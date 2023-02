PM: Ausgepackt – PlayStation VR2 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

In weniger als zwei Wochen wird PlayStation VR2 veröffentlicht. Wir möchten euch im heutigen Video zeigen, was euch alles in der Verpackung von PS VR2 erwartet. Wir gehen in diesem Video auf die wichtigen Designfeatures des Headsets ein, zeigen euch, wie man es aufsetzt und geben euch Tipps zur Anpassung, damit eurem Gameplay nichts im Wege steht. Wir sprechen auch ein wenig darüber, was wir uns beim Verpackungsdesign gedacht haben.

Viel Spaß mit dem Video und wir hoffen, dass ihr euch auch so sehr wie wir auf die nächste VR-Generation freut, die am 22. Februar eingeläutet wird!