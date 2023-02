PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 13. bis zum 17. Februar (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

14. Februar – Ten Dates

Xbox Play Anywhere – Ten Dates ist die Fortsetzung der interaktiven Liebeskomödie Five Dates, die in der Zeit nach der Pandemie spielt. Jede Entscheidung, die Du triffst, wird die Beziehung zu Deinem Date entweder stärken oder schwächen. Inmitten von unterschiedlichen Gesprächsthemen und tiefgründigen Fragen werden Misha und Ryan mit peinlichen Szenarien, unbequemen Wahrheiten und Spielen konfrontiert, die das Eis brechen sollen. Werden die beiden zueinander finden?

14. Februar – Wanted: Dead

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Ein neuer Hybrid aus Slasher und Shooter von den Macher*innen von Ninja Gaiden und Dead or Alive. Das Spiel beleuchtet den Alltag der Zombie Unit, einer Eliteeinheit der Hongkonger Polizei, die eine große Firmenverschwörung aufdecken soll. Du schlüpfst in die Rolle von Lt. Hannah Stone, einer abgebrühten Hongkonger Polizistin, und stellst Dich in diesem spektakulären Cyberpunk-Abenteuer gefährlichen Söldnern, Bandenmitgliedern und privaten Militärfirmen.

15. Februar – Cities: Skylines – Remastered

Das preisgekrönte und vielfach verkaufte Management-Spiel wurde für Xbox Series X|S neu aufgelegt – inklusive seines einzigartigen Gameplays und dem unverwechselbaren Charme. Entwerfe, baue und verwalte die Stadt Deiner Träume – vom öffentlichen Dienst bis hin zur Stadtpolitik. Stelle Dich der Herausforderung, aus einer einfachen Stadt eine pulsierende Metropole zu machen. Erhältlich für Cloud und Konsole.

15. Februar – Geometric Sniper

Als Scharfschütz*in musst Du auf jedes Detail achten und den perfekten Moment abpassen. Deine Ziele wissen, dass sie verfolgt werden und versuchen sich deshalb zu verstecken. Bringe Geduld für den perfekten Schuss mit und lerne von Mission zu Mission dazu.

15. Februar – Launcher Heroes

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – In diesem taktischen Artillerie- und Partyspiel versuchst Du, Deine Gegner*innen von der Welt zu stoßen. Verwende eine Auswahl an Gegenständen wie Bomben, Raketen und Jetpacks, um Dich zurechtzufinden und das Gelände zu zerstören. Du spielst entweder lokal oder online (mit bis zu 6 Spieler*innen) in einer Vielzahl von Spielmodi.

15. Februar – Pocket Witch

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Eine kleine Hexe wurde in einem Kerker voller Fallen und tödlicher Feind*innen eingesperrt – es liegt an Dir, ihr bei der Flucht zu helfen! Pocket Witch ist ein Präzisionsplattformer im Retro-Pixelart-Stil, in dem die kleine Hexe eine Reihe von kniffligen Herausforderungen meistern muss, um den bösen Zauberer, der sie eingesperrt hat, zu besiegen.

15. Februar – W.A.R.P.

Stelle Dich Trägheit, Beschleunigung und Gravitation in einer Herausforderung, die äußerste Präzision erfordert. Nutze jede Waffe und sogar die Hindernisse im Weltraum zu Deinem Vorteil und meistere die schwierigsten Prüfungen in drei verschiedenen Modi: Abenteuer, Landung und Survival (Arena).

16. Februar – Gigantosaurus: Dino Kart

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Rase in einer prähistorischen Kart-Meisterschaft für bis zu 4 Spieler*innen durch Cretacia, wo du in die Rolle deiner Lieblings-Dinos schlüpfst und sogar auf den mysteriösen Giganotosaurus triffst! Überwinde Gefahren wie heiße Lavaeruptionen vom Mount Oblivion und spüre die Kraft des berüchtigten Giganotosaurus-Gebrülls am eigenen Leib. Sammle spezielle Fähigkeiten und nutze Abkürzungen, um vor Deinen Kontrahent*innen ins Ziel zu kommen.

16. Februar – Pinball FX

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Entdecke brandneue Automaten, die speziell für Pinball FX entwickelt wurden oder spiele an Deinem Favoriten unter den mehr als 80 einzigartigen und visuell verbesserten Modellen aus der umfangreichen Flipper-Bibliothek von Zen. Neben Anlehnungen an Film-Klassiker aus den Universen von Indiana Jones, Star Wars, Marvel und den Universal Studios bereichern originalgetreue Flippertische das Spiel.

