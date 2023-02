PM: Hogwarts Legacy: Alles zum Charakter-Editor, den Zaubersprüchen und mehr (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Vermutlich haben alle Harry-Potter-Fans irgendwann mal von ihrer persönlichen Einladung nach Hogwarts geschwärmt. Dieser besondere Wunsch wird euch nun – zumindest virtuell – in der Geschichte von Hogwarts Legacy erfüllt. Ungefähr 100 Jahre vor den Ereignissen der Filme mit Harry, Hermine, Ron und Co. werdet ihr nachträglich in die Schule für Hexerei und Zauberei eingeladen.

Mit dem Charakter-Editor von Hogwarts Legacy erstellt ihr euch im Vorfeld eure ganz eigene Spielfigur, die sich dem magischen Abenteuer stellt. Welche unterschiedlichen Möglichkeiten hier zur Verfügung stehen, möchten wir heute vorstellen. Anschließend haben wir euch noch einige Details zu den Zaubersprüchen und Menüs von Hogwarts Legacy zusammengefasst.

Nachdem die Einladung von Matilda Weasley eingetroffen ist, werdet ihr mit dem Charakter-Editor im Spiel begrüßt. Hier habt ihr dann die Wahl, ob ihr eine der voreingestellten Figuren nutzen oder einen Charakter ganz nach eigenen Wünschen erstellen wollt. Egal für was ihr euch hier entscheidet – ihr werdet definitiv die richtige Persönlichkeit für die Hogwarts-Story finden!

Ihr möchtet einen eigenen Charakter erstellen? Kein Problem. Im Editor beginnt ihr zunächst mit der Anpassung der Gesichtsform und Hautfarbe eurer Spielfigur. Auch eine Brille kann in dieser Kategorie ausgewählt werden. Im Verlauf von Hogwarts Legacy findet ihr allerdings noch viele weitere Brillenmodelle – eure Entscheidung ist also nicht final. Im nächsten Schritt sucht ihr dann eine der zahlreichen Frisuren und Haarfarben für den Hogwarts-Neuling aus.

Weiter geht es mit kleineren Details im Gesicht. Neben einer Auswahl an Sommersprossen und Muttermalen sowie Narben und Markierungen kann auch die Gesichtsfarbe individuell angepasst werden. Verschiedene Augenfarben und Augenbrauen stehen im Editor ebenfalls für euch bereit.

Bevor die Reise beginnt, müsst ihr im letzten Schritt noch einige Dinge festlegen. Dazu zählt die Stimme eurer Spielfigur. Dem Entwicklerteam war es hier wichtig, eine Vielzahl diverser Optionen für alle anzubieten. Ihr könnt deshalb frei entscheiden, welche der beiden Stimmen ihr eurem Charakter verleihen wollt. Jede Stimme hat außerdem fünf individuelle Tonhöhen.

Zum Abschluss beantwortet ihr noch die Frage, in welchem Schlafsaal eure Spielfigur leben soll. Die Wahl zwischen Hexe und Zauberer bestimmt, wie euch die anderen Charaktere in Hogwarts ansprechen werden. Grundlegende Einstellungen – darunter die Schwierigkeit und der Name eures Avatars – runden den Charakter-Editor von Hogwarts Legacy ab!

Nach dem Prolog von Hogwarts Legacy nehmt ihr an der Einführungsfeier teil, bei der euch der Sprechende Hut einem der vier Häuser zuordnen wird – Gryffindor, Hufflepuff, Slytherin oder Ravenclaw. Beantwortet die Fragen und hört euch an, wohin euch der Sprechende Hut bringen würde. Wenn euch das Haus nicht gefällt, könnt ihr auch einfach selbst bestimmen, welchem Haus ihr zugeteilt werden wollt.

Wie es sich für einen Schulalltag gehört, werdet ihr natürlich auch die Unterrichtsstunden in Hogwarts besuchen. Hier lernt ihr verschiedene Zaubersprüche, die ihr unter anderem für den Kampf gegen Feinde oder beim Lösen von Rätseln benötigt. Nach und nach werden die Zauber freigeschaltet – begleitet von einem kleinen Minispiel, bei dem das Symbol mit dem linken Analog-Stick kopiert werden muss.

Mehr als 20 Zaubersprüche erlernt ihr im Verlauf eurer Hogwarts-Geschichte. Fans der Filme dürften einige davon bestens kennen. Verwandelt euren Zauberstab mithilfe von Lumos zum Beispiel in eine Lichtquelle. Ihr wollt Gegenstände oder Gegner heranziehen? Dann ist Accio die beste Wahl. Levioso hebt Dinge hoch und mit Repario können zerstörte Dinge wieder in ihre ursprüngliche Form gebracht werden. Mit dem Einsatz von Revelio deckt ihr versteckte Objekte in der Umgebung auf.

