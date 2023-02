Riddick – Furya: Vierter Kinofilm angekündigt

PC 360 PS3 MacOS

Wie das Branchenmagazin The Hollywood Reporter erst kürzlich meldete, ist ein vierter Teil der bekannten Riddick-Filme mit Vin Diesel in der Hauptrolle angekündigt worden. Diese Streifen spielen in einem futuristischen Universum, in der Söldner und Kopfgeldjäger keine Seltenheit sind und von dem Imperium der religiös-militaristischen Necromonger beherrscht wird. Für Drehbuch und Regie ist wie bei den vergangenen Filmen David Twohy zuständig. Vin Diesels Produktionsfirma One Race Films wird den kommenden Streifen realisieren.

Inhaltlich haben sich die langjährigen Gerüchte bestätigt, dass der von Diesel gespielte Krieger Riddick diesmal in Riddick – Furya seine Heimatwelt besucht, wie Twohy in einem Interview bekannt gab:

Unsere Fans haben es jahrelang gefordert und jetzt sind wir endlich so weit, ihrem Drängen mit Riddick - Furya nachzukommen. Meine Zusammenarbeit mit Vin und One Race erstreckt sich über 20 erfolgreiche Jahre, in denen wir gemeinsam drei Filme, zwei Videospiele, eine Anime-Produktion und Motion-Comics für das Internet geschaffen haben. Dieses neue Kinoereignis wird eine Rückkehr zu Riddicks Heimatwelt sein, wo wir endlich seine Ursprünge erkunden können.

Neben dem neuen Streifen, könnte zeitgleich ein neues Videospiel entstehen, da der Hauptdarsteller Vin Diesel in vergangenen Interviews ein mögliches neues Spiel im Riddick-Universum angesprochen hatte. Die beiden schon etwas älteren Actiontitel The Chronicles of Riddick - Escape from Butcher Bay (GG-Userwertung: 8.4) und The Chronicles of Riddick - Assault on Dark Athena (GG-Test: 7.0) konnten damals überzeugen.