PM: Eternights handelt von Liebe und Konflikten in der Postapokalypse und erscheint diesen Sommer (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

ich bin Jae Yoo, Game Director von Eternights und Gründer von Studio Sai. Seit der Enthüllung des Spiels im letzten Jahr haben wir intensiv daran gearbeitet und können euch heute viele neue Einblicke zeigen.

Wie ihr vielleicht wisst, ist Eternights eine einzigartige Mischung aus Dating und Action, in der Spieler eine postapokalyptische Welt voller Gefahren, Liebe und Abenteuer erkunden können. Das Spiel kombiniert eine aufregende romantische Geschichte mit intensiven Kämpfen und bietet Spielern so ein spannendes und unvergessliches Spielerlebnis.

Es handelt sich hierbei um ein Dating-Actionspiel, bei dem ihr euch in einem recht ungewohnten Szenario verlieben könnt – in der Postapokalypse.

Seit der Enthüllung im Juni 2022 haben wir eine Vielzahl von Updates an Eternights vorgenommen, aber leider können wir sie hier nicht alle aufzählen, da die Liste ziemlich umfangreich ist. Der wichtigste Aspekt, auf den wir uns konzentriert haben, war die Verbesserung des allgemeinen Gameplays und der Immersion, damit sich die Spieler noch besser in die Charaktere und die Geschichte des Spiels hineinversetzen können. Wir möchten, dass man das Gefühl hat, ein Teil der Spielwelt zu sein und die Geschichte selbst zu erleben.

Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir uns bemüht, die Benutzeroberfläche zu verbessern und sie intuitiver und übersichtlicher zu gestalten. Ein weiterer wichtiger Aspekt war die Überarbeitung der Zeitvorgaben für das Abschließen von Dungeons. Dadurch rückt die Bedeutung des Zeitmanagements noch stärker in den Fokus. Um dieses Gefühl der Dringlichkeit noch besser hervorzuheben, haben wir viel Arbeit in die Gestaltung und Implementierung des Ingame-Kalenders und der Oberfläche für die Zeitvorgaben gesteckt. So kann man seine Fortschritte leicht verfolgen und verwalten, was dem Spiel eine weitere spannende Facette verleiht.

Wir haben uns viel Mühe mit der Benutzeroberfläche für Dialoge gegeben, um sicherzustellen, dass sie sich nahtlos in die Welt von Eternights einfügt und Spieler noch besser in das Spiel eintauchen können.

Eternights bietet rasante Echtzeitkämpfe mit einer Vielzahl von Optionen wie Elementarangriffen, perfekten Ausweichmanövern, Paraden, Spezialfähigkeiten sowie Kampffähigkeiten von vertrauten Charakteren, die manche Spieler überfordern könnten. Deshalb hat das Team viel Arbeit in die Verbesserung der Benutzeroberfläche während der Kämpfe gesteckt. Wir wollten sie flüssiger und intuitiver gestalten, damit sich die Spieler noch besser auf die Handlung des Spiels konzentrieren können.

Außerdem haben wir erhebliche Verbesserungen an der Spielwelt und dem Leveldesign von Eternights vorgenommen, um den Spielern noch mehr Gründe zu liefern, die Dungeons mit ihren geliebten vertrauten Charakteren zu erkunden. Die Spielwelt ist detailliert und abwechslungsreich: Es gibt neue Bereiche zu entdecken, Gegner zu besiegen und Herausforderungen zu meistern. Das Leveldesign wurde so gestaltet, dass man sich sie wie ein Entdecker oder Abenteurer fühlt – und dazu ermutigt wird, die Spielwelt gründlich zu erkunden.

Neben den Verbesserungen am Gameplay und der Benutzeroberfläche haben wir auch die Charaktere, die Hauptstory, die Kämpfe und die Minispiele überarbeitet. Diese Updates bieten den Spielern ein noch fesselnderes und dynamischeres Spielerlebnis mit neuen Herausforderungen und Möglichkeiten, die Charaktere und die Welt von Eternights zu erkunden.

Eine der spannendsten Neuerungen ist, dass wir dem Spiel japanische und koreanische Stimmen hinzugefügt haben. So können die Spieler die Geschichte in ihrer bevorzugten Sprache erleben. In Kürze werden wir die japanischen Synchronsprecher bekanntgeben, die das Spiel durch ihre einzigartige Energie und ihr Talent bereichern werden. Wir wollten nicht zu viel verraten, aber es handelt sich dabei um bekannte Persönlichkeiten aus der Anime-Branche, die bereits anderen beliebten Figuren ihre Stimme geliehen haben.

Eternights erscheint diesen Sommer für PS5 und PS4 und wir hoffen, dass euch die Updates und Verbesserungen, die wir am Spiel vorgenommen haben, gefallen werden. Das Team hat hart daran gearbeitet, eine einzigartige und faszinierende Welt zu schaffen – und wir können es kaum erwarten, dass ihr in die Welt von Eternights eintaucht und sie selbst erlebt.