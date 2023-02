Sea of Stars: Demo und Releasetermin des Pixel-RPGs

PC Switch PS4 PS5

Nach dem erfolgreichem Actionsspiel The Messenger wird das nächste Projekt des quebecer Studios Sabotage ein Pixel-RPG im Geist der SNES-Klassiker. Das über Kickstarter finanzierte Sea of Stars soll, wie in der aktuellen Nintendo Direct angekündigt, am 29. August für Switch, PS4 und PS5 sowie Steam erscheinen.

Im Rahmen der Direct wurde auch eine Demoversion exklusiv im Eshop der Switch veröffentlicht, eine PC- und Playstation-Demo soll folgen. Sea of Stars soll als Prequel zu The Messenger im gleichen Universum spielen. Den Soundtrack steuert neben Eric Brown (verantwortlich für den The Messenger-OST) auch Yasunori Mitsuda, Komponist unter anderem bei Xenogears und Xenoblade Chronicles, bei.