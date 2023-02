PM: Es liegt Liebe in der Luft: Xbox stellt die romantischsten Spiele-Momente vor (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der Valentinstag ist da und Romantik liegt in der Luft. Gaming-Romanzen sind vielleicht nicht das Erste, woran Du denkst, wenn Du Deine Konsole anwirfst. Dabei hat Xbox im Laufe der Jahre einige sehr romantische Geschichten hervorgebracht, die von junger Leidenschaft über Multi-Game-Beziehungen bis hin zu bittersüßen Tragödien reichen.

Um Dir den Valentinstag zu versüßen, haben wir die romantischsten Spielemomente der letzten Jahre für Dich zusammengestellt. Aber Achtung: Dieser Artikel enthält kleine Spoiler.

Sea of Thieves – Wildrose Tall Tell

Auf den ersten Blick haben Pirat*innen nicht sonderlich viel mit Romantik zu tun, dabei haben sich durch Sea of Thieves schon einige Paare gefunden und sogar geheiratet. Aber auch einzelne Quests können richtig romantisch sein. Sinnbildlich hierfür steht Wild Rose, ein Märchen, das die Geschichte von George und Rose erzählt. Nachdem das Liebespaar kurz vor seiner Hochzeit verschwindet, erfährt die Crew anhand von zurückgebliebenen Tagebucheinträgen, wie sich das Paar kennen- und lieben gelernt hat. Sie erfahren außerdem, wie es zum ersten Streit und schließlich zum tragischen Ende ihrer Liebe kam. Am Ende finden die beiden im Jenseits wieder zusammen – ein bittersüßes, aber letztlich schönes Wiedersehen.

Rare hat den Soundtrack des Märchens auf Spotify veröffentlicht, falls Du die Romanze noch einmal erleben möchtest. Natürlich kannst Du den Track auch laufen lassen, während Du diesen Artikel liest. Den Soundtrack findest Du hier.

The Outer Worlds – Parvati und Junlei

Jeder der sechs NSC-Begleiter*innen wird Dich irgendwann um Hilfe bitten, aber Parvati ist dabei besonders entzückend. Auf eurer Reise trefft ihr die Ingenieurin Junlei, um mehr über die Reparatur eures Schiffes zu erfahren. Die Funken fliegen und Parvati bittet Dich um mehrere Gefallen, um Junlei imponieren zu können. Anschließend fliegst Du quer durch die Galaxie, um gutes Essen und ein schickes Outfit für Parvati zu finden.

Besonders an der Beziehung ist, dass Junlei sich offen zu ihrer Asexualität bekennt. Der körperlich intime Teil der Romantik interessiert sie nicht. Parvati ist anfangs noch besorgt darüber, was das für die Beziehung bedeuten könnte, doch am Ende sind ihre Gefühle stärker als die Zweifel. Die Darstellung von Liebe und Zuneigung, die von einem asexuellen Charakter ausgeht, ist in Spielen äußerst selten und genau deshalb umso schöner.

Dragon Age: Inquisition – Dorians Romanze

Jede Gaming-Romanze hat ihren eigenen Reiz, aber nur wenige fühlen sich so bedeutend an wie die Geschichte von Dorian Pavus. Der Magier aus Tevinter ist ein fantastischer RPG-Charakter – eine Mischung aus Witz, liebenswerter Arroganz und mächtiger Magie. Sobald Du Dich seinen persönlichen Nebenquests widmest, offenbart sich ein Charakter, der weitaus tiefgründiger ist als der erste Eindruck vermuten lässt.

Dorians Heimat und seine Familie sind einem repressiven Regime unterworfen, in dem er unter anderem wegen seiner Sexualität ausgegrenzt wird. BioWares Darstellung eines offen schwulen Charakters legt nach wie vor den Maßstab für viele andere Spiele – ein Charakter, für den die sexuelle Identität kein nebensächliches Detail, sondern der Schlüssel zu seiner Geschichte ist. Indem er sich verliebt, kann Dorian einen Teil seiner selbst annehmen, von dem er nie erwartet hätte, dass er dazu in der Lage sein würde – ein herausragender Moment für die LGBTQ-Darstellung in Spielen als Ganzes.

