Full Metal Sergeant: Trainiert Rekruten mit der Steam Next Fest Demo

PC

Das Steam Next Fest ist voller spannender Demos. Manager und Strategen unter euch sollten einen Blick auf Full Metal Sergeant werfen, das vom Italiener CarloC entwickelt wird. Der Name erinnert nicht von ungefähr an den Film Full Metal Jacket. In dem Pixel-Art-Spiel übernehmt ihr die Leitung eines Army-Trainingcamps und habt die Aufgabe, Rekruten für die in 12 Wochen stattfindende Mission zu trainieren. Dabei müsst ihr ihnen schlechte Eigenschaften abtrainieren und sie zu stärkeren, schnelleren und besser schießenden Soldaten machen. Pausen, also Wachdienst, sind aber auch nötig. Hinterlasst ihr bei Inspektionen einen guten Eindruck, gewinnen eure Rekruten bei Wettbewerben, verlieren sie negative Eigenschaften oder seid ihr auf den Missionen erfolgreich, erhaltet ihr Prestige-Punkte. Mit denen baut ihr euer Trainingslager immer weiter aus: Schießbahn, Schwimmbad und vieles mehr.

In den mehrstufigen Missionen müsst ihr eure, hoffentlich gut gedrillten, Rekruten über eine Karte schicken und einen Auftrag erfüllen lassen, zum Beispiel das Finden von Dokumenten. Dabei kämpft ihr auch immer wieder gegen Feinde. Ihr platziert dann eure Soldaten möglichst klug. Der Kampf selbst läuft dann automatisch ab. Nach den mehrstufigen Missionen melden sich neue Rekruten zum Dienstantritt in eurer immer besser werdenden Kaserne.

Die Demo gibt einen guten, ersten Einblick in das spielerische Leben als Drill Instructor. Einen Gamplay-Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen. Full Metal Sergeant soll bereits im März erscheinen. Ihr könnt es jetzt schon eurer Wunschliste hinzufügen.