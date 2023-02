PM: Hogwarts Legacy: Diese Schauplätze und Charaktere erwarten euch (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wer die komplette Spielwelt von Hogwarts Legacy erkunden möchte, sollte vermutlich etwas Zeit mitbringen. Nicht nur bietet die weltberühmte Schule für Hexerei und Zauberei unzählige Schauplätze und Räumlichkeiten, die viele Fans unter euch wahrscheinlich schon mal in den Filmen gesehen haben – auch in der großen Welt um das Schloss herum gibt es wirklich viel zu entdecken. Ein Spaziergang durch Hogsmeade? Oder lieber eine geheime Expedition im Verbotenen Wald? All das und mehr könnt ihr im Spiel unternehmen.

Als Hogwarts-Neuling der fünften Klasse werdet ihr allerdings auch auf mehrere Charaktere treffen. Dazu zählen eure Mitschüler, Professoren, historische Zauberer und natürlich auch Schurken, die es auf euch abgesehen haben. Wir wollen heute mal einen Überblick bieten, welche Locations und NPCs ihr in Hogwarts Legacy so erwarten könnt.

Das Herzstück der Spielwelt ist selbstverständlich das Schloss Hogwarts. Und quasi direkt zum Start des Abenteuers betretet ihr einen der wohl bekanntesten Orte der Schule. Die traditionelle Einführungsfeier, bei der ihr einem der Häuser zugeordnet werdet, findet in der Großen Halle statt. Fans dürften sich beim Anblick wohl schnell heimisch fühlen. Das Spiel lässt sich nämlich kaum von der Vorlage unterscheiden.

Als neuestes Mitglied eines Hogwarts-Hauses habt ihr natürlich auch Zutritt zum jeweiligen Gemeinschaftsraum. Kenner der Filme werden sich sicherlich an die Räume von Gryffindor und Slytherin erinnern. Diese Schauplätze könnt ihr auch in Hogwarts Legacy betreten. Bei Hufflepuff und Ravenclaw handelt es sich um komplett neue Gemeinschaftsräume. Im Bild zeigen wir euch das Zuhause der Gryffindors.

Während des Schulalltags verbringt ihr viel Zeit in den Klassenräumen von Hogwarts. So lernt ihr bei Professorin Hecat alles zur Verteidigung gegen die dunklen Künste. Das Thema Zaubertränke steht bei Professor Sharp im Fokus. Wir werden gleich nochmal genauer auf die Charaktere eingehen. Hier erstmal die beiden Klassenzimmer der Unterrichtsfächer.

Gelehrt wird außerdem in den Gewächshäusern für Kräuterkunde, wo ihr den Worten von Professorin Garlick zuhören solltet. Den Umgang mit dem fliegenden Besen, dank dem ihr dann auch schneller in der Spielwelt unterwegs sein werdet, bekommt ihr im Außengebiet der Schule beigebracht – in unmittelbarer Nähe des berühmten Quidditch-Stadions.

Einen Blick auf die Bibliothek von Hogwarts wollen wir euch ebenfalls nicht vorenthalten. Im Spiel erkundet ihr die unterschiedlichsten Ecken des Schlosses. Geheimgänge, die Küche, der Raum der Wünsche, das Bad der Vertrauensschüler und viele weitere Schauplätze sind hier vertreten – alle gefüllt mit Easter Eggs und bekannten Dingen, die ihr entdecken könnt.

Seid ihr auf der Suche nach neuer Ausrüstung, Tränken und weiteren Gegenständen für die tägliche Zauberei? Dann lohnt sich ein Ausflug in das gemütliche Hogsmeade. Das Dorf hat zahlreiche Dinge zu bieten, weshalb sich ein Besuch immer wieder lohnt. Wir stellen euch einige der Shopping-Möglichkeiten mal vor!

Einer der wichtigsten Orte, die für eure Zukunft als Hexe oder Zauberer entscheidend ist, wird der Besuch bei Ollivanders sein. Hier werdet ihr nämlich mit eurem persönlichen Zauberstab ausgestattet. Das Design dürft ihr dabei selbst bestimmen. Gerbold Ollivander wird euch hier bestens beraten.

Wenn es um Zaubertränke geht, solltet ihr euch die Locations von J. Pippins Zaubertränke und der Magischen Rübe in Hogsmeade merken. Hier bekommt ihr nicht nur neue Rezepte für eure Tränke – auch die richtigen Zutaten sowie Samen lassen sich schnell und einfach kaufen.

