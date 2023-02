PM: PS5-Creators: So entfesselt Hogwarts Legacy die Leistungsfähigkeit der PS5 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Die Wizarding World wartet darauf, entdeckt zu werden – mit der Veröffentlichung von Hogwarts Legacy am 10. Februar auf PS5 und PS4. Die magische Umgebung der wohl beliebtesten magischen Schule der Welt zu erstellen ist eine Herzensangelegenheit des Teams bei Avalanche.

Feuerwerke aus Licht und Farben brechen aus den Zauberstäben der Schüler hervor und reizen dabei das volle grafische Potenzial der PS5 aus. Spielerinnen und Spieler können die frei zugängliche Welt auf ihrem verlässlichen Besen oder treuen Reittier erkunden, wobei das ultraschnelle SSD-Laden die fantastische Umwelt noch immersiver präsentiert.

Gute Nachrichten für zukünftige Hogwarts-Schülerinnen und Schüler: Konsolen sind dieses Jahr leichter erhältlich und somit ist es auch einfacher, eine PS5 zu ergattern! Damit die Spielerinnen und Spieler sich bereits vorab ein Bild davon machen können, was sie in Hogwarts Legacy erwartet, gewährt Jose Villeta – Director of Software Engineering – einige Einblicke darin, wie das Team bei Avalanche die PS5 genutzt hat, um diese magische Reise ihr volles Potenzial entfalten zu lassen.

Was waren Ihre ersten Eindrücke als Entwickler, als Sie von der Leistungsfähigkeit und den Möglichkeiten der PS5 erfahren haben?

Seit dem Tag, an dem mir die PS5 vorab vorgestellt wurde, war mir klar, dass wir es mit einer einzigartigen Gaming-Konsole zu tun haben würden. Meine Karriere im Videospiel-Sektor begann mit der Veröffentlichung der PS1. Live mitzuerleben, wie weit die Technologie seitdem vorangeschritten ist, fühlte wie ein Traum an, der Wirklichkeit geworden ist. Der Dual Sense-Controller hat sich sofort wie der Controller der nächsten Generation angefühlt. Der schnelle Zugriff auf Komponenten durch die superschnelle SSD, kombiniert mit atemberaubender 4K-Grafik, war das Fundament für das, was wir mit diesem Spiel erreichen und erschaffen wollten.

Was sind die prägnantesten Aspekte, in denen die Entwicklung der PS5-Version von Hogwarts Legacy die Gesamterfahrung der Spieler verbessert?

Das Design unseres Spiels fußt auf den 5 folgenden, technischen Grundlagen.

-) Dual Sense-Controller

-) Kurze Ladezeiten

-) 3D-Audio

-) Gestochen scharfe 4K-Grafik

-) Aktivitäten- und Spielhilfe

Jede dieser Grundlagen hat zur Entwicklung einer vollendeten, bahnbrechenden Spieleerfahrung beigetragen. Wir haben die Möglichkeiten und das Potenzial der PS5 um sie herum eingesetzt und angewendet. Vom Steuern unserer Spielfigur – entweder zu Fuß oder im Flug auf einem Besen – über die Schnellreise zu allerlei Orten der riesigen, offenen Spielwelt; einer audiosensorischen 3D-Erfahrung, einer atemberaubenden, unglaublich gut aussehenden Umwelt und Charakteren bis hin zur Missionsverfolgung und dem immersiven Gameplay: Die PS5-Version von Hogwarts Legacy erlaubt es den Spielern, der Zauberer oder die Hexe der Wizarding World zu sein, die sie schon immer sein wollten.

Visuell atemberaubende Magie ist ein wichtiger Eckpfeiler der Wizarding World. Auf welche Weise nutzt Avalanche die Möglichkeiten der PS5, um die visuellen Effekte zu erschaffen, die quasi das Aushängeschild der Spielefantasie sind – die Zaubersprüche?

Schon als die Entwicklung noch in den Kinderschuhen steckte, war uns klar, dass wir um jeden Preis visuell bestechende, atemberaubende Effekte für die Zaubersprüche und die Magie der Wizarding World erschaffen wollten. Durch die Möglichkeiten der Unreal Engine, dem Niagara-Visual Effects-System der nächsten Generation, kombiniert mit der unglaublichen Rechen- und Renderingleistung der PS5, liefert Hogwarts Legacy dutzende einzigartige Zaubersprüche – jeder einzelnde davon mit eigener grafischer Präsentation und Verhalten von Beschwörung, Impakt und Wirkungsradius. Wir habe eine visuelle Sprache für jeden Spruch entwickelt und je mehr Erfahrung ihr im Spiel sammelt, desto mehr Zugang zu fortgeschritteneren und kraftvolleren Visual Effects bekommt ihr auch.

Der DualSense Wireless-Controller sorgt dank seiner Haptik und den adaptiven Triggern für Immersion, die ihresgleichen sucht. Auf welche Implementierung des DualSense Wireless-Controllers in Hogwarts Legacy sind Sie am stolzesten?

Der DualSense Wireless-Controller hat es uns ermöglicht, eine einzigartige Spieleerfahrung zu erschaffen – durch Schlüsseltechnologien wie adaptive Trigger, haptisches Feedback, LED-Lichtfeedback, das Verwenden des Touchpads, Lautsprecher-Sprachausgabe und Neigungssteuerung. Der zweifelsohne faszinierendste Teil unseres Spieles sind die unglaublichen Kampfsequenzen, in denen man mit dem Zauberstab alle möglichen Arten einzigartiger Zauber wirken kann. Die Kombination aus adaptiven Triggern und haptischem Feedback verleihen den Kampfbegegnungen ein authentisches, immersives Gefühl. Man fühlt sich, als hätte man die volle Kontrolle über die Spielfigur. Und während man Combos und Finisher ausführt, wird man mit atemberaubenden visuellen Effekten und Reaktionen der Gegner belohnt.

Welcher der bisher auf PS5 erschienenen Titel ist ihr Lieblingsspiel? Und wie nutzt es aus Entwicklersicht die Hardware am besten zu seinem Vorteil?

Abgesehen von Hogwarts Legacy ist mein auf der PS5 erschienenes Lieblingsspiel Far Cry 6. Die Art, wie das Entwicklungsteam in einer riesigen offenen Spielwelt absolut umwerfende Grafik mit superschnellen Ladezeiten kombinieren konnte, war wirklich faszinierend. Ich spiele normalerweise nur einige wenige Spiele, bei denen ich dann als Completionist auch absolut alles raushole. Und Far Cry 6 hat mir das definitiv geboten. Die Auswahlmöglichkeiten aus Waffen, Fahrzeugen, Aufwertungen und einzigartiger Missionen, die einem zur Auswahl standen, war absolut klasse.