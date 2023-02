Tron – Identity erscheint zuerst für Nintendo Switch im April 2023

PC Switch MacOS

Bei den vorgestellten Titeln bei der Nintendo Direct vom vergangenen Mittwoch wurde auch kurz das Story-Adventure Tron – Identity vorgestellt. Diesen Ausschnitt könnt ihr euch am Ende dieser News anschauen.

Der kurze Blick in das Spiel zeigt die Grafik, die sich am zweiten Kinofilm Tron Legacy orientiert, sowie die dazu passenden Dialogoptionen, wie sie im Spiel erscheinen sollen. Dabei könnt ihr euch auf ein "erzählerisches Puzzle-Abenteuer" einstellen, das ihr in einer "gefährlichen Welt" erleben dürft. Viel mehr ist über das Spiel noch nicht bekannt, außer dass ihr einem Detektivprogramm namens Query mit dem Auftrag folgt, einen mysteriösen Diebstahl aufzuklären.

Tron – Identity soll zuerst im April 2023 für die Nintendo Switch erscheinen. Dann folgen die Veröffentlichungen für die Playstation 4 und Xbox One und zu guter Letzt soll die PC-Fassung kommen.