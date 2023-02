PM: Bald im Xbox Game Pass: Madden NFL 23, Atomic Heart, Mount & Blade II: Bannerlord und mehr (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Im Februar warten wieder jede Menge Titel im Game Pass auf Dich. Räume etwas Platz auf Deiner Festplatte frei und los geht’s mit den Spielen!

EA Play – Madden NFL 23 ist bald im PC Game Pass & Ultimate über EA Play verfügbar! Gib Deinem Ultimate Team einen Schub und zeige, dass Du hier bist, um zu gewinnen. EA Play- und Ultimate-Mitglieder erhalten ein Supercharge Pack, wenn sie sich zwischen dem 9. Februar und dem 9. März 2023 bei Madden Ultimate Team anmelden.

Seltsame Phänomene bringen legendäre Momente der Gundam-Geschichte durcheinander – und Du bist dafür verantwortlich, die Ordnung wiederherzustellen. SD Gundam Battle Alliance ist ein Multiplayer-Gundam-Action-RPG, in dem Du allein oder mit Freund*innen in spannenden Mech-Kämpfen Deine Feind*innen zerschmetterst. Erwirb neue Anzüge, rüste sie auf und ziehe mit ihnen in verschiedenen Missionen in die Schlacht!

Begib Dich auf ein episches Abenteuer in einer fiktiven Sandbox, die im finsteren Mittelalter spielt. In diesem Mix aus Strategie- und Action-RPG-Gameplay erschaffst Du Dein eigenes Königreich oder setzt Dich für die Sache von anderen ein. Im Prequel zum von der Kritik gefeierten Mount & Blade: Warband erkundest Du den riesigen, neu gestalteten Kontinent Calradia.

Cities: Skylines ist ein preisgekröntes Management-Spiel, das für Xbox Series X|S neu aufgelegt wurde – inklusive Stadtsimulations-Gameplay und einzigartigem Charme. Du entwirfst, baust und verwaltest die Stadt Deiner Träume und stellst Dich der Herausforderung, von einer einfachen Stadt zu einem pulsierenden Metropolenzentrum zu wachsen.

Du reist durch ein mythisches Land in Asien, das von der Magie und Technologie der alten Samurai durchdrungen ist und von den dämonischen Yokai aus der japanischen Folklore heimgesucht wird. Erlebe die Definitive Edition von Shadow Warrior 3 mit zahlreichen neuen Features und Modi, rasantem Gunplay, messerscharfen Nahkämpfen und einem spektakulären Free-Running-Bewegungssystem.

Ab dem ersten Tag im Game Pass verfügbar: In einer verrückten und erhabenen utopischen Welt nimmst Du an explosiven Kämpfen teil. Passe Deinen Kampfstil an Deine Gegner*innen an, nutze die Umgebung und verbessere Deine Ausrüstung, um die Mission zu erfüllen.

Game Pass Ultimate-Mitglieder können sich am 13. Februar über EA Play auf die Jagd nach Wild Hearts begeben. Mit der EA Play Early Access Trial kannst Du bis zu den Toren von Minato spielen – und das einige Tage vor der Veröffentlichung. Wenn Du Dich für den Kauf entscheidest, sparst Du mit Deinem Mitgliedsrabatt 10 Prozent, Dein Fortschritt wird in die Vollversion des Spiels übertragen.

Verleihe Deinem C.A.M.P. einen modernen Look mit dem Modern Living Bundle. Dieses Bundle enthält den Modern Home Rug, die Modern Home Wallpaper, Repair Kits und Carry Weight Boosters.

Erfüllt die Herzen der gefährlichsten Raubtiere Tamriels mit Angst und Schrecken – mit der Ancient Dragon Hunter Collection. Um diesen Perk-Inhalt zu nutzen, benötigst Du das Basisspiel von The Elder Scrolls Online.

Die Game Pass-Quests vom Februar stehen für Dich zum Abschließen und Einlösen bereit! Für abgeschlossene Quests erhältst Du Punkte im Game Pass-Bereich auf Deiner Konsole, auf dem PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App.

Jede Woche gibt es neue Quests zu den Themen Anime, Valentinstag, Fußball und mehr. Außerdem wirst Du für 500 Punkte der sogenannte Quest Completionist.

Jetzt verfügbar:

Wie jeden Monat verlassen bestimmte Titel den Game Pass, um Platz für neue Spiele zu schaffen. Willst Du einen Titel dauerhaft Deinem Katalog hinzufügen, nutze als Mitglied Deine 20 Prozent Preisnachlass auf Spiele und 10 Prozent auf DLCs, die den Xbox Game Pass verlassen. Diese Rabatte gelten nur so lange, wie die Titel im Game Pass verfügbar sind.

