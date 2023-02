Teaser Diese Woche steht im Zeichen einer neuen spannenden Hardware, aber es warten auch andere Inhalte – darunter von einem neuen Autoren.

Hagen und Jörg melden sich heute mit einem kurz-knackigen Montagmorgen-Podcast. Dabei wirft ein großes Thema seinen Schatten voraus, mit dem sich die beiden intensiv beschäftigen werden: Die PlayStation VR2 wird diese Woche erscheinen und wir planen mehr als einen Praxis-Test und Videotest zum wohl größten Release Horizon - Call of the Mountain. Was euch sonst noch so erwartet, Einblicke hinter die GG-Kulissen und Antworten auf eure Fragen hört ihr in Folge 478.

Die Timecodes dieser Folge: