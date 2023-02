Etrian Odyssey: Remaster der ersten drei Teile des Dungeon Crawlers

PC Switch

In einer Nintendo-Direct mit vielen angekündigten Neuveröffentlichungen wurde auch die erstem drei Teile der auf dem Nintendo DS und 3DS beheimatete Etrian-Odyssey-Serie aufgehübscht für Switch und Steam angekündigt.

In den japanische Dungeon-Crawlern kämpft und rätselt ihr euch, in bestem Wizardry-Erbe, Kachel für Kachel durch Labyrinthe und Dungeons, allerdings mit JRPG-typischer Party und Oberwelt-Reisen. Der zweite Bildschirm Nintendos Handheld ließ euch hierbei die Karte jederzeit ansehen oder selbst zeichnen. In der Neuauflage könnt ihr jetzt auch einen Schwierigkeitsgrad wählen.

Am 1. Juni diesen Jahres könnt ihr die Titel entweder als Sammlung oder einzeln erwerben. Einzeln kosten die Titel je 40 Euro, im Dreipack knapp über 80 Euro. Einige Portaits bekannter Persona- und Shin-Megami-Tensei-Charakteren sind als DLC angekündigt.