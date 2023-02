PM: Players‘ Choice: Das Beste in Sachen PS5 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Seit die PS5 2020 auf den Markt kam, haben Millionen von Spielern den Verbotenen Westen erkundet, den Kreis auf Atropos durchbrochen, sich den Göttern von Midgard gestellt und Astros Freunde in The Playroom gerettet. PS5-Besitzer haben ihr Team zum Sieg geführt, ihre Gegner in riesigen Schlachten besieget und unglaubliche Welten in Hunderten von Spielen entdeckt.

Wenn Spieler diese Welten entdecken möchten, können sie das dank der noch größeren Verfügbarkeit an PS5-Konsolen jetzt tun. So einfach wie jetzt war es noch nie! Neue Spieler können Teil der Community werden und zahlreiche Abenteuer erleben. Außerdem erwarten sie noch zahlreiche weitere Spiele.

Diese Frage zu beantworten, ist für viele neue Spieler nicht gerade einfach. Da wir diesen Spielern helfen möchten, brauchen wir euch Spieler, die ihr bereits Erfahrung habt, um uns zu verraten, welches die besten PS5-Spiele, den DualSense-Controller am Besten nutzt und vieles mehr sind.

Gebt im Rahmen von Players‘ Choice eure Stimme ab: Wir stellen eine Liste mit den besten Spielen und Funktionen für die PS5 zusammen, die neue PS5-Besitzer am Anfang unbedingt testen sollten. Die folgenden Listen dienen nur als Ausgangspunkt. Ihre könnt in jeder Kategorie eure Kommentare abgeben, wenn ihr glaubt, dass wir etwas vergessen haben.

Die Stimmen können bis 16. Februar abgegeben werden. In den kommenden Wochen verraten wir auf unseren sozialen Kanälen, welche Spiele am beliebtesten sind.

Während ihr auf die Ergebnisse warten, könnt ihr schon einmal einen Blick darauf werfen, was euch 2023 auf der PS5 erwartet.