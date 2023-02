PM: Macht euch bereit für Destiny 2: Lightfall mit der Erweiterung „Jenseits des Lichts“ (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Es bleiben nur noch wenige Wochen bis zur Veröffentlichung von Destiny 2: Lightfall und wir freuen uns, ankündigen zu können, dass die von Kritikern hochgelobte Erweiterung „Jenseits des Lichts“ ab heute bis zum 6. März für alle PlayStation Plus-Mitglieder verfügbar sein wird. Dieser Einblick wird den Hütern helfen, sich bestmöglich auf Lightfall vorzubereiten, indem er euch mit den wichtigsten Infos rund um die Stasis-Subklasse von „Jenseits des Lichts“, mächtige Exos und mehr versorgt.

Die „Jenseits des Lichts“-Erweiterung schaltet nicht nur eine komplette Subklasse frei – die an das Leitmotiv des Frosts angelehnte Stasis –, sondern beinhaltet auch eine packende Kampagne voller eiskalter kosmetischer Artikel, Legendärer Ausrüstung, mächtiger Exo-Ausrüstung und einzigartigen Waffen.

Waffen wie Keine Zeit für Erklärungen, das exotische Impulsgewehr, das einer berühmten, zeitreisenden Fremden gehört.

Keine Zeit für Erklärungen: Präzisionstreffer und Treffer gegen Gegner, die unter dem Effekt von Stasis stehen, füllen das Magazin wieder auf. Bei Stapelung dieses Effekts wird ein Portal beschworen, das durch eine alternative Zeitlinie der Waffe das Feuer auf deine Gegner eröffnet.

Und da Destiny 2 dich die Stärke deiner gesammelten Waffen und Ausrüstung verbessern lässt, kann deine Lieblingsausrüstung in „Jenseits des Lichts“ so mächtig werden, wie du es willst, während du zu deinem Lightfall-Abenteuer aufbrichst. Das bedeutet konkret, dass du deinen Hüter sofort in eine Frost schleudernde, Monster vernichtende Maschine verwandeln kannst, die die Tormentoren auf Neptun vor Furcht erzittern lässt.

Aber eins nach dem anderen; Lightfall erscheint ja erst am 28. Februar. Heute verschlägt es uns nach Europa, einem kalten und heimtückischen Jupiter-Mond. Also, beginnen wir mit der Kraft, der Eramis, Kell der Dunkelheit, nachjagt—dieselbe Kraft, die du dir zu Eigen machen wirst, während du die Kampagne bestreitest.

„Jenseits des Lichts“ ist auf vielerlei Arten signifikant, aber vor allem deshalb, weil dort das erste Mal eine neue Subklasse zu den Originalen drei – Arkus, Solar und Leere – hinzugefügt wurde. Und es ist die einzige Subklasse, die ihre Macht nicht aus dem Licht, sondern der Dunkelheit bezieht. Sich noch heute in „Jenseits des Lichts“ zu stürzen ist die perfekte Gelegenheit, sich einen Vorteil mit Stasis zu verschaffen, wenn es um die Bedrohungen von Lightfall geht.

Im Grunde ist Stasis eine Kraft, die den Hütern die Fähigkeit verleiht, ihre Gegner zu verlangsamen, einzufrieren und zerbersten zu lassen; und jede Klasse bekommt ihre eigene Art, mit dem neuen Element umzugehen:

Hexenmeister—Schattenbinder: Der Schattenbinder kann einen Stasis-Stab beschwören, der Projektile mit der Fähigkeit, Gegner einzufrieren und bewegungsunfähig zu machen, abfeuert. Ihre Penumbra-Explosionsattacke ist ein kurzer Schub Stasis-Energie, der aus dem Stab ausbricht und sofort alles einfriert, was ihm in den Weg kommt.

Jäger—Wiedergänger: Was man nicht trifft, kann man nicht töten. Jäger nutzen die Kraft der Stasis, um ihre Gegner zu verlangsamen, was ihre Effektivität auf dem Schlachtfeld verdoppelt. Der Super des Jägers sind ein Paar Kama-Klingen, die explodieren, wenn sie auf Feinde geworfen werden – und einen Stasis-Sturm heraufbeschwören, der alles verfolgt, was versucht, zu entkommen.

Titan—Koloss: Mit den bösen Jungs auf Tuchfühlung zu gehen ist ganz dein Stil? In dem Fall: Lass uns dir den Titan-Koloss vorstellen. Der Koloss nimmt die direkteste Route zur Konfliktlösung: einen riesigen Stasis-Kristall, der sich um die Faust formt, mit dem man sich den Weg zum Frieden einfach frei prügelt.

Jupiters Mond Europa wird der Schauplatz der Enthüllungen über die Stasis und auch Eramis, Kell der Dunkelheit und ihre Gefallenen-Armee, sein. Während du die Geschichte von „Jenseits des Lichts“ spielst, wirst du nach und nach mehr über ihre Motive und die düsteren Machenschaften erfahren, deren drohender Schatten über der ganzen Menschheit legt.

