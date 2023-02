Spiele-Check von Vampiro

Die neue Mauer ist elektrisierend. Unter jedes Mauerstück gehört ein Starkstromkabel.

Besucher leitet ihr jetzt durch einen speziellen Empfang.

Hawkins hat es erwischt. Er wird sich übergeben, andere infizieren und unbehandelt sterben.

Holzbänke, neuer Wachturm, Advanced Searchlight, Holzbetten, rechts das neue Kino. Tipp am Rande: Baut das Kontrollpult für ferngesteuerte Türen nicht hinter eine solche.

Erweiterungen für Gefängnismanagement-Simulator

Einzelspieler

Für Fortgeschrittene und Profis

Preis: je 2,99 Euro

In einem Satz: Zwei kleine Erweiterungen, in denen erstaunlich viel steckt, sorgen mit frischem Wind und neuen Optionen wieder für Spaß.

Der Gefängnismanagement-Simulatorbekommt nicht nur größere Erweiterungen wie Gangs (im Check ), er wird auch regelmäßig mit kleinen Erweiterungen wie Undead (im Check ) und kostenlosen Updates versorgt. Bereits Ende November erschien dasnebst "The Slam"-Update. Jetzt ist mit mit demnebst dem "Jailhouse"-Update die nächste kleine Erweiterung erschienen. In diesem Check hole ich zum spielerischen Doppelschlag aus, der mich hoffentlich nicht in den Knast bringt.Future Tech bringt einiges an High-Tech-Equipment. Das neue Advanced Searchlight hat direkt eine CCTV-Kamera und eine Sirene mitverbaut und schlägt so mehrere Fliegen mit einer Klappe. Ihr könnt den Scheinwerfer sogar manuell steuern. Mit Überwachungsgürteln könnt ihr jederzeit zu den damit ausgerüsteten Knackis springen und werdet informiert, wenn sie sich in verbotene Zonen bewegen. Häftlinge mit Tracker können auch durch die neuen kartenbetriebenen Türen. Bei jeder dieser Türen könnt ihr jedoch einzeln per Menü den Zugang von Insassen mit Trackern unterbinden. Da ansonsten leider nur Wachen durch die Türen kommen, eignen sie sich nicht als Türen für beispielsweise den Pausenraum.Durch die neuen Glaswände könnt ihr für Hannibal-Lecter-Feeling sorgen und eure Wachen haben, auch ohne Gitterstangen, stets alles im Blick. Wenn Insassen über eine mit Elektrizität gesicherte Mauer klettern wollen, werden sie gegrillt und fallen leicht verletzt wieder runter. Das Bedürfnis, Angehörige zu treffen, könnt ihr mit Videotelefonzellen stillen. Gerade für sehr gefährliche Gefangene eine gute Option. Die neue Warden Alexis Lin ist unter anderem in der Unterdrückung der Knackis gut. Ein neuer Schlagstock, Roboterhunde, futuristische Uniformen und Böden runden den DLC ab.The Slam bringt neue Besucherzonen, so dass ihr sie besser steuern und problemlos durch einen Metalldetektor schicken könnt. Es gibt eine Schnellverbindungsoption für zum Beispiel CCTV-Kameras. Die Gang-Trennung wurde überarbeitet. Wenn ihr einen Block einer Gang zuweist, werden dort nur noch Gang-Mitglieder untergebracht. Das ist einerseits gut, andererseits könnt ihr das Gefängnis so nicht mehr maximal belegen und müsst bei der Gefangenenaufnahme mehr Hand anlegen, damit ihr nicht mit Straftätern ohne zuteilbare Zelle endet. Schließlich wurde noch das Personalmanagement verbessert.Mit dem Jungle Pack könnt ihr froh sein, wenn ihr den Wald vor lauter Bäumen nicht seht. Denn die neuen Bäume lassen sich gut verarbeiten und verkaufen. Ich bin extra mit vielen Bäumen gestartet und mein Gefängnisaufbau wurde durch die Baumfällarbeiten zwar langsamer, ich hatte aber stets ein gutes Einkommen. Es gibt dazu eine Vielzahl neuer Holzgegenstände: Serviertisch (nur groß), Tisch, Bank, Wachturm, Abflussgitter und Betten. Die Betten sind genauso bequem wie normale Betten und dabei etwas billiger! Es gibt sie aber auch in einer neuen Variante mit Moskitoschutz. Denn Gefangenen und Mitarbeitern droht das von Stechmücken übertragene Tropenfieber, gegen das ihr auch eine Impfkampagne laufen lassen könnt. Feuerschalen helfen, die fiesen Mücken zu töten. Die meiste Zeit hatte ich es bei normalen Einstellungen gut im Griff, es sollte aber nicht überhand nehmen. Infizierte laufen gelb an, erbrechen sich und werden selbst zum Überträger. Unbehandelte Kranke sterben.Es gibt fünf neue Bodenkacheln. Besonders hilfreich fand ich den günstigen Dschungelpfad, der bei niedrigeren Kosten den gleichen Geschwindigkeitsvorteil bietet wie Betonwege. Die neuen Wände sind günstig, eignen sich aber aufgrund eines Debuffs nicht für Zellen. Aber ihr könnt sie zum Beispiel verwenden, um darin das neue Kino einzurichten. Ein neues Uniform-Set und der Warden Karr Hide, der eure Scharfschützen verbessert, runden die Erweiterung ab.Mein Highlight in Jailhouse ist, dass untätige Wachen jetzt nicht mehr untätig in der Delivery-Zone herumstehen, sondern sich geeignetere Plätze aussuchen. Ebenfalls gut: Quick-Build merkt sich die zuletzt verwendeten Materialien, was das Leben erleichtert und verhindert, dass ihr euch "verbaut". Dazu gibt es weitere Überarbeitungen und Verbesserungen, zum Beispiel bei der Zeitplanung, und mit Toby kommt ein neuer Hund dazu.Anlässlich der beiden Erweiterungen bin ich Prison Architect erneut verfallen. Es gibt wenige Spiele, zu denen ich so gerne immer wieder zurückkehre und in denen ich dann auch noch ständig neue Dinge ausprobiere und lerne. Die gut 15 Stunden für diesen Check vergingen wie im Fluge. Dabei helfen natürlich die Erweiterungen und Updates, da sie neben Verbesserungen auch per se neue Möglichkeiten bieten. Als Neueinsteiger braucht ihr sicher nicht gleich alle DLC. Wenn ihr aber wie ich ein passionierter Gefängnisdirektor seid, solltet ihr euch die kleinen, aber feinen Erweiterungen nicht entgehen lassen.