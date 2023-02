Simon the Sorcerer Origins: Release auf 2024 verschoben

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5 MacOS

Mittlerweile liegt die Ankündigung von Simon the Sorcer Origins (zur News) knapp neun Monate zurück und seitdem ist es auch sehr still um das Prequel zur beliebten Point-and-Click-Adventure-Reihe geworden. Ursprünglich wurde der 31. März als Erscheinungsdatum genannt, doch heimlich, still und leise wurde die offizielle Steam-Seite des Spiels angepasst und die Veröffentlichung auf 2024 aktualisiert. Auf Nachfrage eines Users meldete sich ein Entwickler zu Wort:

Der März 2023 war zwar nur ein Platzhalter, aber wir hatten auf jeden Fall vor, es in diesem Jahr zu veröffentlichen. Allerdings haben wir es seitdem enorm erweitert und verbessert und es daher auf 2024 verschoben. Wir werden so bald wie möglich eine offizielle Ankündigung mit Neuigkeiten und vielleicht auch mit dem endgültigen Aussehen des Spiels veröffentlichen.

Falls ihr also gehofft habt, bald wieder Abenteuer mit Simon bestehen zu können, müsst ihr euch noch mindestens bis 2024 gedulden.