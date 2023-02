Resident Evil – Death Island: Neuer CGI-Film angekündigt // Trailer

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5 MacOS Android

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Resident Evil Village ab 29,00 € bei Amazon.de kaufen.

Das Remake von Resident Evil 4 und die PlayStation VR2-Portierung von Resident Evil Village sind nicht die einzigen Titel aus der Franchise, die noch dieses Jahr erscheinen sollen. Zu den angekündigten Spielen erscheint mit Resident Evil – Death Island zudem ein neuer Animationsfilm von Sony Pictures Home Entertainment, der für diesen Sommer angekündigt ist und eine Fortsetzung zu dem CGI-Streifen Resident Evil – Vendetta darstellt.

Auf dem YouTube-Channel des Branchenmagazins IGN ist ein Teaser-Trailer erschienen, der euch erste Einblicke in den Film gewährt und den ihr euch am Ende dieser News anschauen könnt. Als Regisseur tritt der Japaner Eiichirō Hasumi in Erscheinung, der bereits erste Zombie-Erfahrungen mit der Miniserie Resident Evil – Infinite Darkness sammeln konnte. Als Drehbuchautor konnte der Mangakünstler und Drehbuchautor Makoto Fukami (Berzerk) gewonnen werden.

Der Trailer zeigt Leon Kennedy auf einer Mission zur Rettung von Dr. Antonio Taylor, während der aus vielen Spielen bekannte B.S.A.A.-Agent Chris Redfield einen Ausbruch des T-Virus in San Francisco untersucht. Das führt sie nach Alcatraz Island und dem dortigen ehemaligen US-Bundesgefängnis. Der Teaser endet mit der Aufnahme einer weiteren bekannten Figur aus der Resident Evil-Franchise.