Cities - Skylines - Remastered für Xbox Series X|S und PS5 erschienen

Xbox X PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Heute ist die vor kurzem angekündigte Cities - Skylines - Remastered Edition für Xbox Series X|S und PS5 erschienen. Cities - Skylines- Remastered ist eine erweiterte und speziell optimierte Ausgabe von Cities - Skylines für die aktuelle Konsolengeneration.Den Launch-Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen. Der empfohlene Verkaufspreis liegt bei 39,99 Euro. Alternativ könnt ihr auch im Rahmen des Xbox Game Pass, in der Ultimate-Version des Abodienstes sogar per xCloud, loslegen.

Wenn ihr Cities - Skylines und seine Erweiterungen bereits für die Xbox One oder PS4 besitzt, erhaltet ihr die Remastered Edition sowie alle Remastered DLCs aufsteigend bis zur Erweiterung Airports kostenlos. Die überarbeiteten Versionen der weiteren DLCs (Plazas & Promenades sowie Financial Districts) sollen in den kommenden Monaten zur Verfügung gestellt werden. Andersherum erhaltet ihr als Käufer der Remastered Edition auch Zugriff auf die normalen Versionen für Xbox One und PS4.

Gute Nachricht für Neueinsteiger: Die erste Erweiterung After Dark ist Teil der Remastered-Edition. Mit After Dark wird die Stadt nachts zu einem völlig anderen Ort: Ein Tag-Nacht-Zyklus lässt Bürger nach Orten suchen, an denen sie sich nach der Arbeit entspannen können. Mit neuen Richtlinien und Zonen schafft ihr beliebte Hotspots und stellt Taxis und Züge zur Verfügung, um die Bürger den Weg zu den Clubs und nach Hause erleichtert.

Die Aktualisierungen im Remaster beinhalten:

25 bebaubare Kacheln und damit 16 mehr als auf Xbox One und PS4

Schnellauswahl-Tool

UX-Verbesserungen, wie beispielsweise Präzisionsplatzierungen, Entfernungsanzeige und aktualisierte Fangoptionen

Neues Umgebungssteuerungsumfeld, mit dem ihr Tageszeit, Regen, Nebel und Umgebungsfarben anpassen könnt

Karteneditor

die Grafikleistung soll gesteigert worden sein

In Cities - Skylines könnt ihr eure Traumstadt bauen, kümmert euch um Straßennetze, Buslinien und Parks. Ihr könnt eine versmogte industrielle Revolution in Gang setzen oder eine ruhige Küstenstadt errichten, die auf erneuerbare Energie und Touristen setzt. Eure Bürger benötigen Bildung, Versorgung und Sicherheit. Einen tollen Überblick über Cities - Skylines und seine Erweiterungen, allerdings mit dem Stand von vor drei Jahren, erhaltet ihr im User-Artikel "Cities - Skylines & alle DLC" von GG-User onli.