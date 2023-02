PM: In Eternights erwartet euch noch diesen Sommer ein Stelldichein mit der Apokalypse (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

In Eternights erwartet euch noch diesen Sommer ein Stelldichein mit der Apokalypse

– In diesem Action-Dating-Spiel trifft der Kampf gegen eine geheimnisvolle, alles korrumpierende Macht auf Liebe und Romantik –

London, 9. Februar 2023 – Das unanbhängige Entwicklungsstudio Studio Sai hat heute einen neuen Einblick in ihr Erstlingswerk – das apokalyptische Dating-Action-Spiel Eternights – gewährt, das bereit ist die Herzen der Fans auf PlayStation 5, PlayStation 4 und PC noch diesen Sommer im Sturm zu erobern.

Der “Spring Update”-Trailer präsentiert die einzigartige Kombination aus emotionalen Dates und rasanten Echtzeitkämpfen, die Eternights ausmachen. Spielerinnen und Spieler müssen den Alltag des Protagonisten meistern, während gleichzeitig die Welt untergeht. Erkundet mit euren Gefährten herausfordernde Dungeons voller Geheimnisse und Gefahren und nutzt ihre einzigartigen Fähigkeiten. Macht euch die Schwächen eurer Feinde mit Elementar-Attacken zu nutze, pariert ihre Attacken oder weicht ihnen aus und streckt sie mit mächtigen Combos nieder. Monster sind jedoch nicht die einzige Herausforderungen. Um erfolgreich zu sein, gilt es Fallen zu entgehen, Minispiele zu meistern, Rätsel zu lösen und Händchen zu halten – Ja, Action und Romantik sind gleichermaßen entscheidend, um die Welt zu retten.

Seht euch hier das Gameplay in Bewegung an:

Ein mysteriöses Wesen verwandelt Menschen in Monster, die von Gewalt und Macht besessen sind. Das omnipräsente Böse steht zwischen den Charakteren und einem Heilmittel, mit dessen Hilfe die Welt eine bessere Zukunft bekommen kann. Die packende Geschichte von Eternights vereint tiefsinnige Überlegungen zu zwischenmenschlichen Bindungen mit einem rasanten Wettlauf gegen die Zeit, denn letzten Endes geht es um nichts Geringeres als die Rettung der Menschheit. Zwischen Dungeons und Dates wird Zeit zu einer raren Ressource und jede Entscheidung zieht Konsequenzen nach sich!

Das neueste Gameplay stellt auch die fünf schrulligen und liebenswerten Charaktere des Spiels kurz vor, denen in wunderschönen 2D-animierten Zwischensequenzen Leben eingehaucht wird. Wenn sie nicht gerade in den Dungeons um ihr Leben kämpfen, können Spielerinnen und Spieler ihre Bindung mit ihrer Lieblingsperson stärken, was auch spektakuläre Fähigkeiten und Zauber für den Kampf freischaltet.

Eternights erscheint im Sommer 2023 für PlayStation 5, PlayStation 4 und PC (Epic Games Store und Steam).

Über Studio Sai

Studio Sai ist ein kleines, unabhängiges Entwicklungsstudio, dessen Mitglieder aus unterschiedlichen Ländern vollständig remote zusammenarbeiten. Die Spiele des Studios beschäftigen sich mit Beziehungen, die man in leicht eigenartigen Welten schmieden kann. “Sai” ist Koreansich für “Eine Beziehung zwischen zwei Personen“ wobei nicht ausschließlich Liebesbeziehungen gemeint sind. Gleichzeitig bezeichnet es auf eine poetische Weise auch die Distanz zwischen zwei Personen.