PM: Wir stellen Saison 02 von Call of Duty: Modern Warfare II und Warzone 2.0 vor, die jeweils am 15. Februar veröffentlicht werden (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Bahnt euch euren Weg und erschafft ein Vermächtnis in Saison 02 von Call of Duty: Modern Warfare II und Call of Duty: Warzone 2.0. Zusätzlich zu einer neuen Karte für die Spielmodi „Wiederauferstehung“ und „DMZ“ liefert diese Saison Ranglisten, zusätzliche Multiplayer-Karten und eine Handvoll beliebter Spielmodi aus der Reihe wie „Infiziert“, „Waffenspiel“ und „Grind“.

Schaltet kostenlos fünf neue, einsatzbereite Waffen frei, stellt in den „Weg des Ronin“-Herausforderungen eure Fähigkeiten unter Beweis und gebt mit dem neuen Operator Ronin den Ton an.

Saison 02 ist ab dem 15. Februar auf PlayStation verfügbar.

Ashika Island ist ein jahrhundertealtes Dorf, das von Einheiten der Shadow Company belagert wird. Bahnt euch einen Weg durch ein altes Schiffswrack und Ruinen, ein modernes Stadtzentrum, einen Strand-Club, einen Hafen, eine Bio-Farm oder durch das befestigte Schloss, das die Insel überragt. Ashika Island steckt voller Geheimnisse, für deren Enthüllung unerschrockenen Entdeckern meist eine Belohnung winkt. Zu den interessanten Orten zählen:

Ōganikku Farms – Der Großteil des Nordwestens von Ashika Island wird zur Landwirtschaft, Industrie und als Wohngebiet genutzt, weist aber auch alte Küstenbefestigungen auf.

Town Center – Beeindruckende Dammanlagen, ein Fährhafen, touristische Gebäude, das halbkreisförmige Gebäude des Rathauses und mehr machen dies zu einem interessanten Schauplatz.

Beach Club – Südwestlich des Stadtzentrums und östlich des Hafens befinden sich ein Aquarium und ein Strand-Club und man kann am südwestlichen Strand schwimmen gehen.

Tsuki Castle – Das bergige Zentrum von Ashika Island wird dominiert von einem mittelalterlichen Schloss, das stark befestigt ist, blühenden Kirschbäumen, und einem natürlichen Verteidigungshügel, der südwestlich entlang der Anlage verläuft.

Port Ashika – Die südwestliche Grenze zeichnet sich durch schroffe Klippen und einen Hafen aus, der nach der Insel benannt wurde. Auf eurem Weg zum Meer erwarten euch verschiedene Industrielagerhallen, Bürogebäude und ein Funkturm.

Residential – Unterhalb der Festungsmauer des Schlosses im Norden und östlich der Treibhäuser und Kleingärten befinden sich einige Wohngebäude zwischen Industriebauten.

Shipwreck – Das raue Wetter und die gefährliche Küste haben für zwei Containerschiffe den Untergang bedeutet. Beide Schiffe liefen hier auf Grund und die meisten Seefracht-Container, die sie transportierten, wurden fein säuberlich gesichert und gestapelt.

Wiederauferstehung kehrt zurück: Innerhalb der regelmäßigen Playlist-Updates steht der „Wiederauferstehung“-Modus allen Teamgrößen zur Verfügung – alleine oder in Zweier-, Dreier- und Viererteams – und erlaubt mehrere Respawns, solange ein Mitglied des Teams noch am Leben ist. Wenn ein Teammitglied ausgeschaltet wird, solange noch mindestens ein anderes Teammitglied am Leben ist, erscheint neben seinem Namen ein Countdown. Wenn der Countdown abgelaufen ist, befindet ihr euch nach dem Wiedereinstieg in der Landezone.

Dieser Countdown kann verkürzt werden, indem die Mitglieder eures Teams bestimmte Aktionen im Spiel ausführen, wie die Eliminierung von Gegnern. Jedes Mal, wenn der Kreis enger wird, verlängert sich der Countdown. Während der letzten Kreise sind keine Wiedereinstiege möglich – ausgenommen solche, die an einer Kaufstation erworben wurden. Das letzte Team gewinnt.

Wiederherstellung der Ehre (Veröffentlichung, Wiederauferstehung): Nach dem Tod lassen alle Operator auf Ashika Island eine Erkennungsmarke fallen, die entweder von einem Teammitglied oder ihnen selbst nach dem Wiedereinstieg aufgesammelt werden kann. Dadurch wird eine kleine Geldbelohnung und ein einzelner Ping einer Drohne gewährt, der sowohl feindliche Gefahren als auch Vorratskisten markiert.

Suchen und Übernehmen (Im Lauf der Saison, Wiederauferstehung): Nehmt ein Fahrzeug wieder in Besitz, das von Einheiten der Shadow Company auf der Insel gestohlen wurde. Operator müssen alle Wachen in der Nähe des Fahrzeugs eliminieren, den Schlüssel aufheben und das Fahrzeug zum vereinbarten Übergabeort bringen. Auf dem Weg zu eurem Ziel könnt ihr heftigen Widerstand erwarten.

