PM: Für diese Games lohnt sich der DualSense Edge Wireless-Controller besonders (Sony Playstation Blog)

Eigene Steuerungsprofile mit eigener Tastenzuordnung und individueller Stickempfindlichkeit, Trigger-Distanz sowie Deadzones erstellen: Mit dem anpassbaren DualSense Edge Wireless Controller sichert ihr euch das perfekte Spielerlebnis und verschafft euch mit professionellen Features den entscheidenden Gameplay-Vorteil. Die Konfiguration des Controllers mit Hilfe der umfangreichen Einstellungen haben wir euch bereits in einem Blogpost vorgestellt.

Für welche Spiele lohnt sich der DualSense Edge Wireless Controller besonders? Auf jeden Fall für alle kompetitiven Multiplayer-Spiele, bei denen Sekundenbruchteile über Sieg und Niederlage entscheiden können und ihr in den Ranglisten ganz oben stehen wollt. Falls eine Karriere als Pro-Gamer nicht auf eurer To-Do-Liste steht und ihr lieber alleine zockt: Gerade bei Action- und Rennspielen lässt sich das Spielerlebnis durch die individuellen Einstellungsmöglichkeiten des Controllers noch weiter optimieren.

Wir möchten euch nun exemplarisch einige Spiele präsentieren, die besonders von den Features des DualSense Edge profitieren und gleich ein paar Tipps zu den Einstellungen geben. Achtet in den kommenden Wochen auf unsere Blogpost-Serie, in der wir die perfekten Controller-Einstellungen für FIFA 23, Fortnite, Call of Duty: Warzone 2.0 und Gran Turismo 7 ausführlich vorstellen.

God of War: Ragnarök, Horizon Forbidden West, Elden Ring: Wenn ihr actionlastige Einzelspieler-Games bevorzugt, dann nutzt die Features des DualSense Edge Wireless-Controllers, um euren bevorzugten Spielstil zu unterstützen. Lead Product Manager, SIE Tomomasa Mizuno konfiguriert für sein bevorzugtes benutzerdefiniertes Profil in God of War: Ragnarök die Stickempfindlichkeit für den linken und rechten Analogstick auf Schnell und wechselt auf die Voreinstellung Dynamisch, wenn sorgfältiges Zielen bei schnellen Bewegungen gefordert werden. Über die Fn-Tasten lässt sich dabei schnell mitten im Spiel zwischen den Standard- sowie drei benutzerdefinierten Profilen wechseln.

Mizuno nutzt die halbrunden Rücktasten und belegt sie mit den Befehlen zum Ausweichen und zum Zurückholen der Leviathan Axt. Eine gute Idee ist es auch, L3 und R3 auf die Rücktasten zu legen, so könnt ihr den Wut-Modus schneller auslösen, wenn es mal richtig brenzlig wird.

Ihr wollt es euren Gegnern auf dem Schlachtfeld in Call of Duty: Modern Warfare II oder Warzone 2.0 so richtig zeigen? Dann montiert auf den rechten Analogstick die längere Stickkappe für optimalen Grip und stellt mit den Schiebereglern die Trigger-Distanz auf die niedrigste Einstellung. So drückt ihr einfach viel schneller ab. Die Stickempfindlichkeit des rechten Analogsticks, mit dem ihr zielt, sollte auf Präzise stehen, die Einstellung des linken Analogsticks braucht ihr nicht zu verändern.

Auch die Deadzone der Trigger sowie der Sticks solltet ihr in der Standardeinstellung belassen. Schaltet jedoch die Vibration und den Trigger-Effekt aus, da sie euch ablenken könnten. Befehle wie Springen, Granaten werfen oder Waffenwechsel könnt ihr auf die Rücktasten legen und mit der Fn-Taste wechselt ihr nicht nur zwischen den vorhandenen Profilen, sondern passt auch bequem die Lautstärke von Spiel und Chat je nach Spielsituation an.

Wer in Rennspielen wie Gran Turismo 7 lieber ein Schaltgetriebe benutzt, kann die Gänge viel einfacher mit den Rücktasten wechseln. Wir bevorzugen die halbrunde Form, da die Gefahr, die Taste versehentlich zu drücken und zum falschen Zeitpunkt hoch- oder runterzuschalten, geringer ist. Die Empfindlichkeit des linken Analog-Sticks in der Einstellung Dynamisch sorgt dafür, dass man bei Lenkbewegungen nicht so schnell ausbricht, wenn man den Stick zu stark in eine Richtung bewegt. Wer lieber direkt lenkt, wählt die Einstellung Digital, die sofort auf jede Eingabe reagiert. Für einen sicheren Griff haben sich die hohen Rundkappen bewährt.

Welche Games spielt ihr mit dem DualSense Edge Wireless-Controller und welche Einstellungen nutzt ihr? Verratet es uns in den Kommentaren!