Zusätzlich zu der Kampagne, die dich quer über Europa, durch kaiserliche Jagden und zu Exo-Herausforderungen führen wird, wird dir auch noch ein neuer 3-Spieler-Strike und ein 6-Spieler-Raid geboten.

Der Glasweg: Mitten im Asterion-Abyss auf Europa liegt eine Braytech-Anlage, die ein einzigartiges Vex-Portal beherbergt. Eramis ist bis hierher vorgedrungen, um diesen seit langem stillgelegten Durchgang aufgrund noch nebulöser Motive zu nutzen.

Tiefsteinkrypta: Tief unter der Oberfläche von Europa liegt eine Anlage, deren Ursprung im goldenen Zeitalter liegt. Das Wissen darum, was in ihrem Inneren liegt, ist mit der Zeit in Vergessenheit geraten …bis jetzt. Irgendetwas in diesen verborgenen Höhlen spricht zu Eramis. Die Hüter werden alles tun, sie davon abzuhalten, sich Einlass zu verschaffen – und lernen dabei einiges über die dunkle Wahrheit darüber, was an diesem Ort passiert ist.

Nimmst du die Herausforderung an? Bist du bereit, dich von Angesicht zu Angesicht der Macht zu stellen, die dir von den Weiten des kalten, kargen Ödlandes aus zuflüstert? Dann sollten wir wohl deine Ausrüstung und deine Waffen auf Vordermann bringen …

Von einem Scharfschützengewehr, das Blitze heraufbeschwört, zum Hexenmeisterhandschuh, der seine Feinde vergiftet – hier ist ein Einblick auf drei von über zehn neuen Exos, die du ab heute für deinen Aufbruch nach Neomuna in Lightfall sammeln kannst.

Wolkenschlag: Präzisionstodesstöße erschaffen Blitzschläge im Zielgebiet. Schnelle Präzisionsschüsse beschwören einen Sturm im Eintreffradius.

Nekrotischer Griff: Nahkampfattacken korrumpieren Gegner mit stetig anwachsendem Schaden über Zeit. Das Besiegen eines korrumpierten Gegners überträgt die Verderbnis auf nahestehende Ziele und stellt Nahkampfenergie wieder her.

Die Klage: Blocke mit der Klage, um ihre Klinge heißlaufen zu lassen, und zerreiße dann die Schilde deiner Gegner. Auf ihrem Höhepunkt stellt sie bei verursachtem Schaden an Gegnern die Gesundheit des Besitzers wieder her.

Einige Exos (wie der Nekrotische Griff) sind so mächtig, dass du komplette Builds um sie herum kreieren kannst, und andere fügen sich mühelos in den Spielstil ein, den du aktuell bevorzugst.

Das alles ist nur die Spitze des Eisbergs. Nach Veröffentlichung von Lightfall, und nachdem Strand (Destinys zweite Dunkelheit-Subklasse—die übrigens über einen Enterhaken verfügen wird) das Spielfeld neu aufmischt, wird es brandneue Wege geben, Europa mit einem komplett anderen Build zu erkunden. Darunter auch die Möglichkeit, „Jenseits des Lichts“-Exos mit Strand-Fähigkeiten zu mischen, und umgekehrt.

Stell dir vor, wie du einen Gegner mit Strand bewegungsunfähig machst, dann deine Klage für einen Kraftangriff auflädst, oder einen angreifenden Tormentoren mit Stasis mitten im Ansturm einfrierst. Wenn du erstmal ein Profi mit dem Enterhaken bist, wie cool wird es dann erst sein, mit Strand durch die Plattform-Sektionen der Tiefsteinkrypta zu fliegen? Den Möglichkeiten sind allein durch deine Kreativität Grenzen gesetzt.

Eigentlich solltest du alles im Hinterkopf behalten, was ein gutes Ziel für deinen Enterhaken abgeben würde.

„Jenseits des Lichts“ ist mit der PlayStation Plus-Mitgliedschaft bis zum 6. März verfügbar und benötigt das Destiny 2-Basisspiel (was übrigens gratis* spielbar ist!). Downloade und spiele es noch heute. Wir hoffen, dass du die Zeit auf Europa genießt und schon bereit bist für das nächste Kapitel, das zusammen mit Lightfall in den Startlöchern steht. Unser Ende steht gerade erst vor dem Anfang und die Menschheit benötigt jeden verfügbaren Hüter.

Destiny 2: „Jenseits des Lichts“ ist mit der PlayStation Plus-Mitgliedschaft bis zum 6. März 2023 erhältlich und einlösbar und bleibt bis Ablauf der Mitgliedschaft verfügbar. Es erfordert das Destiny 2-Basisspiel, aber das Gute daran ist, dass das Basisspiel ohne jegliche Zusatzkosten im PlayStation Store verfügbar ist.*

Downloade und spiele es noch heute. Wir hoffen, dass du die Zeit auf Europa genießt und schon bereit bist für das nächste Kapitel, das zusammen mit Lightfall in den Startlöchern steht. Unser Ende steht gerade erst vor dem Anfang und die Menschheit benötigt jeden verfügbaren Hüter.