Datenraub (Im Lauf der Saison, Wiederauferstehung): „Datenraub“ ist ein neues, öffentliches Event, das eintritt, wenn sich der zweite Kreis schließt und bei dem gleichzeitig drei Uplink-Stationen an unterschiedlichen Orten auf der Karte online gehen. Teams können die Uplink-Station hacken und sammeln Informationen, wenn sie in der Nähe bleiben. Indem eintreffende Einheiten der Shadow Company eliminiert werden, wird der Download beschleunigt.

Feindliche Operator können den Fortschritt unterbrechen, indem sie direkt um das Gebiet der Station kämpfen, oder indem sie eine DDoS-Feldaufrüstung nutzen. Teams, die erfolgreich Informationen von zwei oder drei Uplink-Stationen herunterladen können, erhalten mehr Belohnungen, wie eine zufällige Abschussserie oder sogar eine verbesserte Drohne.

Wiedereinstiegsdrohnen (Im Lauf der Saison, Wiederauferstehung): Wiedereinstiegsdrohnen bieten eine Möglichkeit, die ebenso riskant wie lohnenswert ist, um sich auf Ashika Island neu zu positionieren. Bindet einfach ein Seil an die Drohne, indem ihr mit ihr interagiert, lasst euch hochziehen und nutzt euren Fallschirm, um an entfernte Orte zu gelangen. Im Laufe eines Match können Drohnen gelegentlich die Position ändern und von Raketen mit Zielerfassung anvisiert werden.

Neuer Kämpfer – Rusher (Im Lauf der Saison, Wiederauferstehung): Was dem Rusher an Verteidigung fehlt, macht er durch Beweglichkeit und ein tödliches Kurzschwert wieder wett. Dieser Widersacher trägt außerdem eine Pistole mit sich, falls sich ein Ziel zu weit entfernt befindet für einen Nahkampfangriff, und eine Rauchbombe zur Ablenkung, um sich neu positionieren zu können.

DMZ wird auf Ashika Island ausgeweitet

In der neuen Saison wird Ashika Island in DMZ als Sperrgebiet verfügbar sein. Dieses neue Gebiet bleibt dem Modus treu, bietet aber auch neue Features wie Boss-Verstecke.

Das Kampfpaket für Saison 02 ist ab dem 22. Februar erhältlich und beinhaltet einen neuen Operator-Skin für Hiro „Oni“ Wantanabe, der allen steht, die sich auf ihrer Reise dem Samurai-Kodex verschrieben haben.

Mitglieder von PlayStation Plus erhalten außerdem: den MP-Waffenbauplan „Oni Carver“, den Sturmgewehr-Waffenbauplan „Oni Slasher“, den Waffentalisman „Yoroi“, die animierte Visitenkarte „Crimson Oni“, den Waffensticker „Golden Dragonfly“ und das Emblem „Grinning Oni“.

Ranglisten: Stellt in diesem Multiplayer-Modus, der unzählige Features bietet, eure Fähigkeiten unter Beweis und nutzt dabei die von der Call of Duty League (CDL) festgelegten Regeln, Einschränkungen, Karten und Modi. Verdient exklusive Gegenstände und stellt euren Fähigkeitenrang öffentlich und mit Stolz zur Schau.

Ranglisten bestehen aus sieben Fähigkeits-Divisionen – Schafft es in die Bronze Top 250 und euer Name wird auf einer besonderen „Top 250“-Rangliste angezeigt. Basierend auf dem höchsten Rang der jeweiligen Saison verdient ihr Fähigkeits-Divisionen-Skins, dazu zählen Belohnungen, wenn ihr zum ersten Mal die Gold-Division oder besser abschließt, und weitere einzigartige Belohnungen, die im Lauf der Saison erhältlich sind.

Neue Multiplayer-Karten ab Veröffentlichung

Dome (Core-Map): Dome befindet sich am höchsten Punkt in Al Mazrah und ist einer der berühmtesten Karten von Call of Duty nachempfunden. Diese mittelgroße Karte bietet sich an für rasante Kämpfe in und in der Nähe der drei Hauptgebäude, wie der berühmte Kuppelbau.

Zaya Observatory (Battle-Map): Die Battle-Map-Version von Dome weitet das Gebiet auf das gesamte Bergplateau aus.

Al Malik International (Battle-Map): Dieser moderne Flughafen ganz im Süden von Al Mazrah vereint traditionelle und zeitgenössische Architektur. Die Fähigkeiten, die ihr hier nutzt, könnt ihr auch in Battle Royale und DMZ einsetzen, um euch den Sieg zu sichern.

Valderas Museum ist die zweite Core-Map, die zum Beginn von Saison 02 veröffentlicht wird, und die erstmals in der Modern Warfare II Beta auftauchte.

Neue Modi

Infiziert (Veröffentlichung): Operator müssen einem Infizierten um jeden Preis aus dem Weg gehen. Eliminierte Überlebende werden ebenfalls zu Infizierten, bis alle infiziert sind oder die Zeit abgelaufen ist.

