PM: Destiny 2: Lightfall – Alles, was ihr über die kommende Erweiterung wissen müsst (Sony Playstation Blog)

Das Ende der Menschheit beginnt am 28. Februar, wenn mit Lightfall die neue Erweiterung zu Destiny 2 erscheint und die spannende Saga des Sci-Fi-Shooters euch Hüter in den Kampf gegen einen unerbittlichen Feind schickt. Freut euch auf einen neuen Schauplatz, eine umfangreiche Kampagne, brandneue Aktivitäten und einen mächtigen Fokus der Dunkelheit, wenn ihr euch der Schattenlegion von Imperator Calus stellt. Alles, was ihr über Lightfall wissen müsst, haben wir hier für euch zusammengefasst.

Wenn ihr PlayStation Plus-Mitglied seid, könnt ihr euch noch bis zum 6.März die Destiny 2-Erweiterung Jenseits des Lichts herunterladen, die Stasis-Fähigkeit erlernen, euch in den Ruinen von Europa mächtigen Feinden stellen und so auf die kommenden Abenteuer vorbereiten.

Kaum habt ihr die Hexenkönigin bezwungen, tritt ein alter Feind erneut auf die Bühne und ihr bekommt es mit dem Kabal-Imperator Calus und seiner Schattenlegion zu tun. Der angehende Schüler des mysteriösen Zeugen, Erzfeind des schützenden Reisenden und Meister der Dunkelheit, überfällt Neomuna auf dem Neptun. Nun gilt es, die tapferen Verteidiger der Stadt mit aller Kraft zu unterstützen und die Geheimnisse der neonfarbenen Metropole zu lüften.

Zum zweiten Mal nach der herausragenden Kampagne von Die Hexenkönigin, erwartet euch auch in Lightfall eine ganz besondere Herausforderung, wenn ihr die Missionen zusätzlich im Legendär-Modus bestreitet. Allein oder in einem Team mit bis zu drei Hütern vernichtet ihr die Kabal-Invasoren, kämpft gegen die Truppen der mechanischen Vex und bekommt es mit einer neuen, tödlichen Spezies zu tun: den Quälern. Diese ziehen euch mit einem Haken an sich heran und richten großen Schaden an. Als Belohnung für einen legendären Abschluss der Kampagne, erhaltet ihr ein komplettes Rüstungsset.

Viel ist über den neuen Zielort auf dem Planeten Neptun noch nicht bekannt, aber die Geheimnisse in der technologisch fortschrittlichen Metropole mit ihren imposanten Wolkenkratzern gilt es in den folgenden Saisons von Lightfall Stück für Stück aufzudecken. Ihr kämpft als Hüter nun Seite an Seite mit den Wolkenläufern gegen die zahlreichen Feinde, die Neomuna zerstören wollen. Warum der Zeuge ein so großes Interesse an der Stadt hat, wird sich erst im Laufe der spannenden Geschichte herausstellen.

Auf jeden Fall ist die futuristische Optik im neonfarbenen Cyberpunk-Design beeindruckend und wir können es kaum erwarten, uns durch die Hochhausschluchten zu schwingen. Ja, richtig gelesen, durch die Stadt schwingen. Möglich macht das eine neue Fokus-Fähigkeit, die ihr in Lightfall erhaltet.

In der Erweiterung Jenseits des Lichts habt ihr mit der frostigen Stasis-Fähigkeit bereits einen ersten Fokus der Dunkelheit erlernt, jetzt kommt mit Strang ein weiterer hinzu. Dazu nutzt ihr jetzt Fäden der Realität und webt vernichtende Waffen und schützende Ausrüstung aus dem mystischen Material. Jede Hüter-Klasse hat dabei ihre ganz eigenen Möglichkeiten:

Ausgerüstet mit Strang wird der kraftvolle Titan zum Berserker, der Klauen und Klingen aus dem Gewebe entstehen lässt und seine Rüstung mit einem Geflochtenem Kettenpanzer weiter verstärkt.

Die Hexer von Destiny 2 werden zu Sprossenwebern und zerschmettern mit einer Wolke aus Strang Gegner mit durchdringenden Geschossen oder erschaffen eine Strangnadel, die das Ziel gnadenlos verfolgt und beim Aufprall zersetzt.

Die agilen Jäger tänzeln als Fadenläufer geschmeidig durch die Reihen der Feinde, werfen Seilpfeile, stürzen sich von oben auf Gegner und binden sie mit ihrer Strang-Fähigkeit.

Zusätzlich verfügt jede Klasse über geteilte Strang-Fähigkeiten.

Hangeln: Ihr nutzt das Gewebe der Realität, um euch anmutig durch die Gegend zu schwingen.

Grananten: Erschüttert mit den Explosionen eurer Granaten aus dicht gewebten Fänden die Reihen eurer Feinde.

Hangeln-Nahkampf: Überbrückt schnell die Distanz zu einem Gegner und vernichtet ihn mit einem Strang geladenen Nahkampfangriff.

Die Pistole Letzte Warnung, das Maschinengewehr Deterministisches Chaos oder die Glefe Winterbiss: Natürlich wird es auch in Lightfall wieder neue Bewaffnung geben, darunter sich verändernde Waffen, die sich mehrfach umformen lassen. So wird aus dem Automatikgewehr Quecksilber-Sturm – das ihr übrigens als Bonus bekommt, wenn ihr Destiny 2: Lightfall vorbestellt – dank Naniten-Technologie ein Raketen- oder Granatwerfer.

Neben legendären und exotischen Waffen wird auch mit neuer Ausrüstung nicht gespart und wir sind gespannt, wie der Jäger-Helm Cyrtarachness Fassade oder der Beinschutz Schwebesprung für den Titan unseren Hütern neue Möglichkeiten eröffnen.