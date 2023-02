PM: PixelJunk Scrappers Deluxe kehrt dieses Jahr auf PlayStation zurück (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

PixelJunk feiert sein Comeback auf PlayStation! Ich bin Dylan Cuthbert, Gründer des Indie-Studios Q-Games, und ich freue mich, euch mitteilen zu können, dass unser rasanter Party-Brawler PixelJunk Scrappers Deluxe für PlayStation erscheint. Das Spiel wird noch in diesem Jahr für PS5 und PS4 veröffentlicht und wir können es kaum erwarten, euch zu zeigen, woran wir gearbeitet haben.

Die PixelJunk-Spieleserie feierte kürzlich ihr 15-jähriges Jubiläum. Wir freuen uns darauf, mit einem brandneuen Titel der Serie das Comeback von PixelJunk auf PlayStation zu feiern. In unserem ersten Trailer erhaltet ihr einen kleinen Vorgeschmack und erfahrt außerdem alles darüber, was ihr zur Veröffentlichung erwarten könnt.

PixelJunk Scrappers Deluxe vereint die nostalgische Stimmung traditioneller Arcade-Brawler mit der Multiplayer-Action von Couch-Koop-Klassikern – und bietet so ein waschechtes Hybrid-Erlebnis. Es ist sowohl ein Beat-em-up als auch ein Clean-em-up, bei dem ihr die Straßen von Junktown aufräumen müsst. Im Klartext bedeutet das, dass ihr einerseits Müll stapelt und entsorgt und andererseits Horden von feindlichen Robotern verschrottet. Auf diesen Straßen bedeutet Müll bares Geld und euer Kopfgeld steigt, je mehr Gegenstände (und verschrottete Gegner) ihr hinten in euren Müllwagen werft.

Wir wollten unterhaltsame Spielmechaniken miteinander kombinieren und so ein Spiel auf die Beine stellen, das leicht zu erlernen ist, aber trotzdem eine Herausforderung darstellt. In PixelJunk Scrappers Deluxe braucht ihr viel Geschick, um die fiesen Müll-Bots zu besiegen. Ihr könnt euch mit einem KI-Helferbot namens S.C.R.A.P. allein ins Getümmel stürzen oder mit bis zu vier Spielern lokal oder online Spaß haben. Im Online-Modus könnt ihr sogar plattformübergreifend zusammenspielen.

Im Verlauf des Spiels werdet ihr es mit riesigen Gegnern zu tun bekommen. bergeweise Müll stapeln und euch dabei witzige Wortgefechte mit euren Freunden liefern. Freut euch auf Koop-Missionen, spannende Kopf-an-Kopf-Duelle, Minigames und sogar Bosskämpfe – kein Ausflug nach Junktown ist wie der andere. Außerdem könnt ihr euch auf unzählige Waffen, eine große Anzahl an rekrutierbaren Scrappern und über 100 einzigartige Lkw-Teile zum Freischalten freuen.

Das Entwicklerstudio Q-Games-Studio ist seit über 22 Jahren in Kyoto ansässig. Daher haben wir uns nur zu gern uns von unseren Lieblingsorten und -traditionen inspirieren lassen, um diese in die Gestaltung der Cyberpunk-Straßen des Spiels einfließen zu lassen. In Junktown könnt ihr über 25 Levels in fünf abwechslungsreichen Regionen erkunden, die alle auf den einzigartigen Sehenswürdigkeiten und Klängen Japans basieren.

Der vierte Bereich der Weltkarte ist Kawaii Kyoto. Wie der Name schon vermuten lässt, haben wir uns bei seiner Gestaltung wirklich Mühe gegeben und uns von einigen unserer Lieblingsorte und Traditionen aus der Region inspirieren lassen. Von den Bambuswäldern in Arashiyama bis hin zu den vom traditionellen japanischen Awa-Tanz inspirierten Müll-Bots – das Design der Spielwelt bedeutet uns sehr viel und wir hoffen, dass ihr genauso viel Spaß bei ihrer Erkundung haben werdet, wie wir bei ihrer Gestaltung hatten.

Wir von Q-Games freuen uns schon darauf, euch in Junktown begrüßen zu dürfen. Helft uns dabei, die Straßen sauber zu halten, wenn PixelJunk Scrappers Deluxe in diesem Jahr für PlayStation erscheint.

Los geht’s, Scrapper!