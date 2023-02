PM: WWE 2K23: John Cena-Showcase und WarGames (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Passend zum 20-jährigen Jubiläum von WWE-Superstar John Cena ziert der charismatische Wrestler und Schauspieler nicht nur die Cover aller Versionen von WWE 2K23, das voraussichtlich am 17. März 2023 erscheint, sondern blickt in einem spannenden Showcase auch selbstkritisch auf wichtige Stationen seiner Karriere zurück. Wir konnten uns bereits virtuell mit dem Ausnahme-Wrestler messen und einen Blick auf den brandneuen WarGames-Modus werfen.

Während im letzten Jahr noch Kult-Wrestler Rey Mysterio im Mittelpunkt der spielbaren Sportdokumentation stand, dreht sich in WWE 2K23 jetzt alles um John Cena. Der 16-fache World Champion kann nicht nur auf eine grandiose Karriere im Ring zurückblicken, sondern tritt auch als erfolgreicher Schauspieler (The Suicide Squad, Fast & Furious 9) in die Fußstapfen von Wrestlern wie Dwayne Johnson oder Dave Bautista.

Die Besonderheit des Showcase in diesem Jahr: Ihr übernehmt in den ikonischen Kämpfen seiner Karriere nicht die Rolle von John Cena, ihr spielt den Part seiner Gegner. So fanden wir uns unter anderem in der Rolle von Rob Van Dam wieder und erlebten den Kampf beim ECW One Night Stand am 11. Juni 2006. Das ist wirklich toll präsentiert: John Cena steht lässig im Studio, eine Hand in der Hosentasche und kommentiert humorvoll und auch selbstkritisch die Begegnungen, die ihm bittere Niederlagen einbrachten.

Das nachgespielte Match wird dabei immer wieder mit Originalaufnahmen angereichert. Der Übergang zwischen Film und Spiel ist dabei fließend, was für zusätzliche Immersion sorgt. Ob ihr euch aber an den von Cena kommentierten Ablauf des Kampfes haltet oder einfach alles an Schlägen, Tritten und Würfen auffahrt, was die für WWE 2K-Profis bestens bekannte Steuerung aufzubieten hat, das bleibt euch überlassen.

Möchtet ihr aber am Ende des Kampfes wertvolle Belohnungen erhalten, dann solltet ihr bestimmte Vorgaben erfüllen. Diese werden am oberen Bildschirmrand eingeblendet. So sollt ihr beispielsweise zwei leichte Griffe von vorne anwenden oder Cena mit einem Signature-Move auf den Ringboden schicken, genau wie im Originalkampf. Es hindert euch aber auch niemand daran, den Kampf auf eure Art zu gewinnen. Ihr bekommt dann halt nur weniger Goodies.

Neben Rob Van Dame steht auch der amerikanische Ringer und Profiwrestler Kurt Angle als Gegner zur Verfügung. Im ikonischen Match vom 27. Juni 2002 im Rahmen von Friday Night SmackDown spielt ihr das WWE-Debüt von Cena nach und zeigt als Angle dem Newcomer, was ihr im Ring alles drauf habt.

Mit den WarGames findet sich in WWE 2K23 erstmals der Matchtyp wieder, den sich die Fans seit Jahren am meisten wünschen: Zwei nebeneinander liegende Ringe, die von einem Käfig umgeben sind, und zwei Teams mit jeweils drei oder vier Athleten. Das verspricht jede Menge Wrestling-Action, aber auch Chaos pur, wenn nach Ablauf eines Countdowns abwechselnd ein weiterer Kämpfer hinzukommt, bis beide Teams vollzählig sind.

Sind alle Kontrahenten im Ring, beginnt das eigentliche Match, bei dem es keine Grenzen mehr gibt. Mit halsbrecherischen Moves und allerlei Gegenständen, die sich als Schlagobjekte eignen, liefert ihr euch erbitterte Kämpfe gegen KI-Gegner oder menschliche Mitspieler. Gewonnen wird ein Match durch Pinfall oder Submission.

Neben dem Showcase und den turbulenten WarGames-Matches könnt ihr euch auf eine weiter verbesserte KI, mehr grafische Details sowie bewährte Modi wie Meine FRAKTION, Meine Story oder Mein GM freuen.

WWE 2K23 Cross-Gen Digital Edition

WWE 2K23 Deluxe Edition

WWE 2K23 Icon Edition

Wenn ihr WWE 2K23 in der Cross-Gen Digital Edition, der Deluxe Edition oder der Icon Edition bis zum 16. März vorbestellt, erhaltet ihr den Vorbestellungs-Bonus-Pack mit Benito Antonio Martínez Ocasio, besser bekannt unter dem Künstlernamen Bad Bunny, als spielbaren Charakter sowie eine Rubin-Stufe-Meine FRAKTION-Karte.