Insgesamt vier Zauber können den Aktionstasten eures Controllers zugeordnet werden, die sich aber jederzeit im Übersichtsmenü austauschen lassen. Zu einem späteren Zeitpunkt ist es dann außerdem möglich, mit den Richtungstasten verschiedene Sets auszuwählen. So könnt ihr schnell und einfach 16 unterschiedliche Zaubersprüche ausrüsten und einsetzen.

Werft beim Einsetzen der Zauber unbedingt auch einen Blick auf den DualSense-Controller. Dank haptischem Feedback und den adaptiven Schultertasten werdet ihr die Magie quasi in euren Händen spüren. Die Leuchtleiste zeigt zudem die Farbe des jeweiligen Zauberspruchs an. Wenn ihr mal nicht den Zauberstab schwingt, pulsieren die zwei Farben eures Hogwarts-Hauses auf dem DualSense-Controller.

Zum Start der Schulzeit erhaltet ihr euer persönliches Hogwarts-Handbuch, in dem alle Infos rund um den aktuellen Spielfortschritt festgehalten werden. Mit der Options-Taste ruft ihr den Begleiter überall auf. In der folgenden Übersicht lassen sich dann die einzelnen Untermenüs anwählen. Der Screenshot zeigt euch, wie das im Spiel aussieht.

Viel Zeit werdet ihr wahrscheinlich im Ausrüstungsmenü verbringen. Hier steht die Kleidung eurer Spielfigur im Fokus, die ihr entweder in Truhen findet, mit Quest-Belohnungen erhaltet oder in Hogsmeade kauft. Die Gegenstände haben direkte Auswirkungen auf die Offensive und Verteidigung des Charakters. Legt immer die beste Ausrüstung an, damit euch Feinde keine Schwierigkeiten bereiten. Auch das Erscheinungsbild, der Zauberstabgriff, der Besen und das Reittier können hier beliebig gewechselt werden.

Im Inventar bekommt ihr einen Überblick über alle gesammelten Items, die ihr in Hogwarts gefunden habt. Mit dem Talente-Menü habt ihr die Möglichkeit, erlernte Zaubersprüche und andere Fähigkeiten zu verbessern. Mit jedem Stufenaufstieg erhaltet ihr einen Talentpunkt, den ihr anschließend in fünf unterschiedliche Kategorien investieren könnt. Wollt ihr 100% im Spiel haben? Dann lässt sich euer Fortschritt im Sammlungen- und Herausforderungs-Menü perfekt überprüfen.

Ebenfalls wichtig ist die Übersicht eurer aktuellen Aufträge. Hier erfahrt ihr, welche Dinge ihr in den Haupt- und Nebenquests erledigen müsst. Weitere Details zu den Voraussetzungen und den Belohnungen gibt es beim Anwählen der Mission. Hilfreich ist auch die Karte, die im Handbuch untergebracht ist. Hier verschafft ihr euch einen Blick auf die Welt von Hogwarts und nutzt zum Beispiel die Schnellreise-Funktion. Die Karte kann übrigens auch mit einem Klick auf das Touchpad aufgerufen werden.

Zugänglichkeit spielte bei der Entwicklung eine wichtige Rolle. In den Einstellungen stehen deshalb auch zahlreiche Optionen bereit, mit denen ihr Hogwarts Legacy ganz nach euren Wünschen anpassen könnt. Funktionen wie Menü-Vorleser, ein Farbenblindmodus, Audio-Visualizer oder unterschiedliche Textgrößen repräsentieren nur eine kleine Auswahl der vielen verschiedenen Zugänglichkeitseinstellungen des Titels.

Zusätzlich bietet das Spiel gleich mehrere Performance-Modi, die sich auf die Auflösung und Bildrate von Hogwarts Legacy auswirken. Wer den Fokus auf Bildqualität legen möchte, der wird mit den Rendering-Modi „Fidelity“ oder „Fidelity mit Raytracing“ glücklich. Wer Wert auf hohe FPS legt, sollte sich für „Performance“ oder „HFR-Performance“ entscheiden. Mit dem „Ausgeglichen“-Modi erhaltet ihr eine Balance aus den Bereichen – sofern euer TV-Gerät mit HDMI 2.1 und 120 Hz ausgestattet ist. Die Einstellungen für Zugänglichkeit und Grafikmodi legt ihr schon vor Spielbeginn fest – lassen sich aber natürlich nachträglich noch verändern.

Hogwarts Legacy ist ab sofort für PS5 im PlayStation Store oder im Einzelhandel erhältlich. Zu einem späteren Zeitpunkt wird auch eine Version für PS4 erscheinen. Was ihr sonst noch über das Spiel wissen müsst, haben wir euch bereits im PlayStation Blog vorgestellt.