It Takes Two – Die Wiedervereinigung von May und Cody

Zusammenhalt und Teamwork stehen im Mittelpunkt von It Takes Two – womit das Spiel sich perfekt dazu eignet, es mit einem geliebten Menschen zu spielen. Die Eltern May und Cody wollen sich scheiden lassen, ehe sie kurzerhand in kleine Spielzeuge verwandelt werden. Jetzt müssen sie zusammenzuarbeiten, um wieder in ihre ursprünglichen Körper zu gelangen.

In einer besonders wilden Szene des Spiels müssen Cody und May einen ausgestopften Elefanten zerstören, um ihre Tochter zum Weinen zu bringen. In ihrer Situation bleibt ihnen nichts anderes übrig und doch treibt dieser tränenreiche Moment das zerstrittene Paar an die Grenzen dessen, was sie für ihre Familie zu tun bereit sind.

Am Ende ist die Beziehung von May und Cody gerettet, und auch der ausgestopfte Elefant, den sie in ihrer Not zerstückelt haben, wird wieder genäht – fast so mühelos wie ihre Ehe. Es ist eine Geschichte, über die romantische Widerstandsfähigkeit zweier Seelenverwandter, die nicht ganz ohne einen Hauch von Chaos auskommt, den alle guten Beziehungen irgendwie kennen.

Stardew Valley – Jetzt wird geheiratet

Man könnte meinen, dass es in Stardew Valley um den Aufbau der perfekten Farm geht, aber in Wirklichkeit geht es darum, die wahre Liebe zu finden. Du begegnest vielen potenziellen Partner*innen, die Du kennen und vielleicht sogar lieben lernst.

Die Junggesell*innen von Stardew Valley erwarten allerdings eine Gegenleistung für ihre Zuneigung, die von Geschenken bis hin zu Blumen reicht. Wie viel musst Du investieren, bis Sie Deinen Antrag annehmen und zu Dir auf die Farm ziehen?

Und ist das Spiel danach vorbei? Ganz und gar nicht. Du musst weiterhin jeden Tag darauf achten, Deine*n Partner*in bei Laune zu halten. Im Gegenzug kochen sie vielleicht für Dich oder helfen Dir bei der Arbeit auf dem Hof. Vielleicht bringt er oder sie sogar einen eigenen Raum mit, mit dessen Eigenheiten und Macken Du Dich auf kurz oder lang abfinden musst.

Aber genau das ist Liebe. Es geht nicht um große Auftritte oder märchenhafte Romanzen. Es geht um die kleinen Dinge, wie Aufmerksamkeiten und liebevolle Gesten, die sagen: „Ich liebe dich“, egal wie viel Schlamm du mal wieder durch das Haus schleppst.

Psychonauts 2 – Die Begegnung zweier Seelen

Lili und Raz verkörpern die junge Liebe zweier Kinder, die wissen, dass sie etwas füreinander empfinden, aber noch nicht ganz gelernt haben, wie sie es ausdrücken können. Ihre Liebe zueinander ist niedlich, besonders in einem Moment aus Psychonauts 2, in dem es Lili gelingt, eine verschlossene Luke mit ihren Gedanken zu öffnen. Als Raz sie fragt, wie sie das gemacht hat, legt sie ihre Stirn sanft an seine und erklärt ihm, wie dieser übersinnliche Schlüssel funktioniert. Raz lächelt anschließend, weil er ihr nahe sein kann – doch plötzlich schlägt sie ihm auf den Arm und erklärt, dass er ein Problem bekomme, wenn er es weitererzählt und rennt davon. Das Grinsen, das auf Raz’ Gesicht zurückbleibt, sagt alles.

Return to Monkey Island – Guybrush trifft Elaine

Im Gegensatz zu vielen anderen Titeln auf dieser Liste geht es in der Geschichte von Guybrush und Elaine nicht darum, sich zu verlieben, sondern darum, verliebt zu sein. Die bedingungslose Unterstützung des Paares füreinander – Guybrush hilft Elaine bei ihrer gemeinnützigen Arbeit und Elaine Guybrush bei seiner Suche nach einem geheimen Schatz – führt dazu, dass die beiden viel Zeit getrennt verbringen, ohne dass ihre Liebe schwächer wird.

