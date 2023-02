PM: Die PlayStation Plus “Doppelte Rabatte”-Aktion kommt in den PlayStation Store (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Die PlayStation Plus “Doppelte Rabatte”-Aktion kommt am 15. Februar in den PlayStation Store. Für eine begrenzte Zeit* können Spieler eine Vielzahl von Spielen zu einem günstigeren Preis genießen, darunter Gotham Knights, FIFA 23, The Witcher 3: Wild Hunt und mehr. PlayStation Plus-Mitglieder erhalten für die Dauer der Aktion den doppelten Rabattprozentsatz.

Unten könnt ihr einige der Angebote sehen. Im PlayStation Store findet ihr alle Rabatte der Aktion.

FIFA 23 Standard Edition PS5™

55,99€ – 79,99€

Gotham Knights

52,49€ – 74,99€

The Witcher 3: Wild Hunt

22,49€ – 29,99€

The Last of Us Part II

24,79€ – 39,99€

Grand Theft Auto V

39,59€ – 59,99€

Need for Speed™ Unbound

59,99€ – 79,99€

A Plague Tale: Requiem

50,99€ – 59,99€

Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT

49,69€ – 69,99€

FAR CRY®6 Gold Edition

64,99€ – 99,99€

Ratchet & Clank: Rift Apart

59,99€ – 79,99€

Marvel’s Midnight Suns Legendary Edition

79,99€ – 99,99€

Goat Simulator 3

26,99€ – 29,99€

*Die PlayStation Plus-Promotion mit doppelten Rabatten läuft vom 15. Februar um 00:00 Uhr Ortszeit bis Donnerstag, den 2. März um 00:59 Uhr Ortszeit.