16. Feburar – Shadow Warrior 3: Definitive Edition

Du reist durch das mythische Asien, das von der Magie und Technologie der alten Samurai geprägt ist und nun von den dämonischen Yokai aus der japanischen Folklore überrannt wird. Die Definitive Edition von Shadow Warrior 3 bietet zahlreiche neue Features und Modi mit rasantem Gunplay, messerscharfen Nahkämpfen und einem spektakulären Free-Running-Bewegungssystem. Erhältlich auf Cloud, Konsole und PC.

17. Februar – CometStriker DX

Xbox Play Anywhere – Ein Arcade-Action-Shooter, der von geschickten Ausweichmanövern, strategischen Power-Ups und intensiven Bosskämpfen lebt! Eine weltverschlingende Raumstation hat es auf Deinen Planeten abgesehen. Hilf Lt. Comet Striker auf seiner Mission, die antiken Energiekerne verschiedener Welten zu bergen, um damit die planetare Verteidigungskanone anzutreiben – die einzige Hoffnung gegen die kosmische Bedrohung!

17. Februar – Road Stones

Dieses actiongeladene Strategiespiel vereint Arcade- und Strategie-Elemente und ist vom Tower Defense-Genre inspiriert. Halte die Horden untoter Monster auf, deren einziges Ziel darin besteht, alles Lebendige zu vernichten. Als mutige*r Held*in liegt es an Dir, das bedrohte Königreich zu retten.

17. Februar – Rooftop Renegade

Ein Action-Plattformer, bei dem es um Geschwindigkeit und Flow geht. Entkomme Deiner Gefangennahme, indem Du durch futuristische Wolkenkratzer slidest und dabei die mächtigen Fähigkeiten Deiner Hover Blades einsetzt. Trotze dem ständigen Beschuss, weiche Gefahren aus und treffe innerhalb von Sekundenbruchteilen Entscheidungen, die den Unterschied zwischen einer neuen persönlichen Bestleistung oder dem totalen Untergang bedeuten.

17. Februar – Tales of Symphonia Remastered

Du tauchst ein in die Tales of Symphonia, die mit verbesserter Grafik und intuitivem Gameplay auf Dich warten. In einer vom Untergang bedrohten Welt wird der Legende nach eines Tages ein*e Auserwählte*r aus der Mitte des Volkes erscheinen und dem Land zu altem Glanz verhelfen. Die Grenze zwischen Gut und Böse verschwimmt in diesem epischen Abenteuer, in dem das Schicksal zweier miteinander verbundener Welten auf dem Spiel steht. Begleite Lloyd Irving auf seiner Reise, der mit Freund*innen versucht, beide Welten zu retten.

17. Februar – Wild Hearts

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Erlebe eine völlig neue Art der Jagd, in der die Technologie Deine beste Waffe ist. Nimm es allein gegen die furchterregenden Bestien auf oder jage gemeinsam mit Freund*innen im Koop-Modus. Wenn Du die Karakuri-Edition vorbestellst, erhältst Du sechs exklusive Items, das Emote “Ferocious Kemono” und fünf Chat-Stempel.

17. Februar – Dark Burial: Enhanced Edition

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Ein Puzzle-Plattformer im Retro-Stil, in dem Du einen Wächter spielst, der unter anderem ein Signalfeuer entzünden muss, wenn sich mal wieder die dunkle Armee nähert. Die Enhanced Edition enthält acht neue Level, einen neuen Endgegner und teilweise verbesserte Grafik und Gameplay-Elemente.

17. Februar – CyberHeroes Arena DX

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Wähle Deinen Roboter, verfeinere Deinen Aufbau und zerstöre alle Cyber-Monster, um in diesem Mecha-Spiel zu überleben. Mit dem Geld, das Du sammelst, kannst Du Fähigkeiten und Gegenstände erwerben, Missionen erfüllen und andere spielbare Roboter freischalten.

17. Februar – Rise of the Fox Hero

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Ein farbenfroher 3D-Plattformer mit lustigen Kampf- und Rätselelementen. Mit einem Schwert und einem Schild bewaffnet, hilfst du dem Fuchs beim Springen, Kämpfen und Lösen von Rätseln in vier verschiedenen Kapiteln und 32 verschiedenen Leveln. Erkunde die farbenfrohen Umgebungen und finde alle Sammelgegenstände, während du verschiedene Feinde bekämpfst. Und pass auf – am Ende jedes Kapitels wartet ein epischer Bosskampf auf Dich!