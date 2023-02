PM: C-Smash VRS erfindet Segas wegweisenden, futuristischen Sport-Puzzler für die PS VR2 neu (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Anfang der 2000er Jahre brachte Sega ein Spiel namens „Cosmic Smash“ auf den Markt. Es erschien in ausgewählten Arcades in Japan und Europa, und wurde dann exklusiv auf dem japanischen Markt auf Konsole veröffentlicht.

Durch seine erfrischend minimalistischen Kulissen, untermalt und zum Leben erweckt durch Musik und Grafikdesign, war das Spiel eine einzigartige Mischung aus Sport- und Puzzle-Action. Stellt euch das wie einen Mix aus Weltraum-Squash und Block Breaker vor. Eine echte Reise ans Ende von Zeit und Raum.

Quasi niemand hatte das Spiel auf dem Schirm, aber schon bald wurde es durch seinen wegweisenden Stil und sein Design im Verlauf der nächsten Jahre ein absoluter Klassiker – eines dieser seltenen Spiele die anders aussehen, klingen und sich anders anfühlen als alles, was man jemals zuvor gespielt hat.

Obwohl das Spiel den Anschein erweckte, aus einem alternativen Universum zu stammen, bekam es den fundamentalsten Teil aller großartigen Spiele meisterhaft hin: es machte einfach richtig viel Spaß. Wenn ich jemals in eine virtuelle Welt reisen könnte, wäre es diese hier: ein Ort, an dem ich gleichzeitig entspannen und in Bewegung sein kann, in einladenden Umgebungen, die aufgeräumt, mühelos cool und stylish aussehen, ohne nervige Reize, Lärm, oder die Übersättigung des Alltags.

Diese Welt war quasi dafür gemacht, auf VR zu erscheinen, aber wundervolle Welten zu erschaffen verlangt nach talentierten Leuten.

Während sich die ganze Welt im Lockdown befand, tat ich mich mit einem absoluten Dream-Team aus Leuten zusammen, die ich allesamt bewundere – von den VR-Pionieren Wolf & Wood, mit denen ich schon das PS5- & PSVR2-Spiel „The Last Worker“ kreiert habe, über die Top-Designer Cory Schmitz (Rez Infinite, Sound Shapes) und Arkotype (Polytron), die Musiker Ken Ishii (Rez Infinite) und Danalogue (The Comet is Coming, Soccer 96), Art Director Rob Davis (The Motherless Oven) bis hin zu Sound Designer Dan Pugsley (Alba: A Wildlife Adventure.)

Gemeinsam haben wir uns der Neuerfindung eines beliebten Klassikers als VR- und Onlinespiel gewidmet, und zu unserer Freude hat Sega uns grünes Licht gegeben.

Deshalb können wir euch hiermit also einen ersten Einblick in unser Spiel, C-Smash VRS, gewähren.

VRS steht für VR und Versus. Am 23. März könnt ihr beides davon ausprobieren, wenn wir die C-Smash VRS-Demo für PS VR2 im PlayStation Store veröffentlichen, die ihr dann entweder gemeinsam mit einem anderen Spieler online oder im Solo-Trainingsmodus genießen könnt. Ich kann es wirklich nicht erwarten, euch in die virtuelle Realität zu entführen, von der wir bisher nur träumen konnten.

Wir werden bald unser Veröffentlichungsdatum mit euch teilen, und ab da könnt ihr das Spiel auch im PlayStation Store vorbestellen. Also packt es euch heute schon auf die Wunschliste, damit ihr eine Benachrichtung erhaltet, wenn die Vorbestellungen und die Demo live gehen!