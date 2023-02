Prison Architect: Jungle Pack erschienen

PC XOne PS4

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Gestern ist mit dem Jungle Pack eine neue, ästhetische Erweiterung für den Gefängnismanagement-Simulator Prison Architect von Double Eleven und Paradox Interactive erschienen. Euer eigenes Dschungelcamp könnt ihr zum Preis von 2,99 Euro auf PC, Xbox One und PS4 errichten. Den Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen. Ihr könnt Knackis jetzt in den Tropenwald schicken, baut Holzkonstruktionen und als neue Gefahr droht Dschungelfieber.

Die beworbenen Key-Features sind:

Dschungelgefängnis: Ihr müsst die Umgebung nutzen, um Holzmöbel, fünf neue Bodenbelege (einer davon für Wasser) und ein Outdoor-Kino herzustellen. Dazu kommen Wände und Türen.

Dschungelfieber: Unter den Insassen kann sich Tropisches Fieber verbreiten. Ihr könnt es bekämpfen und in den Griff bekommen, indem ihr Netzbetten, Feuerstellen und eine moderne medizinische Behandlung bereitstellt.

Neue Umgebung: Im Dschungel gibt es neue Baumarten, die ihr züchten und verkaufen uznd wegen ihres Holzes fällen könnt. Einige Holzvarianten könnt ihr für Wachtürme und Abflüsse verwenden.

Zusammen mit der Jungle-Pack-Erweiterung wurde das kostenlose Update "The Jailhouse" veröffentlicht, das allen Spielern von Prison Architect zur Verfügung steht. Das Update bietet Gameplay-Verbesserungen, einschließlich Änderungen am Verhalten der Wärter, Verbesserungen an den Schnellbaumaterialien, eine kleine Überarbeitung des Einsatzplaners und Toby, einen Yorkshire Terrier. Außerdem werden Außerdem werden unter anderem der Ruf „Identitätsdieb“ und andere Spiel-Effekte neu ausbalanciert.