Im Laufe des Spiels trifft Guybrush immer wieder auf Elaine und jedes Mal sind sie überglücklich, einander wiederzusehen. Besonders in Erinnerung bleibt jene Unterhaltung: „Ich hatte gehofft, dass du in dieser Geschichte auftauchst“, sagt Guybrush. „Ich hatte gehofft, du würdest in meiner auftauchen“, antwortet Elaine. Eine wunderbare Fortsetzung dieser langen Romanze.

The Witcher 3: Blood and Wine – Yennefer zieht ein

Die Erweiterung „Blood and Wine“ ist ein mehrstündiger Abgesang auf den beliebtesten Monstertöter des Kontinents. Gleichzeitig markiert sie den Abschluss der Geralt von Riva-Saga, die aus drei vollständigen Spielen besteht. Wenn Du Dich dazu entschieden hast, Geralts erster wahren Liebe treu zu bleiben, geht die langjährige Beziehung zur Zauberin Yennefer mit dem Ende der Saga in eine neue Phase über.

Sobald Du Dich dem Ende näherst, zieht Yennefer unerwartet in Geralts neues Haus ein und die beiden Liebenden beginnen, endlich ein richtiges gemeinsames Leben zu führen, ungestört von unerwarteten Nebenquests, gefährlichen Aufträgen oder weltbedrohenden Ereignissen. Sie sitzen zusammen auf einer Bank, diskutieren über das Wetter, denken über ihre Zukunft nach und schwelgen in Erinnerungen. Es ist friedlich und endet perfekt: „Reden wir später weiter?“, sagt Geralt. „Natürlich, ich gehe nirgendwo hin“, antwortet Yennefer mit einem Lächeln.

Grim Fandango Remastered – Die Ankunft von „Meche“

Es gibt keinen Grim Fandango ohne Mercedes „Meche“ Colomar. Sie ist die treibende Kraft hinter allem, was Manny Calavera während seiner vierjährigen Reise in diesem meisterhaften Abenteuerspiel von Tim Schafer tut.

Grim Fandango ist im Kern eine Liebesgeschichte, aber auch eine Geschichte voller Abenteuer, Intrigen, Betrügereien und enger Freundschaften. Was als egoistisches Vorhaben von Manny beginnt, entwickelt sich bald zu einer Geschichte über die Wiedergutmachung eines Fehlers, aus der sich schließlich Liebe entwickelt.

Es ist diese erste Begegnung in Mannys Büro, kurz nachdem er Meche von seinem Mitarbeiter im Todesministerium „gestohlen“ hat, die erahnen lässt, dass zwischen den beiden etwas in der Luft liegt. Es ist ein echter Film-Noir-Moment, der klassische „Und dann – kam sie herein…“-Moment, der sofort das Geheimnis um sie und die Welt, in der Grim Fandango existiert, offenbart. Sie gibt Mannys Leben plötzlich einen Sinn, etwas, wonach er schon immer gesucht hat

Und dann… ist sie verschwunden.

Aber es ist noch nicht alles verloren. Meches Ankunft setzt die Räder in Bewegung und Manny erfährt, dass es vielleicht noch Hoffnung für ihn gibt – vielleicht sogar Liebe – hier im Land der Toten.

Persona 5 – Daten, daten, daten

Die Liebe ist chaotisch, unberechenbar und oft alles andere als einfach. Genau das macht aber auch den Reiz der Liebe aus. Durch eine Reihe von etwa zehn Unterhaltungen kommt Dein Charakter bestimmten Personen immer näher. Sie werden Dich sogar zuerst anrufen! Es kann sein, dass Du in das Metaverse eintauchen musst, um alle ihre Probleme in einer kurzen Nebenmission zu lösen, aber danach liegt es an Dir, ob Du die Dinge in der Friendzone belassen oder auf die nächste Stufe heben möchtest. Keine Zurückweisung, keine bösen Gefühle, nur eine Reihe netter Verabredungen im Aquarium oder im Tokyo Skytree und – für den ganz besonderen Menschen – ein nettes Geschenk aus der Shibuya Underground Mall. Selbst die Unverheirateten verbringen den Valentinstag nicht allein; Curry und Kaffee mit Deinen Freund*innen? Es könnte definitiv schlimmer sein.