PM: In Boyfriend Dungeon lernt ihr alles über die Do’s und Don’ts, die es zu beachten gilt, wenn ihr eure Waffen datet (Sony Playstation Blog)

Falls ihr es noch nicht bemerkt habt, heute ist Valentinstag. Manche Menschen nutzen die Gelegenheit, um auf langweilige Dates mit anderen Menschen zu gehen, andere jedoch haben besondere Pläne – sie nehmen das Heft selbst in die Hand und daten Waffen.

Was ein Zufall, dass Boyfriend Dungeon ausgerechnet HEUTE für PlayStation 5 erscheint. Das bedeutet auch, dass viele Leute heute zum ersten Mal in den einzigartigen Genuss kommen, ihr Schwert abzuknutschen.

Offen gesagt, verurteile ich niemanden, der mit einem Mensch zusammen ist. Mein eigener Ehemann ist ein Mensch. Aber es ist doch ein ganz besonderer Rausch, wenn man erst ein Monster gemeinsam erledigt und dann mit diesem sexy Schwert eine Verabredung hat. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen, nicht wahr?

Aber seid vorsichtig! Wenn du Schwerter nicht mit Respekt behandeltst, wird’s ganz schnell GEFÄHRLICH. Halte dich an diese nützlichen Datingratschläge und vermeide, dass du oder deine Waffe verletzt werden.

Bleibt für alles offen. Dolche haben es gerne eng, kuschelig und persönlich. Stangenwaffen halten lieber etwas Abstand. Klingt alles ganz logisch, aber es kann verwirrend sein, wenn Waffen euch wie magisch anziehen oder plötzlich wegstoßen, vor allem wenn du gerade eine lange, beschwingte Beziehung hinter dir hast.

Genauso gilt es zu beachten, dass manche Waffen keine Probleme mit neuen Trägern haben, andere wiederum müssen erst eine zeitlang Vertrauen aufbauen, ehe sie sich binden. Wenn ihr Zweifel habt, fragt, ob ihr jemandem an den Griff packen dürft. Es ist ebenso ratsam, nicht nur Vermutungen darüber anzustellen, wie weit eine Waffe an diesem Abend im Dungeon gehen will, sondern sicherzustellen, dass ihr beide dasselbe wollt.

Da sie im Kampf die Hosen anhaben, glauben viele Anfänger, dass sie auch entscheiden können, wohin es geht und was sich am besten eignet, um Spaß zu haben. Aber Waffen wissen es zu schätzen, wenn ihre Wünsche bei der Planung berücksichtigt werden, und haben möglicherweise selbst die eine oder andere Idee!

Am Anfang könnt ihr mit einem Dinner im Dunj nichts falsch machen, aber alle folgenden romantischen Verabredungen werden besser laufen, wenn ihr euch auf die Hobbies und die Persönlichkeit eures Partners einlasst. Wenn ihr mit einem Tanzschwert ausgehen wollt, dann geht vielleicht in einen Club oder zu einem Salsa-Abend. Wenn ihr euch lieber mit einer Axt trefft, plant eher eine Wanderung im Wald. Ein Lichtschwert möchte vielleicht einen ruhigen Abend zu Hause verbringen, um neue Energie zu tanken. Werdet kreativ!

Falls eure Waffe einen Kratzer oder eine Macke bekommt oder schlichtweg kaputt geht – keine Panik! Schon in jungen Jahren bauen Waffen für gewöhnlich eine einzigartige, enge Beziehung zu ihrem Schmied auf, der ihnen bei Bedarf für Reparaturen oder Verbesserungen zur Seite steht. Es ist normal, dass man als Träger verunsichert ist, sobald man merkt, wie intim die Beziehung eines Schmieds mit seiner Waffe ist, aber denkt immer daran: Jeder braucht mal einen Arzt. Die Leidenschaft in der Schmiede hat keinen Einflluss auf die Leidenschaft im Schlafzimmer!

Jeder liebt das Masamune, Excalibur und andere berühmte Schwerter. Aber für euer neues bestes Stück kann es unangenehm und entmutigend sein, wenn es das Gefühl hat, mit diesen legendären Waffen konkurrieren zu müssen! Außerdem haben nicht alle Waffen denselben schneidigen Charakter. Hammer, Schlagringe und Streitkolben werden vermutlich nie erleben, dass ihnen die Massen zu Füßen liegen, wie es bei den Schwertern der Fall ist, aber sie sollten sich nicht dafür schämen müssen, dass sie etwas stumpfer und unverblümter sind.

Schleifsteine sind ein wirklich bedeutendes Geschenk, das nur jenen Trägern und Waffen vorbehalten ist, die eine lebenslange Bindung eingegangen sind. Lange bevor ihr einen Schleifstein kauft, solltet ihr solch eine Entscheidung gemeinsam mit eurem Partner besprechen, um Missverständnisse zu vermeiden.

Ich bin sicher, dass es Waffen gibt, die auf Zungenküsse stehen, aber meiner Erfahrung nach machen sich die meisten zu viele Sorgen, dass sie ihren Träger verletzen könnten, um sich wirklich zu entspannen und die Sache zu genießen. Falls euch das ewig gleiche Hack-and-Slash langweilt, versucht es doch mit einer neuen, aufregenden Stellung oder Haltung und findet heraus, ob das euer Blut in Wallung bringt, wie damals als ihr Level 1 wart und Gegner mit einem Schlag erledigt habt.

Los geht’s, Träger! Paare die gemeinsam kämpfen, müssen ihre Liebe niemals dämpfen Boyfriend Dungeon erwartet euch im PlayStation Store!