PM: Ironwood Studios gibt einen ersten Einblick in das Gameplay von Pacific Drive (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Ein Ausflug in die Sperrzone hat es wirklich in sich! Ich bin Blake von Ironwood Studios und ich möchte euch heute zeigen, was euch bei Pacific Drive draußen in der Wildnis erwartet.

Das Leben innerhalb der Mauer ist extrem gefährlich. Ihr müsst euch also auf euren robusten Kombi verlassen können, wenn ihr euch aus der alten Autowerkstatt herauswagt. Denkt daran, vor jeder Fahrt in die Zone aufzutanken – denn wenn euch das Benzin ausgeht, kann das ein ganz böses Ende nehmen. Erkundet verwilderte Landschaften und längst verlassene Einrichtungen, während ihr nach Ressourcen sucht, um euer Auto lange genug am Laufen zu halten, um sicher zurückzukehren. Kehrt in einem Stück zurück und nutzt eure gesammelten Materialien, um euren Wagen zu reparieren und aufzurüsten, ehe ihr euch wieder auf den Weg macht.

Wie in unserem neuesten Trailer zu sehen ist, werdet ihr auf alle möglichen seltsamen Anomalien treffen, von denen die meisten euch nicht gerade freundlich gesinnt sind. Euch erwarten gefährliche Türme, die gewaltige Blitze auf alles abfeuern, was ihnen zu nahe kommt, und unterirdische Metallblöcke, die sowohl den Boden als auch eure Reifen aufreißen. Beim Sammeln von Vorräten solltet ihr in der Nähe eures Autos bleiben, denn einer dieser bedrohlichen fliegenden Schrotthaufen könnte sich unbemerkt damit aus dem Staub machen. Ihr müsst diese Anomalien genau beobachten und analysieren, um herauszufinden, was ihr bauen müsst, um die nächste Begegnung mit ihnen zu überleben. Stattet euer Auto mit Ausrüstung aus, um den unterschiedlichen Angriffen aus der Umgebung zu widerstehen, und verbessert die Karosserie des Fahrzeugs mit Blech oder sogar speziellen Panzerplatten, um vor den schlimmsten Elementen der Zone geschützt zu sein.

Beim Aufrüsten eures Autos geht es aber nicht nur um die Panzerung. Wenn ihr es mit neuen Trägern verseht, könnt ihr zusätzliche Ausrüstung mit auf die Fahrt nehmen, zum Beispiel Kraftstofftanks, Windkraftgeneratoren und automatische Feststellbremsen. Wenn man in der Zone unterwegs ist, kann man jeden noch so kleinen Vorteil gut gebrauchen. Zusätzlicher Platz auf dem Dachgepäckträger für mehr Ausrüstung zahlt sich aus: Dadurch könnt ihr einen steuerbaren Scheinwerfer, einen Blitzableiter, der eure Batterie bei heftigen Gewittern auflädt, oder geheime Zubehörteile anbringen, die auf den experimentellen Technologien basieren, die ihr auf euren Fahrten entdeckt.

Bei der Erkundung der Zone wird euch jede Expedition immer weiter hinter die Mauern führen. Euren Fahrten werden durch schwieriges Terrain führen. In jedem Gebiet erwarten euch dabei andere albtraumhafte Anomalien. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt: Bestimmte Ressourcen können nur an gefährlichen Ort gefunden werden. Stellt immer sicher, dass euer Auto für die Aufgabe gewappnet ist: Wenn ihr euch in den Sumpf begebt, solltet ihr auf Räder umsteigen, die für Schlamm und Wasser geeignet sind. Bei der Durchquerung eines dunklen Tals können sich auf dem Dach montierte Scheinwerfer, die den Weg beleuchten, als ziemlich nützlich erweisen. Und hier noch ein Tipp für all jene, die wie ich etwas zu oft vom Blitz erwischt werden: Mit einem Hightech-Motor-Upgrade fahrt ihr sogar den schlimmsten Stürmen einfach davon.

Und wo wir gerade von schrecklichem Wetter und seltsamen katastrophalen Ereignissen in der Zone sprechen: Nehmt euch bloß vor den Zonenstürmen in Acht. Diese gewaltigen Stürme reißen den Boden auf, formen die Landschaft neu und fügen allem (oder jedem), der in sie hineingerät, massiven Schaden zu. Im Wald bekommt ihr es häufig mit Strahlung zu tun. Wenn ein richtiger Zonensturm aufzieht, solltet ihr ihm daher am besten schnell davonfahren. So müsst ihr nicht durch die Bäume rasen und hoffen, dass der Wagen das aushält, während das Armaturenbrett langsam dahinschmilzt. Tretet das Gaspedal durch und halte immer auf das Tor zu – denn mit jeder erfolgreichen Rückkehr kommt ihr der Flucht aus der Zone einen Schritt näher.

Sammelt Ressourcen, erkundet verlassene Einrichtungen, verbessert eure Werkstatt und euer Fahrzeug – und dringt dann tiefer in die Wildnis vor, um die Geheimnisse und Mythen der Zone aufzudecken. Ihr stoßt dabei vielleicht nicht immer auf neue fremdartige Technologien, aber vielleicht auf andere Dinge, die euch das Überleben erleichtern.

Pacific Drive erscheint 2023 für PlayStation 5.