PM: PlayStation VR2 Teardown: Erster Blick auf interne Komponenten mit den Entwicklern der fortschrittlichen Hardware (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Die Einführung der PlayStation VR2 am 22. Februar 2023 steht vor der Tür. Wir freuen uns, euch heute mit zwei PS VR2 Teardown-Videos einen exklusiven Blick auf das Innenleben der Hardware zu bieten. In diesen Videos werfen die Hardwareentwickler einen genauen Blick auf die durchdachte interne Struktur und die Designphilosophie, die hinter dem neuen Headset und Controller steckt. Die PS VR2 begründet in Kombination mit dem PS VR2 Sense-Controller die nächste Generation von Virtual-Reality-Gaming mit einem nie dagewesenen Gefühl der Immersion.

Im Video zum PS VR2-Headset erklärt Takamasa Araki vom Mechanical Design Team, wie er und sein Team die ausgewogene und symmetrische interne Struktur, das verbesserte Kühlsystem für ein komfortables Gameplay, die Optik mit einer beeindruckenden Grafikqualität und den ergonomischen Kopfbügel für maximalen Komfort entwickelt haben. Er erklärt außerdem, wie das Headset so entwickelt wurde, dass es leicht und kompakt ist und dennoch seine hochleistungsfähige, robuste Struktur beibehält.

Im zweiten Video geht es um den PS VR2 Sense-Controller. Takeshi Igarashi vom Peripheral Design Team geht auf die Tracking-Technologie des Controllers ein, die für ein starkes immersives Erlebnis sorgt. Dazu gehören der Toucherkennungssensor, der natürlichere Gesten während des Spielens ermöglicht, sowie das haptische Feedback und die adaptiven Trigger, die auf dem innovativen DualSense Wireless-Controller aufbauen.

Als unsere VR-Plattform der nächsten Generation zielt die PS VR2 darauf ab, Spielern auf der ganzen Welt ein außergewöhnliches VR-Erlebnis zu bieten. Wir können es kaum erwarten, dass ihr sie endlich selbst erleben könnt, wenn das Headset am 22. Februar erscheint!