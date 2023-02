PM: Hier geht’s ums Überleben! Survival-Games im PlayStation Plus-Spielekatalog (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Zehn Jahre nach der Veröffentlichung des Meisterwerks von Naughty Dog, feierte The Last of Us nun auch das Debüt im Serien-Format. Gemeinsam mit HBO wurde das Videospiel für Fans der Vorlage und alle Newcomer adaptiert. Im deutschsprachigen Raum kann die erste Staffel bei Sky und WOW gestreamt werden. Kritiker sind vom Projekt begeistert, in dem es natürlich um die Geschichte von Joel und Ellie geht.

Die Hauptrollen der Protagonisten übernehmen Pedro Pascal und Bella Ramsey. Das Skript kommt von Craig Mazin und Neil Druckmann, den einige von euch sicherlich schon als Autor und Co-Director des Spiels kennen. Nach zwei Folgen war die Adaption für HBO übrigens bereits so ein großer Erfolg, dass eine weitere Staffel bestellt wurde. Hier wird sich alles um The Last of Us Part II drehen.

Wer den Start neuer Episoden – oder der nächsten Staffel – nicht mehr erwarten kann, sollte mal den Spielekatalog von PlayStation Plus durchstöbern. Mit den Mitgliedschaften bei Extra und Premium habt ihr sofortigen Zugriff auf zahlreiche Survival-Titel, die im Moment perfekt für euch sein könnten. Einige Highlights haben wir hier mal zusammengefasst!

Ihr wollt die Geschichte von The Last of Us zum ersten Mal erleben? Parallel zu den Folgen der Serie zocken? Oder das Abenteuer von Joel und Ellie einfach nochmal spielen? Das ist kein Problem, denn mit PlayStation Plus Premium könnt ihr The Last of Us Remastered auf eure Konsole herunterladen. Kämpft euch mit Joel und Ellie durch die postapokalyptischen USA und nehmt es mit Infizierten und anderen Übeltätern auf.

Auch die Erweiterung „Left Behind“ ist Teil dieser Neuauflage, in der vor allem Ellie im Fokus steht. 2022 ist mit The Last of Us Part I übrigens auch ein vollständiges Remake erschienen. Wenn ihr darauf einen Blick werfen möchtet, steht euch eine zweistündige Spieletestversion mit eurer Premium-Mitgliedschaft für PS5 zur Verfügung. Ab dem 3. März 2023 ist das Spiel außerdem für den PC erhältlich.

Schnappt euch eure Freunde und versucht in Dead by Daylight gemeinsam vor dem Killer zu fliehen. Im Multiplayer-Spiel von Behaviour Interactive müsst ihr auf einer Karte mehrere Generatoren aktivieren, um aus dem Gebiet entkommen zu können. Dabei steht Teamwork an erster Stelle. Im 4vs1-Modus müsst ihr den Killer ablenken, Überlebende heilen oder vor dem Tod bewahren. Je besser ihr euch anstellt, desto besser wird die Wertung am Ende der Runde.

Keine Lust, immer wieder weglaufen zu müssen? Dann könnt ihr einen der unterschiedlichen Killer spielen und das Vorhaben der Überlebenden stoppen. Seit dem Launch von Dead by Daylight im Jahr 2016 haben es auch mehrere Charaktere aus anderen Franchises in den Titel geschafft. Crossover mit Resident Evil, Silent Hill, Saw oder Stranger Things brachten neue Killer und Überlebende ins Spiel. Mit PlayStation Plus Extra könnt ihr das Hauptspiel jetzt zocken.

Ein weiteres Singleplayer-Highlight erwartet euch bei Days Gone. In der Rolle von Deacon St. John zieht ihr in einer offenen Spielwelt durch die verlassenen Vereinigten Staaten. Eine hochgefährliche Pandemie hat Menschen in „Freaker“ verwandelt und ihr gehört zu den wenigen verbliebenen Leuten, die Tag für Tag ums Überleben kämpfen. Auch Deacon hat seine Frau beim Ausbruch verloren.

