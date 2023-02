Pikmin 4 erscheint am 21. Juli 2023

Switch

Dass ein vierter Hauptteil der Pikmin-Reihe in Arbeit ist, war schon lange bekannt. Bei der jüngsten Nintendo Direct hat die japanische Traditionsfirma nun nicht nur erstmals einen Gameplay-Trailer gezeigt, sondern auch gleich das nicht allzu zweit entfernte Release-Datum bekanntgegeben. Der blumige Strategie-Titel erscheint am 21. Juli 2023.

In den gezeigten Szenen waren als neue Features die Eis-Pikmin und ein helfendes Hundewesen in Aktion zu sehen. Letzteres trägt etwa auf seinen Rücken die Nichtschwimmer-Pikmin (also alle außer den blauen) auf seinem Rücken durch einen Fluss. Menschliche Artefakte wie Handys waren schon früher in der Reihe unter den Objekten, die man mithilfe der Pikmin barg, um sein gestrandetes Raumschiff zu reparieren. In Pikmin 4 scheinen nun aber auch im Level-Design menschengemachte Zäune, Bänke und Häuser aufzutauchen. Nicht zuletzt scheint die letzte Szene andeuten, dass ihr im neuesten Serienteil erstmals auch die Welt bei Nacht erlebt. Bisher musste man seine eingesetzten Pikmin stets bis Sonnenuntergang in Sicherheit bringen. Sobald es dunkel wurde, brachte man sich automatisch mit dem Raumschiff und den Pikmin-Zwiebeln in Sicherheit und zurückgelassene Wesen fielen in der Nacht den Fressfeinden zum Opfer.