Waffenspiel (Veröffentlichung): Jede Eliminierung im Fernkampf gewährt die nächste Waffe, wohingegen Eliminierungen im Nahkampf dazu führen, dass eure Gegner in der Rotation, in der es insgesamt 18 Waffen gibt, um eine Waffe zurückgesetzt werden.

Grind (Veröffentlichung): Kill Confirmed mal anders: Die Erkennungsmarken von Gegnern sind stapelbar und müssen an einem von zwei bestimmten Orten hinterlegt werden.Hinterlegt mehrere Erkennungsmarken auf einmal, um mehr Punkte zu erhalten.

Landezone (Im Lauf der Saison): Landezone ist eine Abwandlung von Hardpoint, in der alle 15 Sekunden ein Paket mit Vorräten in eine besetzte Zone geschickt wird. Sie eignet sich für alle, die die Anzahl ihrer Abschussserien verbessern wollen oder die einfach pures Chaos lieben.

Alles oder Nichts (Im Lauf der Saison): Zu Beginn des Matches haben Operator nur ein Wurfmesser und eine Pistole mit leerem Magazin. Außerdem können sie mit jeder Eliminierung zusätzliche Vorteile erhalten, angefangen mit Plünderer, mit dem nach jeder Eliminierung Munition aufgefüllt wird.

Eine im Lauf (Im Lauf der Saison): In dieser Free-for-All-Version erhält jeder Operator eine Handfeuerwaffe mit einer Kugel im Lauf. Mit jeder Eliminierung erhaltet ihr eine weitere Kugel und Operator können dreimal respawnen.

Atomgrad war erst der Anfang.

Im Lauf von Saison 02 kehren Price, Farah und Gaz zurück in Episode 2 von Raid, die die Kampagne von Modern Warfare II fortsetzt.

„Weg des Ronin“-Saison-Herausforderungen

Das „Weg des Ronin“-Event bietet sieben Herausforderungen, die in Warzone 2.0 oder Modern Warfare II abgeschlossen werden können, und die sich auf folgende Themen beziehen: Integrität, Respekt, Mut, Ehre, Mitgefühl, Aufrichtigkeit und Loyalität. Schließt jede Herausforderung ab, um die neue einsatzbereite Waffe freizuschalten – die Armbrust.

Fünf neue Waffen ab Veröffentlichung

Ihr könnt drei dieser neuen Waffen im Battle Pass von Saison 02 erhalten und die anderen zwei durch Herausforderungen während der Saison.

Sturmgewehr „ISO Hemlock“ (Veröffentlichung, Battle Pass): Dieses mächtige und verbesserte Gewehr von Expedite Firearms wurde so konzipiert, dass es sowohl Munition des Kalibers 5.56 als auch .300 BLK Unterschallmunition verwenden kann, und somit in jeder Kampfsituation für einen Vorteil sorgt.

Schrotflinte „KV Broadside“ (Veröffentlichung, Battle Pass): Die KV Broadside ist die erste Kastov mit der Macht eines Kaliber 12 und die halbautomatische Schusswaffe mit der höchsten Feuerrate unter den Schrotflinten. Nahe Ziele werden restlos zerstört.

Armbrust (Veröffentlichungszeitraum, Herausforderungen): Diese leistungsfähige Armbrust ist lautlos und beweglich und ihre 20,0” Bolzen sind ausgesprochen tödlich. Dank exklusiver Individualisierungsoptionen, extremer Funktionalität, und einer einzigartigen Munitionsart befindet sich diese Waffe in einer ganz eigenen Liga. Die 20,0” Standardbolzen sind wiederaufnehmbar und können von Trophy-Systems nicht entdeckt werden. Schließt alle Herausforderungen in „Weg des Ronin“ ab,um diese neue, funktionsbereite Waffe freizuschalten.

In Saison 02 wird es als Teil des Battle Pass außerdem die Nahkampfwaffe „Doppel-Kodachis“ geben sowie ein neues Scharfschützengewehr zur Mitte der Saison.

Der Jet-Ski ist ein wendiges Wasserfahrzeug, das bis zu zwei Operator schnell auf Wasserwegen transportieren kann, und das gepanzerte Patrouillenboot und das mittelgroße RHIB (Festrumpfschlauchboot) ergänzt.

Daniel „Ronin“ Shinoda (Veröffentlichung): Ronin war bereits in Call of Duty: Modern Warfare® (2019) und ist ein ehemaliger Kämpfer der Special Forces, der dafür bekannt ist, zahlreiche Kampfstile perfekt zu beherrschen. Er ist ein fähiger Saboteur, der es wie kein anderer Operator versteht, Verteidigungssysteme auseinander zu nehmen.

Kauft Modern Warfare II für PlayStation und erhaltet ein Premium-Erlebnis in Warzone 2.0 – erhaltet Zugriff auf 14 zusätzliche Operator, verdient Waffen, schreitet im Level voran und mehr. Als Besitzer von Modern Warfare II erhaltet ihr am Ende von jedem Match in Warzone 2.0 Bonus-EP.

Bleibt cool.