Fussball Manager 14: Neues Userfile "Fussball Manager 2023" erschienen

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Aufgrund schwindender Verkaufszahlen, die nötige Investitionen in eine neue Engine unrentabel machten, erschien 2013 mit dem Fussball Manager 2014 der letzte Teil der langjährigen Managerspiel-Reihe. Mit Hilfe einiger Communitys wurde er jedoch in den Folgejahren mit aktuellen Saisondaten versorgt. Seit dem 9. Februar 2023 ist nun das neueste Userfile "Fussball Manager 2023" verfügbar. Über FM-Zocker.net könnt ihr den Megapatch sowie zusätzliche Inhalte herunterladen und installieren.

Es erwarten euch 125 spielbare Länder, 238.400 Originalspieler und 11.800 Vereine. Im 3D-Modus gibt es über 4900 3D-Gesichter, 3300 Originaltrikots und 860 Stadien. Zudem werden euch viele weitere Features geboten. Außerdem wurde dieses Jahr im 3D-Modus die Performance verbessert, Spiele laufen nun mit mindestens 60 Bildern pro Sekunde. Dazu kommen die europäischen Wettbewerbe Uefa Champions League, Europa League und Conference League. Die 3D-Partien sind im jeweiligen Pokal mit den Original-Wappen passend gestaltet. Die Userfiles sind auch mit dem Fussball Manager 13 kompatibel.

Ob das Community-Projekt in Zukunft fortgeführt wird, ist jedoch ungewiss. Es gab Diskussionen innerhalb der FM-Zocker Gemeinde, ob neben We are Football auch weiterhin Fußball Manager 13 und 14 unterstützt werden sollen. Anscheinend konnte auch ein Programmierer, der jahrelang das Projekt unterstützt hat, nicht mehr mithelfen. Auch gestiegene Kosten und immer weniger fleißige Helfer erschwerten die Fertigstellung. Dadurch verzögerte sich bereits die Fertigstellung des aktuellen Patches.

In dem unten eingebundenen Video seht ihr ein 3D-Match zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Köln in der Bundesliga mit dem aktuellen Patch. Außerdem zeigt das Video euch den Taktikbildschirm und die Startaufstellungen beider Mannschaften.