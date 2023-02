Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp: Veröffentlichung am 21. April

Switch

Advance Wars 1+2 - Re-Boot Camp ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Das aufgrund des Ukraine-Krieges verschobene Remake der GBA-Taktikspiele hat einen neuen Termin bekommen. Das Remake der Titel Advance Wars und Advance Wars 2 - Black Hole Rising soll jetzt am 21. April 2023, also über ein Jahr nach der angedachten Veröffentlichung am 8. April 2022, erscheinen.

Vorbestellt werden kann Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp im eShop noch nicht, die physische Version hingegen bei einigen Händlern wie Amazon (Partnerlink) schon. Dazu passend gab es einen neuen animierten Trailer, den ihr unter dieser News ansehen könnt.