Teaser Bisherige Mini-Konsolen und -Heimcomputer erfreuten sich einiger Beliebtheit. Welche Hardware möchtet ihr am liebsten als nächstes in Miniaturform zurückkehren sehen?

Wie ein gewisser User (siehe unten) den Autor dieser Zeilen wissen ließ, zeigt ein Blick ins Markenregister: Die Firma Retro Games Ldt., die bereits den The C64, den The A500 und den The VIC20 veröffentlichte, hat sich zumindest schonmal diverse weitere Namen sichern lassen, darunter The 400XL, The Oric und The ST. Ebenso ist es möglich, dass die Konsolen-Hersteller neue mit Emulator versehene Mini-Versionen ihrer früheren Hardware herausbringen. Irgendwann wäre gewiss auch die Zeit reif für eine Xbox Mini von Microsoft.

An diesem Sonntag wollen wir also von euch wissen: Welche Mini-Hardware sollte in euren Augen als nächstes angekündigt werden? Verratet uns gerne in den Kommentaren auch, was die Must-Have-Titel auf dem entsprechenden Mini-Gerät wären.

Danke an den User Jochen B., der diese Sonntagsfrage vorgeschlagen hat. Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.