team arbeitet mit den beliebtesten und anerkanntesten Publishern der Welt zusammen und hat eine Reihe von weltweiten Top-Sellern sowohl auf dem PC als auch auf der Konsole veröffentlicht, darunter Streets of Rage 4, Wonder Boy: The Dragon’s Trap, Windjammers 1 und 2, mehrere Spiele der Ys-Serie und mehr. Dotemu arbeitet zur Zeit mit Leikir Studio an Metal Slug Tactics, mit Triskell Interactive an Pharaoh: A New Era und weiteren, noch nicht angekündigten Projekten.

Dotemu wurde 2007 gegründet und nutzt sein umfangreiches technologisches Know-how, um den ursprünglichen Geist klassischer Spiele zu bewahren und ihnen gleichzeitig ein zweites Leben als wiederentdeckte Juwelen für eine neue Generation von Spielenden zu geben.

Über Triskell Interactive

Triskell Interactive ist ein französisches Videospielstudio, das 2014 gegründet wurde, weil seine Schöpfer den Wunsch hatten, ihre bisherigen Jahre als Hobbyentwickler zu professionalisieren. Seitdem hat Triskell zwei Spiele im Eigenverlag herausgebracht: Lethis – Path of Progress und Lethis – Daring Discoverers, die beide für ihre prächtigen 2D-Grafiken bekannt sind, wobei ihr starker visueller Stil gleichzeitig zur Signatur des Studios wurde.