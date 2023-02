Vengeful Guardian - Moonrider: Limitierte Retail-Fassung angekündigt

Switch PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der Action-Plattformer Vengeful Guardian - Moonrider des brasilianischen Indie-Studios JoyMasher wurde Mitte Januar veröffentlicht. Die actionreiche Hommage an Klassiker wie Shinobi oder Hagane bekam in den letzten Wochen gute Wertungen und steht damit in einer Reihe von früheren Spielen der Südamerikaner: Blazing Chrome, Oniken und Odallus wurden in den letzten Jahren durchgängig gut von Kritikern und Spielern bewertet. Daher wundert es nicht, dass der Retail-Publisher Pix'n Love Games eine Retail-Fassung für den neuesten Streich von JoyMasher angekündigt hat.

Die Veröffentlichung ist für den Frühling 2023 geplant, Vorbestellungen sind ab sofort möglich. Dabei erscheint das Spiel in drei Varianten für Nintendo Switch, Playstation 4 und Playstation 5: