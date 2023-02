Beyond these Stars: Hooded Horse Publisher, Early Access dieses Jahr

PC

Das Studio Balancing Monkey hat bereits mit dem Aufbauspiel Before We Leave auf sich aufmerksam gemacht und nicht nur in unserem Spiele-Check von SupaRai einen positiven Eindruck hinterlassen. Ihr neues Spiel Beyond These Stars wird in Zusammenarbeit mit Hooded Horse erscheinen, wie der Publisher heute bekanntgegeben hat. Den Ankündigungs-Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Auch Beyond These Stars soll ein "Relaxing City-Builder" werden. Diesmal in einem Science-Fantasy-Setting, in dem ihr eure Zivilisation auf dem Rücken von Kewa, einem majestätischen Weltraumwal der die Sterne beraust, aufbauen. Ihr könnt harmonisch mit Kewa zusammenarbeiten oder ihm euren Willen aufzwingen. Alle Entscheidungen sollen Konsequenzen haben. Bei eurer Reise durchs All findet ihr immer wieder neue Planeten, auf denen ihr Außenposten errichten könnt.

Balancing Monkey sitzt in Dunedin (Ōtepoti), New Zealand (Aotearoa). Hooded Horse wiederum sitzt in Dallas, Texas, und hat seinem ohnehin schon interessanten Portfolio für 2023 einen weiteren Titel hinzugefügt. Denn Beyond These Stars soll noch dieses Jahr in den Early Access starten. Zum Portfolio gehören auch die kürzlich auf GamersGlobal vorgestellten Titel Old World (beide Erweiterungen im Check), Against the Storm (im Early-Access-Check), Xenonauts 2 (Preview der Steam Next Fest Demo) oder Sons of Valhalla (Preview der Steam Next Fest Demo).