Auch ein Hogwarts-Schüler benötigt nach einem langen Tag mal eine Pause. Wie wäre es da mit einem Besuch bei den Drei Besen? Hier gibt es das berühmte Butterbier, das auch in den Filmen immer wieder auftaucht. Geleitet wird das Wirtshaus von Sirona Ryan.

Quidditch ist während eurer Hogwarts-Zeit zwar verboten – Rennen auf dem Besen gibt es aber trotzdem. Damit ihr auch problemlos neue Bestzeiten auf den unterschiedlichen Kursen aufstellen könnt, braucht ihr ordentliche Verbesserungen. Diese findet ihr bei Spintwitches Sportbedarf. Ihr wollt euren Look verändern? Dann schaut bei Besenknechts Sonntagsstaat vorbei.

Je weiter ihr in der Geschichte voranschreitet, desto mehr bekommt ihr auch vom Umland zu sehen. Zwischen Hogwarts und Hogsmeade erwartet euch im Norden der Spielwelt zum Beispiel der Verbotene Wald. Schon der Name macht deutlich, dass ihr diesen Ort eigentlich nicht betreten dürft – als neugieriger Hogwarts-Neuling verschlägt es euch aber natürlich trotzdem dahin.

Wie groß die Spielwelt wirklich ist, zeigt der Blick auf die Karte. Im Süden von Hogwarts gibt es nämlich noch viele weitere Gegenden zu erkunden. Hier nur ein Vorgeschmack, was ihr dort finden werdet. Durchquert das Tal von Hogwarts, um den Sumpf am Südmeer und die Küstenhöhle zu erreichen. Noch weiter südlich findet ihr den Marunweem-See oder auch die Clagmar-Küste. Schnappt euch einen Besen und genießt eure Zeit in Hogwarts!

Zum Abschluss möchten wir euch noch einige Wegbegleiter vorstellen, auf die ihr mehrmals im Verlauf eurer Schulzeit treffen werdet. Direkt zu Beginn lernt ihr Professor Eleazar Fig im Spiel kennen. Ihm wurde die Aufgabe zugeteilt, euch für euren nachträglichen Einstieg in die fünfte Klasse vorzubereiten und wird damit quasi zum Hogwarts-Mentor für eure Spielfigur.

Die Rolle des Schulleiters von Hogwarts übernimmt der kaltherzige Phineas Nigellus Black. In der englischen Sprachausgabe des Spiels ist übrigens Schauspieler Simon Pegg für die Stimme verantwortlich. Fans werden beim Nachnamen bestimmt schon an einen gewissen Sirius Black denken. Der Pate von Harry Potter ist ein Nachfahre von Phineas Nigellus. Als stellvertretende Schulleiterin ist Matilda Weasley tätig.

Die Professoren von Hogwarts möchten euch selbstverständlich auch den ein oder anderen Zauberspruch beibringen. Professorin Dinah Hecat steht beispielsweise bei der Verteidigung gegen die dunklen Künste zur Seite. Wenn es um Zaubertränke geht, ist Professor Aesop Sharp der beste

Professorin Mirabel Garlick findet man bei den Gewächshäusern für Kräuterkunde. Hier und da dürft ihr zudem mit historischen Zauberern von Hogwarts sprechen. Eine der wichtigsten Personen ist Percival Rackham. Er zählt zu den wenigen Zauberern in der langen Hogwarts-Geschichte, die mit der alten Magie vertraut sind.

Eure Mitschüler werden ebenfalls viel Zeit mit euch verbringen. Mal begleiten sie euch bei einem Abenteuer – und manchmal haben sie sogar Aufgaben im Gepäck, bei denen eure Hilfe gefragt ist. Gryffindor-Schülerin Natsai „Natty“ Onai und Slytherin-Mitglied Sebastian Sallow sind zwei Charaktere, die euch häufiger in Hogwarts über den Weg laufen werden.

Hogwarts Legacy hat noch unzählige weitere Spielfiguren im Aufgebot. Ihr werdet bei eurer Reise also immer wieder auf spannende und neue Gesichter treffen. Viele davon haben eine Verbindung zu den Charakteren, die ihr vielleicht schon aus den Filmen kennt. Ihr wollt noch mehr über Hogwarts Legacy wissen? Dann schaut euch mal die unten verlinkten Artikel im PlayStation Blog an!

Hogwarts Legacy ist für PS5 im PlayStation Store und im Einzelhandel erhältlich. Eine Version für PS4 wird zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen.