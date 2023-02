Pioneers of Pagonia: Neues Aufbaupiel vom Siedler-Erfinder angekündigt

PC

Nach seinem Ausstieg aus dem letzten Die Siedler (angespielt in der Viertelstunde) war es lange still um Volker Wertich, den Erfinder der Serie. Nun hat er mit seinem Studio Envision Entertainment ein neues Spiel angekündigt: Pioneers of Pagonia erinnert dabei nicht zufällig an die Anfänge seines Schaffens.

Das Aufbaustrategiespiel spielt in einer mittelalterlichen Fantasy-Welt, übernatürliche Elemente sollen aber nur eine untergeordnete Rolle spielen. Die Welt besteht aus vielen Inseln, die prozedural generiert werden sollen. Der Spieler soll die zerstreuten Menschen wieder zusammenzuführen. Dabei steht Kooperation statt militärischer Konfrontationen im Vordergrund, Kämpfe sind nur gegen Banditen und Monster geplant.

Besonderer Wert wird auf das Wirtschaftssystem gelegt: 40 Gebäude und über 70 Waren sind geplant, die Produktionsketten sollen sich meistens über vier bis fünf Stufen erstrecken. Eine Siedlung soll dabei bis zu 10.000 Bewohner beheimaten können. Dadurch soll der Aquariumseffekt, für den die älteren Spiele von Wertich bekannt ist, voll zum tragen kommen.

Bislang hat das Team kein Gameplay veröffentlicht, nur einige Artworks, die die Stimmung des Spiels wiedergeben sollen. Für Ende des Jahres ist der Release im Early Access auf Steam geplant. Das Projekt wurde vom Wirtschaftsministerium mit 1,06 Millionen Euro gefördert.