Nintendo Direct: Neue Ausgabe am 8.2. um 23 Uhr

Wie auch schon in den Vorjahren gibt Nintendo diesen Februar mit einer Direct-Sendung einen Ausblick auf die Highlights im ersten Halbjahr. Der Fokus dürfte dabei auf dem von vielen Fans herbeigesehnten The Legend of Zelda - Tears of the Kingdom liegen. Dieses ist eine Fortsetzung zu dem 2017 für WiiU und Switch veröffentlichten The Legend of Zelda - Breath of the Wild (Note 9.5 im GG-Test) und soll am 12. Mai 2023 erscheinen.

Die Sendung soll insgesamt 40 Minuten dauern und dürfte neben neuen Bewegtbildern zu bereits bekannten Titeln auch einige Neuankündigungen beinhalten. Möglicherweise wird es auch einen konkreten Termin für Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp geben, das nach Beginn des russischen Angriffskrieges am 24. Februar 2022 auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Obwohl die Spiele des ersten Halbjahres im Vordergrund stehen sollen, könnte es auch Teaser oder Trailer für die Highlights im Weihnachtsgeschäft geben. Vorstellbar wäre eine Fortsetzung zu Super Mario Odyssey oder auch ein Erscheinen von Metroid Prime 4.