Zu den Besonderheiten von Days Gone zählt unter anderem die Menge an Feinden, die hier und da auf euch losstürmen. Freaker sind nämlich gerne in Horden unterwegs, für die extrem viel Feuerkraft benötigt wird. Euer Motorrad spielt als Transportmittel ebenfalls eine wichtige Rolle. Weite Strecken legt ihr nämlich fast immer auf zwei Rädern zurück. Allerdings müsst ihr euch hier regelmäßig um Benzin und Ersatzteile kümmern, damit ihr nicht auf dem Weg liegen bleibt. Erlebt die Geschichte von Days Gone mit PlayStation Plus Extra!

Im Abenteuer von Stranded Deep kommt es zum Klassiker aller Survival-Situationen. Nach einem Flugzeugabsturz seid ihr mitten im Pazifischen Ozean gelandet und müsst alles dafür tun, am Leben zu bleiben. Sammelt Rohstoffe – an Land oder unter Wasser – und nutzt das Bausystem, um Unterschlüpfe, Flöße und weitere nützliche Dinge herzustellen. Achtet dabei immer darauf, dass ihr genügend gegessen, getrunken und geschlafen habt.

Dank des Koop-Spielmodus könnt ihr den Überlebenskampf von Stranded Deep übrigens auch zu zweit bestreiten. Zufallsgenerierte Inseln, dynamisches Wetter sowie ein Tag-Nacht-Zyklus sorgen immer für die notwendige Abwechslung im Spiel. Mit einer Mitgliedschaft bei PlayStation Plus Extra könnt ihr jetzt sofort loslegen!

Raus aus der Metro und rein in die offene Spielwelt: Im dritten Teil der Shooter-Reihe geht es für euch an die Oberfläche einer völlig zerstörten Landschaft. Protagonist Artjom ist auf der Suche nach einem neuen Zuhause, doch nicht alle Überlebenden empfangen euch mit offenen Armen. Eine Vielzahl gefährlicher Mutanten, die wegen radioaktiver Strahlung in der Welt unterwegs sind, machen die Mission da nicht einfacher. Verbessert eure Waffen mit Bauteilen und macht euch das virtuelle Leben damit – zumindest ein bisschen – einfacher. Vorkenntnisse der beiden Vorgänger werden übrigens nicht benötigt, ihr erlebt ein eigenständiges, atemberaubendes Endzeit-Abenteuer.

Eine ganz andere Perspektive werdet ihr in This War of Mine: The Little Ones erleben. Die Überlebenssimulation der 11 Bit Studios beschäftigt sich mit Zivilisten, die mit den Folgen eines noch immer herrschenden Krieges zurechtkommen müssen.

In einem Durchgang von This War of Mine: The Little Ones, bei dem übrigens bis zu vier Menschen gleichzeitig gesteuert werden, trefft ihr auf Überlebende, Soldaten des Militärs und Banditen – ohne zu wissen, ob sie gut oder böse gestimmt sind. Die Geschichte des Titels basiert dabei auf wahren Begebenheiten und wurde gemeinsam mit Veteranen vom polnischen Studio entwickelt.

Wenn ihr Survival in einer großen Spielwelt erleben wollt, dann dürfte Fallout 4 die richtige Wahl für euch sein. In einer postapokalyptischen Welt seid ihr mit eurem Charakter im Jahr 2287 in den USA unterwegs. Es bleibt euch überlassen, was ihr in Fallout 4 unternehmen wollt. Verfolgt die Hauptgeschichte und rächt euch für den Tod eures Partners oder erkundet die Gegend von Boston, sammelt Rohstoffe, verbessert eure Ausrüstung und vieles mehr.Neben all diesen Survival-Games findet ihr im Spielekatalog von PlayStation Plus noch viele weitere Titel, die ihr jederzeit zocken könnt! Die komplette Auswahl findet ihr entweder auf eurer PlayStation-Konsole oder auf unserer Webseite. Im PlayStation Blog stellen wir euch ebenfalls immer wieder Highlights vor!