PM: Erforscht in The Wreck den Verstand von Junon (Sony Playstation Blog)

In den meisten Videospielen steuert man einen starken, mächtigen Charakter, der seine Feinde zerschmettern kann. Diese Beschreibung passt jedoch nicht gerade zu Junon, der Hauptprotagonistin von The Wreck. Ganz im Gegenteil, denn wenn ihr Junon im Spiel zum ersten Mal begegnet … liegt sie ohnmächtig auf dem Boden eines Krankenhaus-WC.

Diese erste Begegnung sagt bereits viel aus: Junon hat einen verdammt schlechten Tag. Sie hat gerade erfahren, dass ihre Mutter Marie einen Schlaganfall erlitten hat und sich nun in einem kritischen Zustand befindet. Zudem wurde Junon von Marie ohne ihr Wissen zur Bevollmächtigten gemacht. Junon wird für ihre Mutter einige sehr wichtige Entscheidungen treffen müssen – und darauf ist sie nicht gerade erpicht.

Ihr fragt euch vielleicht, wie ihr diese Information vom Spiel erhaltet. Wir wollten mit The Wreck ein Spiel erschaffen, in dem es um Intimität, um die Gefühle von Menschen und darum geht, wie sie Geschehnisse mental verarbeiten. Deshalb haben wir uns entschlossen, euch zu ermöglichen, an den Überlegungen und Gefühle von Junon teilhaben zu lassen. Wenn sie einen Gedanken fasst, erscheint er auf dem Bildschirm in Form eines großen, bedeutungsschweren Wortes. Aktiviert es, um in ihren Verstand zu gelangen und zu untersuchen, wie sie auf Geschehnisse reagiert.

Wir wollten, dass ihr eine tiefe Verbindung zu Junon aufbaut, und dachten uns, dass sich das gut erreichen lässt, indem wir euch eine Möglichkeit geben, sie direkt zu beeinflussen. Deshalb könnt ihr ihre Gedanken von Zeit zu Zeit in die eine oder andere Richtung lenken. Das ist wichtig, denn dadurch können Junon neue Ideen und somit auch neue Dialogoptionen in Konversationen einfallen.

Um weiterzukommen, reicht es manchmal allerdings nicht, Junon beim Erforschen ihrer Gefühle zu helfen. Wenn sie mit besonders schwierigen Fragen konfrontiert wird, kann sie sich ihnen nicht stellen und entscheidet sich dazu, lieber das Krankenhaus zu verlassen. Leider ist es keine gute Idee, Auto zu fahren, wenn man aufgebracht ist, weshalb sie unweigerlich einen Unfall baut.

Dieser Teil des Spiels wurde von einem echten Erlebnis inspiriert. Als ich vor einigen Jahren in einen Autounfall verwickelt war, erlebte ich etwas, das ich vorher immer für ein Klischee aus Filmen gehalten hatte: Ich sah, wie Momente meines Lebens an meinem inneren Auge vorbeizogen. Dieses Erlebnis blieb mir so stark im Gedächtnis, dass ich mich entschied, eine Spielmechanik daraus zu machen! Deshalb wird im Spiel die Zeit verlangsamt und in Junons Nähe fliegen Dinge durch die Luft, die interaktiv werden und als Zugang in ihre Erinnerungen dienen.

An diesem Punkt geht das Spiel in seine zweite Phase über: dem Gedankenerkundungsmodus. Dieser Modus lässt euch die Kamera in dem erinnerten Moment vor und zurück bewegen. Dadurch könnt ihr bestimmte Teile der Erinnerung immer wieder erleben, nach Hinweisen suchen und Junon so dabei helfen, wichtige Aspekte ihrer Vergangenheit, ihrer Beziehung zu geliebten Menschen und sogar von sich selbst zu verstehen. Wie gesagt, geht es bei dieser Mechanik darum, die Eigenarten des Gehirns zu imitieren und den Umstand nachzubilden, dass Vergangenes manchmal in einem anderen Licht erscheint, wenn man wieder und wieder darüber nachdenkt.

Sobald ihr das Geheimnis der erkundeten Erinnerung gelüftet habt, spult das Spiel zurück zum Krankenhaus, wo Junon, die aus ihrer neuen Erkenntnis gestärkt hervorgeht, sich nun der beängstigenden Situation stellen kann. Mit diesem Vor und Zurück zwischen vergangenen Ereignissen und der angespannten Gegenwart wollen wir verdeutlichen, dass man an Erfahrungen wachsen kann und dass sie einen für zukünftige, schwierige Momente wappnen können.

Während ihr gemeinsam mit Junon den Tag im Krankenhaus verstreichen lasst, lernt ihr die Menschen kennen, die in ihrem Leben am wichtigsten sind. Zwischen einigen Rückschlägen und dem sich wiederholenden, geheimnisvollen Unfall erforscht ihr ihre Erinnerungen und erlebt bedeutende Offenbarungen. Dadurch werdet ihr Schritt für Schritt verstehen, warum Junon so geworden ist– und wie sie sich vielleicht bessern kann.

Und am Ende ihrer Reise müsst ihr für sie eine Entscheidung treffen– eine Entscheidung, die bestimmt, was für ein Mensch sie eigentlich sein will. Hoffentlich habt ihr sie bis zu diesem Punkt gut genug kennengelernt, um die richtige Wahl zu treffen.

The Wreck wird am 14. März für PS4 und PS5 erscheinen.